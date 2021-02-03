Точно в цель: молниеносная реакция кота на брошенный снежок

Жительница США поделилась эпичным видео с участием своего котяры по кличке Джессо. Тот показал нереально молниеносную реакцию на снежок, который бросил ему хозяин - он так точно и эпично словил его, что собрал тысячи восхищенных зрителей. Смотрите сами!
Этим роликом поделилась жительница американского штата Пенсильвания по имени Палома Соледад. На видео ее кот по кличке Джессо (Gesso) с невероятной точностью ловит снежок, который бросил ему хозяин. Джессо сделал это настолько быстро и эпично, что этот момент можно долго пересматривать.
Хозяева рассказали, что это один из первых выходов Джессо на снежный двор, и они даже его не тренировали. Пользователи сети восхитились суперспособностями этого котяры. "Наш олимпийский чемпион по волейболу. Он просто обожает снег. Счастливый кот," - подписала видео хозяйка.
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