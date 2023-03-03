Американские пчелы стали производить неправильный мед

Некоторые фотографии фиолетовых баночек с медом недавно распространились в соцсетях и вызвали бурную дискуссию о том, настоящий это мед или нет. Но жители Северной Каролины подтвердили: это вполне реальное, хоть и труднодоступное лакомство. Такой мед трудно достать даже в Северной Каролине, но его существование неопровержимо.





Цвет меда, от светло-желтого до темно-янтарного, зависит от типа цветка, из которого получен нектар, но в случае фиолетового меда причину еще предстоит определить. Некоторые утверждают, что его получают из ягод черники или голубики, хотя ученые и пчеловоды оспаривают это предположение, утверждая, у пчел недостаточно крепкие зубы, чтобы прокусить кожицу этих ягод. Другие говорят, что необычный цвет дают цветы растения кудзу, или пуэрарии лопастной, а некоторые убеждены, что цвет меда меняют цветы кожевенной скумпии. На самом деле, никто пока точно не знает причину, по которой мед из Сэндхилла меняет цвет.



