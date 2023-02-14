27 любопытных фото разных диковинок, которыми поделились пользователи сети

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Удивительные совпадения и редкие природные явления, более чем однозначные предсказания на дне чашки чая, дома лесных феечек и буквально разваливающийся евро — в общем, всё то, что не каждый день увидишь.
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7. "Местная больница построила домик для кота, который часто заглядывает в гости"
"Это кот Симба. У него есть дом, но он любит навещать наш персонал и пациентов. Он любит обнимашки и когда его гладят, но не кормите его, пожалуйста".
9. "В моей университетской библиотеке стоит вендинговый автомат с учебными принадлежностями"
24. "7,5-сантиметровые туфельки "золотой лотос" для взрослых женщин с забинтованными ногами рядом с моими кедами"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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