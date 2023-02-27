А вы тоже любите дликие вкусовые сочетания?

Есть вкусы, которые нравятся большинству - например, соетание хлеба с колбасой, жареной рыбы - с картошкой, а шашлыка - с овощным салатом смело можно назвать классикой. Есть вкусы пооригинальнее - об этом знают, например, любители китайской и японской еды. А бывает такое, что не только попробовать - вообразить сложно! Как, например, в этих случаях.
"Одна из моих бабушек любила набивать бананы соленой хрустящей соломкой. Соль и хруст соломки с бананом — удивительно приятное сочетание текстуры и вкуса. Она называла это «Бананы с костями»".
"Люблю пиццу с пепперони и ананасом".
"Я добавляю арахисовое масло в вафли с сиропом".
"Я добавляю мед в жареную курицу. Научился от отца. Всех это удивляет, но это восхитительно".
"Смешиваю макароны с курицей и сушеный тунец. Научился 17 лет назад, когда качал мышцы, и мне нужно было много белка. Не знаю, но мне кажется, это вкусно".
"Люблю макать картошку фри в шоколадный коктейль".
"Я солю арбуз".
"Всегда добавляю в пиццу кукурузу".
"Кладу кусок острого чеддера на пирог с яблоками и так его разогреваю".
"С детства приучилась есть творог с яблочным пюре".
"Я люлю есть творог вместо соуса с кукурузными чипсами".
"Я делаю сэндвичи с тортильями и вареньем".
"Я добавляю в сэндвич с тунцом чипсы барбекю".
"Я делаю сэндвичи с арахисовым маслом и маринованными огурчиками".
"Мой близкий друг ест яичницу с клубничным джемом".
"Обожаю маринованный арбуз".
"Я ем макмаффин с ветчиной, картофельной котлетой и виноградным желе".
"Я добавляю перец чилли в булочки с корицей".
"Я заливаю хлопья апельсиновым соком вместо молока".
"Я добавляю в суп бананы".
"Нет ничего вкуснее стейка средней прожарки с темным шоколадом".
"Я ем рис с йогуртом".
"Я всегда добавляю чипсы в спагеттти. Без них невкусно".
"Люблю теплое молоко с острым перцем и корицей".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Из последних картинок это золотое молоко. Удивить сегодня может не больше чем любой смузи.
"Главные ингредиенты золотого молока – великолепная пятерка специй: куркума, кардамон, корица, имбирь, черный перец. Группа поддержки – любое молоко, мед или кленовый сироп."
Я коровье молоко не люблю и мешаю все это с миндальным молоком.
А он берёт булку, мажет шоколадной пастой и есть борщ с этим бутербродом) Потом уже не удивлялась, когда он селёдку под шубой тортом заедал. И ладно бы пьяный, абсолютно трезвый)
В детстве сосед заливал жаренную на сале картоху вареньем и всех угощал. Брррр