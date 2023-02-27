А вы тоже любите дликие вкусовые сочетания?

Есть вкусы, которые нравятся большинству - например, соетание хлеба с колбасой, жареной рыбы - с картошкой, а шашлыка - с овощным салатом смело можно назвать классикой. Есть вкусы пооригинальнее - об этом знают, например, любители китайской и японской еды. А бывает такое, что не только попробовать - вообразить сложно! Как, например, в этих случаях.