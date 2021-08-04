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Сообщество Без кота и жизнь не та 930 постов • 385 подписчиков подписаться
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Котопес: котяра играет с мячиком, как собака

Котопес: котяра играет с мячиком, как собака (3 фото + 1 видео)

Автор:
04 августа 2021 14:49
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   дрессировка   животные   коты   кошка   кошки   питомцы   фото   
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Даже неприступных и независимых кошек можно обучить командам, которые обычно выполняют собаки. Этот котяра по кличке Симба из Канады научился приносить хозяйке мячик. Девушка засняла на видео, как забавно они играют.

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Метки: видео   дрессировка   животные   коты   кошка   кошки   питомцы   фото   
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4  комментария
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54
Станислав Александров 18 минут назад
Я своего кота не обучал. Он сам приносит игрушки и просит чтоб бросили.
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Александр Иванов Полчаса назад
Моя кошка так теннисный мяч прикатывала обратно. В зубы не помещался, катила.
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5k
Борис Карабанов Час назад
Никогда не думал, что это нечто невероятное. Все котята, которых я пытался этому обучить, легко и охотно обучались. Инстинкт преследования. Остаётся только закрепить возврат.
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36k
Андрей Час назад
осталось посмотреть как чпокаются еноты и можно говорить, что я видел всё.
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