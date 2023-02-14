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27 любопытных фото разных диковинок, которыми поделились пользователи сети

27 любопытных фото разных диковинок, которыми поделились пользователи сети

Автор:
14 февраля 2023 18:25
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Диковинки   интересно   находки   необычные вещи   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
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Удивительные совпадения и редкие природные явления, более чем однозначные предсказания на дне чашки чая, дома лесных феечек и буквально разваливающийся евро — в общем, всё то, что не каждый день увидишь.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Диковинки   интересно   находки   необычные вещи   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
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1  комментарий
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Макс73 46 минут назад
Две разные берёзы. Плакучая и обычная.
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