Родители-герои родили 12 детей за 12 лет

Кортни Роджерс, 38-летняя супермама из Нью-Мексико, вместе со своим мужем Крисом родила 12 детей за 12 лет. Младший ребенок родился 7 марта 2022 года. Семья живет на ферме, занимается сельскохозяйственным трудом практически в полном составе и чувствует себя прекрасно!
«Клинт родился за 3 недели до того, как мне исполнилось 26, но тогда я и не думала, что у меня будут еще дети. Я считала, что слишком стара для этого, и не думала, что они будут появляться так быстро, и тем более что я рожу еще и близнецов. Позже мы решили, что у нас будет максимум 10 детей, но я все еще чувствовала себя достаточно молодой и здоровой, поэтому мы увеличили число до 12», — рассказала Кортни.
Сейчас Кортни и Крис воспитывают 12-летнего Клинта, 10-летнего Глина, 9-летнего Кейда, 8-летнего Кэлли, 7-летнего Кэша, 6-летних близнецов Кольта и Кейса, 4-летнюю Кален, 3-летнюю Кэйди, 2-летнюю Корали, годовалую Кэрис и малышку Камбрию.
«Удивительно, что в начале у нас рождались только мальчики, а потом - пять девочек подряд, так что все примерно выровнялось», — поделилась Кортни.
В семье Роджерсов день начинается с завтрака в 8 утра, за которым следуют уроки математики и рисования. Около 12 часов семья обедает, после чего Кортни укладывает малышей спать. Во второй половине дня дети занимаются домашними делами и уроками, учат языки, рисуют и читают, а иногда берут уроки игры на фортепиано Zoom. Ужин начинается в 17:00. Семья каждый день съедает 24 яйца и целую коробку хлопьев на завтрак .
Помимо обучения детей, Кортни также отвечает за поддержание порядка в доме и укладывает детей спать в 20:30, в то время как Крис работает в церкви, на ферме и занимается ремонтом дома.
«Мы все делаем вместе. Мы вместе работаем и вместе занимаемся обучением детей», — говорит Кортни
Кортни внедрила в семье план «январь без трат»: в первый месяц года они покупают только основные продукты
Семья не ходит в ресторане и не покупает еду навынос, а также не совершает ненужных импульсивных покупок
Кому-то это может показаться слишком трудным, но многодетная семья довольна своим качеством жизни
В соцсетях, однако, не все поддерживают Кортни. В одном из своих интервью Кортни рассказала: «Иногда мне бывает трудно, так как большинство людей думают, что мы сошли с ума из-за такого числа детей, но все же у меня есть несколько друзей в интернете с большими семьями».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Поздно уже...
А зарплаты там сильно меньше, чем в США. И - ничего, как-то справляются.
Но про них репортажи в СМИ идут только под рубрикой "невыносимая жизнь в странах с авторитарным режимом".
Тут либо мужик ненавидел контрацепцию и прерванный половой акт, либо очень любят детей оба.
Грузин приходит к врачу:
-Доктар, дарагой, выпиши какой-нибудь лекарства, чтоб детей больше не было. Сэмь челавэк уже, заэбали!
Доктор выписывает ему пачку презервативов. Через два дня грузин приходит снова с цветами и коньяком.
-Спасиба, дарагой, выручыл, вэк нэ забуду!
-Что, уже помогло?!
-Канэшна! Я два штука на абэд глатаю, вэчэрам в туалэт иду, ани у мэня надувются, я как дырыжабла под паталком летаю. Дэти смеются, са смэху дохнут! Два чэлавэка осталось, спыбасыба тэбэ, дарагой!