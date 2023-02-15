В Турции неравнодушные люди спасают домашних животных

Страшное землетрясение в Турции и Сирии магнитудой 7,7 и 7,6, которое затронуло в общей сложности 10 провинций, унесло жизни более 40 тысяч человек. Разбирая завалы, люди спасали не только друг людей, но и животных.
Турция славится очень трепетным отношением к животным. Большинство жителей населения мусульмане, чтящие Коран. В священном писании говорится:
Разве ты не видел, что Аллаха славят те, кто на небесах и на земле, а также птицы с распростертыми крыльями? Каждый знает свою молитву и свое славословие
Не удивительно, что на улицах турецких городов так много кошек и собак. Многие жители ставят на улице воду и еду для животных, считая их своими полноправными соседями.
Ресурсов не хватает на спасение людей, что уж говорить о животных. Но несмотря на это волонтёры никогда не проходят мимо братьев меньших и не отказывают им в помощи. В ответ питомцы тоже помогают людям.
Поисковая собака Пена, вместе со своими тренерами Дерсимом Булутом и Ниязи Озбеком практически с первого дня трудится на завалах в городе Малатья, который сильно пострадал после землетрясения.
Из завалов вытаскивают кошек и собак тысячами. Местные волонтёры собирают корма со всей страны, а неравнодушные люди выходят на помощь, чтобы достать животных из завалов.
Даже с учетом международной помощи, которую международное сообщество отправило Турции, специалистов все равно не хватает. Волонтёры объединились и ездят по разрушенным селениям, чтобы помочь нуждающимся. На их пути встречаются попавшие в беду животные, которых тоже спасают.
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Кинологи вместе с собой берут своих собак, которые помогают искать выживших.
Есть много современных устройств для поиска выживших, но поисково-спасательные собаки справляются с этой задачей эффективнее, чем любые продвинутые технологии, — рассказывает турецкий дрессировщик Кутай Озкан, чьи собаки сейчас ищут выживших. — Пока что нет на свете более чувствительного устройства, чем нос пса.
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