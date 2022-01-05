""В Чили во время протеста пчеловодов было покусано семеро полицейских""

В Чили из-за недостатка дождей гибнут растения, что в свою очередь сильно сказывается на пчёлах. Им негде собирать нектар и их популяция стремительно уменьшается. Пасечники вот уже несколько месяцев просят власти принять меры, но их игнорят. В понедельник пчеловоды приехали на площадь у президентского дворца и выставили там 60 ульев.