Илон Маск назначил гендиректором Твиттера своего милого пёселя

Илон Маск в декабре устроил опрос, поинтересовавшись у пользователей, хотят ли они, чтобы он оставил пост. Большинство проголосовало "за". Очевидно, что Маск услышал желание пользователей и сделал главой соцсети своего пёсика.
Илон Маск опубликовал на своей странице в Twitter опубликовал фотографии своего пёселя за рабочим столом. Питомец был очень стильно одет, а рядом стоял крохотный ноутбук с эмблемой Твиттера.
"Новый генеральный директор Twitter потрясающий. Он намного лучше, чем тот другой парень! Он отлично разбирается в цифрах!" - написал Маск.
Всё, что известно о новом гендиректоре: он породы сиба-ину, его зовут Флоки и он очень хороший мальчик. Маск завëл его в сентябре 2021 года.
Ранее Илон проводил опрос, стоит ли ему покинуть пост главы компании, а затем обещал уйти, как только найдёт "кого-нибудь достаточно глупого" для этой должности.
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