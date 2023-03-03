Родители-герои родили 12 детей за 12 лет

В семье Роджерсов день начинается с завтрака в 8 утра, за которым следуют уроки математики и рисования. Около 12 часов семья обедает, после чего Кортни укладывает малышей спать. Во второй половине дня дети занимаются домашними делами и уроками, учат языки, рисуют и читают, а иногда берут уроки игры на фортепиано Zoom. Ужин начинается в 17:00. Семья каждый день съедает 24 яйца и целую коробку хлопьев на завтрак .

Помимо обучения детей, Кортни также отвечает за поддержание порядка в доме и укладывает детей спать в 20:30, в то время как Крис работает в церкви, на ферме и занимается ремонтом дома.