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15 милых фотографий знаменитостей и их питомцев

15 милых фотографий знаменитостей и их питомцев (16 фото)

Автор:
09 марта 2022 08:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Питомцы   Юмор   животные   знаменитости   интересное   милота   фото   
746
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Кошки и собаки очень классные сами по себе, а уж вместе со знаменитостями - двойной восторг. Посмотрите на этих известных людей со своими питомцами и вы увидите, что они также любят их и также заботятся о них, как любой другой человек!

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А у вас есть питомцы?


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Метки: Питомцы   Юмор   животные   знаменитости   интересное   милота   фото   

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4  комментария
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3k
Frank Borman Час назад
Американцы очень любят домашних животных - кошек, собачек, свинок, лошадей. Вот людей они не любят. Писали в Интернете, что в Ираке они уже убили от полмиллиона до миллиона человек. Во время войны во Вьетнаме они травили вьетнамцем пестицидом (агент орандж), как крыс. Во Вьетнаме до сих пор рождаются дети-уроды, коотрых там держат в специальных детдомах. В Югославии и Ираке использовали снаряды с сердечниками из обедненного урана,поэтому там всплеск заболеваемости раком. А собачек да, они очень любят.
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18
MPEG-8 Час назад
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33k
Рекламщик Час назад
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1k
!ГЕНнадий 2 часа назад
Это -не ЮМОР...
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