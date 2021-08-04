Котопес: котяра играет с мячиком, как собака

Затем кот начинает громко мяукать, выпрашивая хозяйку кинуть мячик снова. "Как только он заходит ко мне в комнату, чаще всего бросает мячик к моим ногам и начинает мяукать, предлагая поиграть. Потом он возвращается, мяукая, с мячом во рту, и мы начинаем все сначала," - рассказывает автор ролика.