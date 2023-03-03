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Родители-герои родили 12 детей за 12 лет

Родители-герои родили 12 детей за 12 лет

Автор:
03 марта 2023 12:44
Сообщество : Истории
Метки: в год по ребенку   история   мать-героиня   многодетная семья   ничего себе   семья   удивительное рядом   удивительные люди   фермеры   
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Кортни Роджерс, 38-летняя супермама из Нью-Мексико, вместе со своим мужем Крисом родила 12 детей за 12 лет. Младший ребенок родился 7 марта 2022 года. Семья живет на ферме, занимается сельскохозяйственным трудом практически в полном составе и чувствует себя прекрасно!

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«Клинт родился за 3 недели до того, как мне исполнилось 26, но тогда я и не думала, что у меня будут еще дети. Я считала, что слишком стара для этого, и не думала, что они будут появляться так быстро, и тем более что я рожу еще и близнецов. Позже мы решили, что у нас будет максимум 10 детей, но я все еще чувствовала себя достаточно молодой и здоровой, поэтому мы увеличили число до 12», — рассказала Кортни.


Сейчас Кортни и Крис воспитывают 12-летнего Клинта, 10-летнего Глина, 9-летнего Кейда, 8-летнего Кэлли, 7-летнего Кэша, 6-летних близнецов Кольта и Кейса, 4-летнюю Кален, 3-летнюю Кэйди, 2-летнюю Корали, годовалую Кэрис и малышку Камбрию.

«Удивительно, что в начале у нас рождались только мальчики, а потом - пять девочек подряд, так что все примерно выровнялось», — поделилась Кортни.


В семье Роджерсов день начинается с завтрака в 8 утра, за которым следуют уроки математики и рисования. Около 12 часов семья обедает, после чего Кортни укладывает малышей спать. Во второй половине дня дети занимаются домашними делами и уроками, учат языки, рисуют и читают, а иногда берут уроки игры на фортепиано Zoom. Ужин начинается в 17:00. Семья каждый день съедает 24 яйца и целую коробку хлопьев на завтрак .


Помимо обучения детей, Кортни также отвечает за поддержание порядка в доме и укладывает детей спать в 20:30, в то время как Крис работает в церкви, на ферме и занимается ремонтом дома.


В соцсетях, однако, не все поддерживают Кортни. В одном из своих интервью Кортни рассказала: «Иногда мне бывает трудно, так как большинство людей думают, что мы сошли с ума из-за такого числа детей, но все же у меня есть несколько друзей в интернете с большими семьями».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в год по ребенку   история   мать-героиня   многодетная семья   ничего себе   семья   удивительное рядом   удивительные люди   фермеры   
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11  комментариев
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30k
Андрей Иванов 2 часа назад
Героями они будут, когда их вырастят и ни один из детей не уйдёт в криминал, проституцию и не станет подонком. Тогда - да, герои
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2k
Vadim Balabanov 8 минут назад
"Но теперь они не представляют себе другой жизни"

Поздно уже...
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4k
Атомный Крот 24 минуты назад
Да в любой арабской стране таких "родителей-героев" чуть ли не каждый второй.

А зарплаты там сильно меньше, чем в США. И - ничего, как-то справляются.

Но про них репортажи в СМИ идут только под рубрикой "невыносимая жизнь в странах с авторитарным режимом".
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227
Человек Наблюдающий Полчаса назад
Жесткий коммент:
Тут либо мужик ненавидел контрацепцию и прерванный половой акт, либо очень любят детей оба.
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227
Человек Наблюдающий Полчаса назад
У меня двое, и я вахуе
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4k
Kozlodoev 37 минут назад
Кто-нибудь, выключите свет! Они лезут на свет!!!
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52k
dima423 50 минут назад
Прям конвейер по производству людей)) Ну клево конечно когда много детей... но это надо быть полнейшим альтруистом и на свою жизнь забить, ну и конечно же это все очень сложно, так что ребята героические как ни крути...)
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9k
Владимир 52 минуты назад
12 лет не вспоминала про месячные
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Белая Муха

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