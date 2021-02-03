Точно в цель: молниеносная реакция кота на брошенный снежок

Хозяева рассказали, что это один из первых выходов Джессо на снежный двор, и они даже его не тренировали. Пользователи сети восхитились суперспособностями этого котяры. "Наш олимпийский чемпион по волейболу. Он просто обожает снег. Счастливый кот," - подписала видео хозяйка.