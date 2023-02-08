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Япония - поразительная страна, которая в своем технологическом развитии обгоняет остальную планету минимум на столетие - и при этом крепко держится за свои исторические традиции и пережитки, многие из которые коренятся в средневековье. Удивительное здесь на каждом шагу!
Правительство Японии во время эпидемии коронавируса отправляло сидевшим в домашнем карантине продуктовую помощь в виде вот таких наборов
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Продуктовые тележки в Японии спроектированы так, чтобы складывать все вертикально и сокращать заторы в проходах
В Научном музее в Нагое шкафчики для вещей посетителей промаркированы названиями химических элементов
Ручка в уборной специально сделана так, чтобы можно было не пачкать только что помытые руки
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это кто так посчитал? Если сравнивать с племенами Амазонки, то и на тысячу лет, а если с соседом (Китай), то в каком месте Япония его обогнала? По каким параметрам?