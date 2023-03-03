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Американские пчелы стали производить неправильный мед

Американские пчелы стали производить неправильный мед

Автор:
03 марта 2023 13:46
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Приятного аппетита   Северная Каролина   Сэндхилл   мед   пчеловоды   странное лакомство   удивительное рядом   фиолетовый мед   
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Сэндхилл в Северной Каролине — единственное место в мире, где пчелы производят фиолетовый мед. По свидетельствам очевидцев, он больше похож на инопланетную слизь, чем на сладкий нектар, который мы знаем и любим.

В мире существует немало странных сортов меда - от дорогого, но горького меда Corbezzolo до мясного меда, производимого пчелами-стервятниками. Однако ни один из них не выглядит так странно, как фиолетовый мед, производимый в Северной Каролине. Несмотря на внешний вид, он, по рассказам, неплох на вкус. Говорят, что пурпурный мёд слаще обычного и отличается заметными фруктовыми нотами.


Некоторые фотографии фиолетовых баночек с медом недавно распространились в соцсетях и вызвали бурную дискуссию о том, настоящий это мед или нет. Но жители Северной Каролины подтвердили: это вполне реальное, хоть и труднодоступное лакомство. Такой мед трудно достать даже в Северной Каролине, но его существование неопровержимо.


Цвет меда, от светло-желтого до темно-янтарного, зависит от типа цветка, из которого получен нектар, но в случае фиолетового меда причину еще предстоит определить. Некоторые утверждают, что его получают из ягод черники или голубики, хотя ученые и пчеловоды оспаривают это предположение, утверждая, у пчел недостаточно крепкие зубы, чтобы прокусить кожицу этих ягод. Другие говорят, что необычный цвет дают цветы растения кудзу, или пуэрарии лопастной, а некоторые убеждены, что цвет меда меняют цветы кожевенной скумпии. На самом деле, никто пока точно не знает причину, по которой мед из Сэндхилла меняет цвет.


По словам профессора Джона Эмброуза из Университета штата Северная Каролина, фиолетовый мед может быть результатом химической реакции между кислотой в желудках пчел и алюминием. По-видимому, цветы в прибрежной Северной Каролине содержат больше алюминия, чем где-либо еще, что объясняет, почему этот редкий мед производится только в Северной Каролине.


Некоторые из тех, кому посчастливилось попробовать фиолетовый мед, утверждают, что он на самом деле имеет "фиолетовый" вкус с заметными тонами винограда или ягод.



«Этот мед очень сладкий. Его действительно производят пчелы, но он имеет фруктовые ноты, — сказал пчеловод Дональд Диз. - Это как бы связано с необычным характером фиолетового меда. Это фруктовый вкус, который на самом деле никто не может идентифицировать».


Фиолетовый мёд — редкое лакомство, и поэтому он стоит дороже, чем обычный. А теперь, когда он стал популярен в интернете, спрос на него вырос ещё больше: пчеловоды из Северной Каролины сообщают о заказах, поступающих со всего мира. По словам Диза, он еле справился с заказами, поступавшими из разных стран, и ему даже пришлось несколько раз закрывать прием заказов, чтобы убедиться, что он не продаст больше меда, чем есть у него в запасах. Сейчас, как говорит пчеловод, у него осталось еще несколько неотправленных заказов - и на этом его запас иссякнет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Приятного аппетита   Северная Каролина   Сэндхилл   мед   пчеловоды   странное лакомство   удивительное рядом   фиолетовый мед   
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9  комментариев
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4k
Сергей Семенов 2 часа назад
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61k
Александр Ломовицкий Полминуты назад
в школе проводили эксперимент , тушь разводили водой в эту воду ставили тюльпан желательно светлого цвета (белый , желтый..) и через час получали синий тюльпан . ножку обрезали на пару сантиметров и дарили букеты с синими цветами . красиво и необычно. это были 80-90 годы . так что никакой магии
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3k
vfrcbvec 46 минут назад
Пусть соты покажут невскрытые такого цвета тогда поверю а то баночки... зеленый еще не пользуется спросом?
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6k
hhwost Час назад
в США за последние 10-15 лет популяция диких пчёл сократилась на 90%, домашних на 80%. причины называют от пестицидов до радиочастот мобильной связи. при том, что 70% сельхозрастений нуждаются в пчёлах для опыления. интересно, как их фермеры выкручиваются?
в России вымерло пока только 40% пчёл, но это только пока.
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17k
Александр 2 часа назад
Это какие-то неправильные пчёлы и они делают неправильный мёд
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Белая Муха

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