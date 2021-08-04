Котопес: котяра играет с мячиком, как собака

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Даже неприступных и независимых кошек можно обучить командам, которые обычно выполняют собаки. Этот котяра по кличке Симба из Канады научился приносить хозяйке мячик. Девушка засняла на видео, как забавно они играют.
Двухлетний рыжий котяра по кличке Симба (Simba) счастливо живет с любимой хозяйкой в Канаде. Недавно девушка поделилась забавным видео, на котором она играет с питомцем в мячик. Она бросает мячик, а Симба со всех лап бежит за ним, и приносит обратно хозяйке.
Затем кот начинает громко мяукать, выпрашивая хозяйку кинуть мячик снова. "Как только он заходит ко мне в комнату, чаще всего бросает мячик к моим ногам и начинает мяукать, предлагая поиграть. Потом он возвращается, мяукая, с мячом во рту, и мы начинаем все сначала," - рассказывает автор ролика.
Пользователей сети позабавил Симба и его интересные повадки - а больше всего то, как он сам наслаждается игрой. Многие кошки любят играть в "принеси мячик", и для этого иногда даже не требуются часы дрессировки. А ваш кот любит эту игру?
Вот как играет Симба:
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