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Илон Маск назначил гендиректором Твиттера своего милого пёселя

Илон Маск назначил гендиректором Твиттера своего милого пёселя

Автор:
15 февраля 2023 10:34
Сообщество : Юмор
Метки: mask   Питомцы   Пёсик   Твиттер   животные   интересное   милота   фото   
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Илон Маск в декабре устроил опрос, поинтересовавшись у пользователей, хотят ли они, чтобы он оставил пост. Большинство проголосовало "за". Очевидно, что Маск услышал желание пользователей и сделал главой соцсети своего пёсика.

Илон Маск опубликовал на своей странице в Twitter опубликовал фотографии своего пёселя за рабочим столом. Питомец был очень стильно одет, а рядом стоял крохотный ноутбук с эмблемой Твиттера.

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"Новый генеральный директор Twitter потрясающий. Он намного лучше, чем тот другой парень! Он отлично разбирается в цифрах!" - написал Маск.

Всё, что известно о новом гендиректоре: он породы сиба-ину, его зовут Флоки и он очень хороший мальчик. Маск завëл его в сентябре 2021 года.

Ранее Илон проводил опрос, стоит ли ему покинуть пост главы компании, а затем обещал уйти, как только найдёт "кого-нибудь достаточно глупого" для этой должности.

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Метки: mask   Питомцы   Пёсик   Твиттер   животные   интересное   милота   фото   
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2  комментария
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15k
ss Полчаса назад
Завязывать ему с анашой надо...
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6k
Кирилл 24 секунды назад
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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