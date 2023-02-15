В Турции неравнодушные люди спасают домашних животных

Турция славится очень трепетным отношением к животным. Большинство жителей населения мусульмане, чтящие Коран. В священном писании говорится:

Разве ты не видел, что Аллаха славят те, кто на небесах и на земле, а также птицы с распростертыми крыльями? Каждый знает свою молитву и свое славословие

Не удивительно, что на улицах турецких городов так много кошек и собак. Многие жители ставят на улице воду и еду для животных, считая их своими полноправными соседями.