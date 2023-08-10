FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14512 постов • 1686 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Больной кот пришёл на порог семьи, надеясь, что ему помогут

Больной кот пришёл на порог семьи, надеясь, что ему помогут

Автор:
10 августа 2023 12:20
Сообщество : Животные
Метки: Бездомные животные   Питомцы   до и после   животные   истории спасения   история спасения   коты   кошки   спасение животных   фото   
2602
13

Иногда животные приходят к людям сами — например, когда отчаянно нуждаются в помощи и ничего не могут сделать сами. Кот по кличке Миттенс тоже пришёл к порогу одной семьи. Грязный, больной и хромой бедняга надеялся, что ему помогут.

Недавно одна семья из США увидела у своих дверей бездомного кота. Грязный, хромой кот, сплошь покрытый блохами, сидел у прозрачной двери и грустно смотрел на домашних котов, которые живут в тепле и уюте. Этот скромный бедняга с большими глазами сразу покорил хозяев дома. Они начали оставлять для него снаружи кошачий корм, и его визиты участились.

×
×

Тогда семья решила, что не может оставить котяру на улице. Они заметили, что бедняга похрамывает, и завоевав его доверие, решили отвезти его к ветеринару. Врачи определили, что его ранения были получены из пневматического пистолета. Бедняга пострадал от жестокости людей, и ему предстоял долгий путь к выздоровлению — и физическому, и моральному. Но теперь рядом с ним были заботливые люди, которые и не думали его оставить.

После лечения та же семья забрала его к себе домой, и дала кличку Миттенс. Они уже не хотели расставаться с пушистиком, и приняли его как нового члена семьи. Сначала Миттенс всего боялся — в первый день он спрятался за унитаз и настороженно наблюдал за всеми, не позволяя даже прикоснуться к себе. Постепенно он начал расслабляться, раскрывая свою любопытную натуру. Он познакомился с другими котами семьи, и вскоре случилось первое достижение — Миттенс разрешил себя погладить.

Со временем котяра научился играть с игрушками, у него развился хороший аппетит, и он понял, каково это — быть любимым. Миттенс был очень благодарен своим хозяевам за спасение, и уже не стеснялся каждый день демонстрировать свою любовь. Сейчас он живёт лучшей жизнью: он окружён заботой, каждый день играет с кошачьими братьями и сёстрами, а дни одиночества уже давно позади. Спасибо за спасение!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Бездомные животные   Питомцы   до и после   животные   истории спасения   история спасения   коты   кошки   спасение животных   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Гомерчик 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Евгений Д Полчаса назад
Молодцы.
Котяре повезло
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
95
Радист 50 минут назад
Подтвержаю 100%! Да, животные периодичеаки приходят к нам сами когда нуждаются в помощи и ничего сами не могут сделать.
В июле 2022 года на полярную станцию "Остров Диксон" пришла молодая медведица с застрявшей банкой в ротовой послости. Уже писал здесь на этом ресурсе об этом кратко. Как реально было дело можно почитать на wte team публикацию с названием "Спасение медведя на Диксоне: как это было на самом деле".
А в сентябре 2022 года, но уже в Подмосковье, пришла к нам кошка с ранением. Я лично возил её на операцию к ветеринару несколько раз. В итоге, кошка сейчас жива и здорова.
Назвали мы эту кошку Кузьминична.
Спасибо большое и мой низкий поклон ветеринару Светлане из г. Руза за ответственное отношение к своей работе и любовь к животным!
На фото: Кошка Кузьминична и рыжий кот Дюшес.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
Katerina Час назад
Ветеринары очень дорогие. У меня на спасенного котенка ушло $1500 . Но парень жив и здоров . Его воспитывают 2 собаки и 2 кошки. И все проходят ежегодную вакцинацию и плановый осмотр . Денег на них не жалеем. Они члены семьи. Мы в ответе за тех, кого приручили и забрали с улицы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
russger 2 часа назад
Вот тут много писали, что в омерике пздц какая дорогая страховка и обычному гражданину просто не выжить. А тут на кота сколько потратили? Или ветеринары там бесплатные?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Fat Lynx 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
75k
Viktor 2 часа назад
Мрази с пневматом вырвать яйца!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

91786



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Набирающие популярность в сообществах
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Замуровали, демоны! Топ фильмов о людях в замкнутом пространстве
Замуровали, демоны! Топ фильмов о людях в замкнутом пространстве
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Травма из детства

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#животные#забавно#интересно#знаменитости#кино#позитив#сарказм#интересное
#Прикол#автомобили#люди#ДТП#авто аварии#факты#фильм#подборка#собака#актеры
#Юмор#автомир#США#аварии#Автовсячина#в мире#новости#история#природа#звезды
Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

На что жалуетесь?

Вернуться