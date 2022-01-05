""В Чили во время протеста пчеловодов было покусано семеро полицейских""

В Сантьяго пчеловоды привезли на площадь у президентского дворца более 10 тысяч пчёл в ульях. Таким образом они выказали протест властям, которые никак не борются с засухой и запрещают поднимать цены на мёд. Полицейских, которых отправили задержать пчеловодов, покусали пчёлы.
В Чили из-за недостатка дождей гибнут растения, что в свою очередь сильно сказывается на пчёлах. Им негде собирать нектар и их популяция стремительно уменьшается. Пасечники вот уже несколько месяцев просят власти принять меры, но их игнорят. В понедельник пчеловоды приехали на площадь у президентского дворца и выставили там 60 ульев.
Пчёлы быстро разлетелись по окрестностям. Полицейским дали указания разогнать пчеловодов. Во время этого пчёлы решили заступиться за хозяев и покусали полицейских. Семерых ужаленных стражей порядка отвезли в больницу.
Abejas en la Alameda, frente a La Moneda por protesta de apicultores. [Slowmo] pic.twitter.com/BqBUmHfHUy— 8livier (@olivierhdezz) January 3, 2022
Проблема засухи и вымирания пчёл грозит не только пчеловодам. Если популяция пчёл будет уменьшаться, со временем на земле станет меньше цветов и растений. Через десяток лет погибнет больше половины растений, которые выделяют нужный нам углекислый газ, уточняет BBC.
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Сахар нужен ей на мёд!
А меня это Эбёт?
Уточните - покусано пчёлами или пчеловодами?