Больной кот пришёл на порог семьи, надеясь, что ему помогут

Иногда животные приходят к людям сами — например, когда отчаянно нуждаются в помощи и ничего не могут сделать сами. Кот по кличке Миттенс тоже пришёл к порогу одной семьи. Грязный, больной и хромой бедняга надеялся, что ему помогут.
Недавно одна семья из США увидела у своих дверей бездомного кота. Грязный, хромой кот, сплошь покрытый блохами, сидел у прозрачной двери и грустно смотрел на домашних котов, которые живут в тепле и уюте. Этот скромный бедняга с большими глазами сразу покорил хозяев дома. Они начали оставлять для него снаружи кошачий корм, и его визиты участились.
Тогда семья решила, что не может оставить котяру на улице. Они заметили, что бедняга похрамывает, и завоевав его доверие, решили отвезти его к ветеринару. Врачи определили, что его ранения были получены из пневматического пистолета. Бедняга пострадал от жестокости людей, и ему предстоял долгий путь к выздоровлению — и физическому, и моральному. Но теперь рядом с ним были заботливые люди, которые и не думали его оставить.
После лечения та же семья забрала его к себе домой, и дала кличку Миттенс. Они уже не хотели расставаться с пушистиком, и приняли его как нового члена семьи. Сначала Миттенс всего боялся — в первый день он спрятался за унитаз и настороженно наблюдал за всеми, не позволяя даже прикоснуться к себе. Постепенно он начал расслабляться, раскрывая свою любопытную натуру. Он познакомился с другими котами семьи, и вскоре случилось первое достижение — Миттенс разрешил себя погладить.
Со временем котяра научился играть с игрушками, у него развился хороший аппетит, и он понял, каково это — быть любимым. Миттенс был очень благодарен своим хозяевам за спасение, и уже не стеснялся каждый день демонстрировать свою любовь. Сейчас он живёт лучшей жизнью: он окружён заботой, каждый день играет с кошачьими братьями и сёстрами, а дни одиночества уже давно позади. Спасибо за спасение!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Котяре повезло
В июле 2022 года на полярную станцию "Остров Диксон" пришла молодая медведица с застрявшей банкой в ротовой послости. Уже писал здесь на этом ресурсе об этом кратко. Как реально было дело можно почитать на wte team публикацию с названием "Спасение медведя на Диксоне: как это было на самом деле".
А в сентябре 2022 года, но уже в Подмосковье, пришла к нам кошка с ранением. Я лично возил её на операцию к ветеринару несколько раз. В итоге, кошка сейчас жива и здорова.
Назвали мы эту кошку Кузьминична.
Спасибо большое и мой низкий поклон ветеринару Светлане из г. Руза за ответственное отношение к своей работе и любовь к животным!
На фото: Кошка Кузьминична и рыжий кот Дюшес.