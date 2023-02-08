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Это Япония, детка!

Это Япония, детка!

Автор:
08 февраля 2023 15:06
Сообщество : Путешествия
Метки: Япония   дальние страны   другая сторона планеты   и такое бывает   обычаи   путешествия   традиции   удивительное рядом   
1049
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Япония - поразительная страна, которая в своем технологическом развитии обгоняет остальную планету минимум на столетие - и при этом крепко держится за свои исторические традиции и пережитки, многие из которые коренятся в средневековье. Удивительное здесь на каждом шагу!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Япония   дальние страны   другая сторона планеты   и такое бывает   обычаи   путешествия   традиции   удивительное рядом   
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4  комментария
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16k
Поручик 24 минуты назад
Красочный люк в напоминание о Нагасаки. Интересно, а в Хиросиме жополизы воздвигли памятник? Они же "союзники", хул*е?..
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64k
Татьяна Юсова 3 минуты назад
"Япония обгоняет остальную планету минимум на столетие"

Это кто так посчитал? Если сравнивать с племенами Амазонки, то и на тысячу лет, а если с соседом (Китай), то в каком месте Япония его обогнала? По каким параметрам?
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1k
Антон 24 минуты назад
Моя мечта, съездить в Японию и посмотреть всё самому, но увы таких деньжищ не предвидеться
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10k
Shtoppi Полчаса назад
Это называется национальный колорит.
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