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Сообщество Без кота и жизнь не та 798 постов • 362 подписчика подписаться
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Точно в цель: молниеносная реакция кота на брошенный снежок

Точно в цель: молниеносная реакция кота на брошенный снежок (4 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2021 08:30
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   кот   коты   кошка   кошки   питомцы   фото   
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Жительница США поделилась эпичным видео с участием своего котяры по кличке Джессо. Тот показал нереально молниеносную реакцию на снежок, который бросил ему хозяин - он так точно и эпично словил его, что собрал тысячи восхищенных зрителей. Смотрите сами!

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Метки: видео   животные   кот   коты   кошка   кошки   питомцы   фото   
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3  комментария
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13k
Hairy. 37 минут назад
Не словил, а споймал, вот свезло, так свезло.
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3k
umorist 23 минуты назад
Эпично.
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624
neo 37 минут назад
Не совсем точно
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