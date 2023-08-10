Больной кот пришёл на порог семьи, надеясь, что ему помогут

После лечения та же семья забрала его к себе домой, и дала кличку Миттенс. Они уже не хотели расставаться с пушистиком, и приняли его как нового члена семьи. Сначала Миттенс всего боялся — в первый день он спрятался за унитаз и настороженно наблюдал за всеми, не позволяя даже прикоснуться к себе. Постепенно он начал расслабляться, раскрывая свою любопытную натуру. Он познакомился с другими котами семьи, и вскоре случилось первое достижение — Миттенс разрешил себя погладить.