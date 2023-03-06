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Мужчина, потерявший свою кошку полгода назад, случайно увидел её в аэропорту

Мужчина, потерявший свою кошку полгода назад, случайно увидел её в аэропорту

Автор:
06 марта 2023 16:05
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   видео   животные   интересное   кошка   милота   находка   фото   
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Владимир потерял свою кошку Соню в августе прошлого года — пушистая котейка просто сбежала из дома. Мужчина искал её несколько месяцев и уже смирился с пропажей любимицы, как вдруг случайно наткнулся на милое видео с кошкой и узнал в ней Соню.

Вот только ролик, оказывается, был снят в Шереметьево. Это в 40 км от дома Владимира. На видео кошечка умиротворённо сидит в аэропорту, как будто ждёт свой рейс. Пользователи, увидевшие видео, просто улыбнулись, а Владимир тут же поехал в Шереметьево.

В интервью порталу Mash молодой человек рассказал, что Соне 6 лет. Она всю жизнь жила с Владимиром, пока в августе 2022 года не убежала из дома. Мужчина увидел видео с кошкой и тут же поехал в аэропорт. Он там кошку не нашёл, но обратился к сотрудникам аэропорта, которые тоже теперь будут внимательно следить за пушистиками.

Владимир говорит, что даже если это окажется не Соня, то он всё равно бы забрал незнакомку к себе в память о любимом питомце.

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Метки: Питомцы   видео   животные   интересное   кошка   милота   находка   фото   
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8  комментариев
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16k
Alex 3 часа назад
КОКУ????
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6k
Андрей Крылов Час назад
Понимаю. Сочувствую. Надеюсь, что его кошка найдётся.
Вероятность оченьмала. но... Всякое бывает.
У меня, рару лет назад, любимый кот пропал всего на пару дней. ПЦ.... Изошелся. Не спалось, каждый уличный мявк вызывал делаие сорваться и обежать. А друг раненный?
Раненный и вернулся. Смог даже запрыгнуть на подоконниг и мяукныть. Утром уже был вызван фельдшер на дом. Может это и спасло кота от чего плохого. ПРокусанные о костей лапы и т.п - не шутка. Но всё обошлось, хотьи не без нервов и некоторых затрат на лечение.
Спасибо звериному доктору. Она сказала. что чуть позже начался бы астцесс и все прелести заражения и т.п. Но тут уже... Я был счастлив, что любимый зверик вернулся и дома. В дикой то природе смертность кшачих очень велика. Едва ли треть и з уличных доживают до пяти лет. а при хорошем уходе дивут и 15 и 20... Рекорд не помню. Вроде около 25 или даже чуть больше. Лениво гуглить.
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4k
Трям 2 часа назад
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3k
Алекс Чебурашкин 3 часа назад
Так он КОКУ потерял или Кошку?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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