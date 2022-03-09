15 милых фотографий знаменитостей и их питомцев

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Кошки и собаки очень классные сами по себе, а уж вместе со знаменитостями - двойной восторг. Посмотрите на этих известных людей со своими питомцами и вы увидите, что они также любят их и также заботятся о них, как любой другой человек!
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А у вас есть питомцы?
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Метки: Питомцы Юмор животные знаменитости интересное милота фото
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