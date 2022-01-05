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В Чили во время протеста пчеловодов было покусано семеро полицейских

В Чили во время протеста пчеловодов было покусано семеро полицейских (2 фото + 1 видео)

Автор:
05 января 2022 12:31
Сообщество : Животные
Метки: Ynews   Чили   интересное   мёд   полиция   протест   пчеловоды   пчёлы   фото   
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В Сантьяго пчеловоды привезли на площадь у президентского дворца более 10 тысяч пчёл в ульях. Таким образом они выказали протест властям, которые никак не борются с засухой и запрещают поднимать цены на мёд. Полицейских, которых отправили задержать пчеловодов, покусали пчёлы.

В Чили из-за недостатка дождей гибнут растения, что в свою очередь сильно сказывается на пчёлах. Им негде собирать нектар и их популяция стремительно уменьшается. Пасечники вот уже несколько месяцев просят власти принять меры, но их игнорят. В понедельник пчеловоды приехали на площадь у президентского дворца и выставили там 60 ульев.

Пчёлы быстро разлетелись по окрестностям. Полицейским дали указания разогнать пчеловодов. Во время этого пчёлы решили заступиться за хозяев и покусали полицейских. Семерых ужаленных стражей порядка отвезли в больницу.

Проблема засухи и вымирания пчёл грозит не только пчеловодам. Если популяция пчёл будет уменьшаться, со временем на земле станет меньше цветов и растений. Через десяток лет погибнет больше половины растений, которые выделяют нужный нам углекислый газ, уточняет BBC.

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Метки: Ynews   Чили   интересное   мёд   полиция   протест   пчеловоды   пчёлы   фото   
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13  комментариев
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3k
Mimik 40 минут назад
Грету туда. Пусть покусаюют
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2k
Александр Алехин 7 минут назад
"Через десяток лет погибнет больше половины растений, которые выделяют нужный нам углекислый газ" - да не переживай ты так, с таким уровнем образования через пару десятков лет скатимся обратно к первобытно-общинному ладу. А там и экология в гору пойдет.
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1k
Никита Сергеевич 9 минут назад
Я извиняюсь, а зачем мне нужен углекислый газ, который выделяют растения, как написано у Вас в посте? Может я не тем газом дышу?
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31k
Растрелли В.В. 11 минут назад
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3k
Lakrista 16 минут назад
А что, повышение цен на мед увеличит количество пчел? или засуху как-то уберет?
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460
Bendix 20 минут назад
Пчеловоды, конечно, не учли, что у людей может быть жесточайшая аллергия на укус пчелы (довольно частовстречающаяся аллергия). Но и их я прекрасно понимаю. Мёд - ценнейший продукт. В Великобритании идёт на уровне понимания населением кампания по сохранению популяции пчёл и шмелей. Я хадумал пару-тройку ульев поставить. Соседи не возражают.
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1k
анатолий горленко Полчаса назад
Я увидел, что пчела, 3.14здит сахар со стола.
Сахар нужен ей на мёд!
А меня это Эбёт?
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22k
Андрей Иванов Полчаса назад
""В Чили во время протеста пчеловодов было покусано семеро полицейских""

Уточните - покусано пчёлами или пчеловодами?
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3k
Иван Полчаса назад
Да всяко пиндосы климатическим оружием засуху нагнали. Стабильность раскачивают, уу сюки.
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548
bad-bubble 41 минуту назад
Пчелиный майдан)
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