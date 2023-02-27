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А вы тоже любите дликие вкусовые сочетания?

А вы тоже любите дликие вкусовые сочетания?

Автор:
27 февраля 2023 16:50
Сообщество : Истории
Метки: Еда   О вкусах не спорят   вкусы   и так бывает   истории   странные сочетания   тсранные люди   удивительное рядом   
1870
25

Есть вкусы, которые нравятся большинству - например, соетание хлеба с колбасой, жареной рыбы - с картошкой, а шашлыка - с овощным салатом смело можно назвать классикой. Есть вкусы пооригинальнее - об этом знают, например, любители китайской и японской еды. А бывает такое, что не только попробовать - вообразить сложно! Как, например, в этих случаях.

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"Одна из моих бабушек любила набивать бананы соленой хрустящей соломкой. Соль и хруст соломки с бананом — удивительно приятное сочетание текстуры и вкуса. Она называла это «Бананы с костями»".


"Люблю пиццу с пепперони и ананасом".


"Я добавляю арахисовое масло в вафли с сиропом".


"Я добавляю мед в жареную курицу. Научился от отца. Всех это удивляет, но это восхитительно".


"Смешиваю макароны с курицей и сушеный тунец. Научился 17 лет назад, когда качал мышцы, и мне нужно было много белка. Не знаю, но мне кажется, это вкусно".


"Люблю макать картошку фри в шоколадный коктейль".


"Я солю арбуз".


"Всегда добавляю в пиццу кукурузу".


"Кладу кусок острого чеддера на пирог с яблоками и так его разогреваю".


"С детства приучилась есть творог с яблочным пюре".


"Я люлю есть творог вместо соуса с кукурузными чипсами".


"Я делаю сэндвичи с тортильями и вареньем".


"Я добавляю в сэндвич с тунцом чипсы барбекю".


"Я делаю сэндвичи с арахисовым маслом и маринованными огурчиками".


"Мой близкий друг ест яичницу с клубничным джемом".


"Обожаю маринованный арбуз".


"Я ем макмаффин с ветчиной, картофельной котлетой и виноградным желе".


"Я добавляю перец чилли в булочки с корицей".


"Я заливаю хлопья апельсиновым соком вместо молока".


"Я добавляю в суп бананы".


"Нет ничего вкуснее стейка средней прожарки с темным шоколадом".


"Я ем рис с йогуртом".


"Я всегда добавляю чипсы в спагеттти. Без них невкусно".


"Люблю теплое молоко с острым перцем и корицей".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   О вкусах не спорят   вкусы   и так бывает   истории   странные сочетания   тсранные люди   удивительное рядом   
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159
AMATORI Час назад
Ну половина, вполне себе нормально
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13k
Юлия 4 минуты назад
Больше половины спокойно ем. Первый раз сейчас прочла, что курица в медовом маринаде это что то странное, арбуз маринованый тоже, вроде, как классика.
Из последних картинок это золотое молоко. Удивить сегодня может не больше чем любой смузи.
"Главные ингредиенты золотого молока – великолепная пятерка специй: куркума, кардамон, корица, имбирь, черный перец. Группа поддержки – любое молоко, мед или кленовый сироп."
Я коровье молоко не люблю и мешаю все это с миндальным молоком.
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15k
Краюхин Тихон 5 минут назад
Пиво с персиками - норм.
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34k
Kladbische 7 минут назад
Жена всегда рассказывает историю. Помню я ему решила ему борща сварить. Сварила, вкусный, наваристый. Чесночок свеженький, зеленью посыпала. Ммммм.
А он берёт булку, мажет шоколадной пастой и есть борщ с этим бутербродом) Потом уже не удивлялась, когда он селёдку под шубой тортом заедал. И ладно бы пьяный, абсолютно трезвый)
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−17
Oleg 8 минут назад
Супер дикие сочетания, на уровне хлеб + масло)))
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5k
perekrestok 12 минут назад
Ну много чего вполне подойдет для еды. Но надо учесть что некоторые сочетания могут дать необычные результаты. Добавление соли убирает сладость. Так что соленый сахар будет на вкус нормальным, но организм получит до фига и сахара и соли что не есть хорошо. Так же может быть и с перцем. гастрит разыграется или давление подскочит. Так что тут надо все визуально контролировать состав или кушать то, что готовит кто то знакомый или родственник.
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2k
.357 magnum 14 минут назад
Дликие, соетания, чилли, спагеттти... Ну куда мы так торопимся? Возьмите себе за привычку перечитывать текст перед публикацией, тут литредакторов нет.
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3k
Gusev 17 минут назад
Маринованый арбуз вместе с помидорами - отличный вкус. Ещё квашенный арбуз хорош. Да, ещё клубнику люблю с чёрным молотым перцем.
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1k
Dimon 19 минут назад
Один знакомый посыпал вареные пельмени сахаром, у прибалтов можно спокойно увидеть, как в столовой молочный суп с макаронами заедают бутербродом ( черный хлеб с консервированной салакой в томате), там же кровяную колбасу поливают брусничным вареньем, ну и национальная гордость: вареная картошка с тушёной капустой с перловкой и с вареной свининой.
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827
Иванов Петров Сидоров 19 минут назад
Арбуз надо есть не с солью, а с хреном.
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0
Alexandr 19 минут назад
А где борщ? Где многократно помянутый в амеровских комедиях Борщ?
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7k
Артём 20 минут назад
Диз за ошибки.
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13k
a_komolow 21 минуту назад
Люблю под пиво сухарики макать в жирный майонез и со свежим укропом!
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3k
Leonid 24 минуты назад
За ошибку в заголовке поста- минус, это не допустимо ... да и начинка так себе
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6k
Андрей Крылов Полчаса назад
Задолго до конца поста поняло чьи мнения тут высказывались. Все инредиенты из меню заурядного жителшя США. Вот поливать сладким сиропом мясо и смешивать именно такое - яркий пример американизма. Там этим вовсе сложно кого-то удивить.
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14k
Типа граф Полчаса назад
А я , а я , а я нормальный .
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303
Sadik-mardik 38 минут назад
Тоже дикого не заметил. Есть блюда и пострашней. Тут просто сочетание которое желудок устраивает. В жизни так бывает)
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31k
Slonyash 40 минут назад
Половина беременных?
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Комментарий удален
−11
950
basil pupkin 55 минут назад
Аффтор исправь название, глаза режет. Дликий взгляд уже.
В детстве сосед заливал жаренную на сале картоху вареньем и всех угощал. Брррр
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18
wgw 57 минут назад
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