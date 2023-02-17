Польско-британская пара произвела на свет пятерню

Доминика Кларк, жена гражданина Великобритании и мать семерых детей, произвела на свет пятерняшек в одном из госпиталей Польши. Теперь у супругов 12 детей. Пока пятеро близнецов остаются в госпитале: они появились на свет раньше срока, и им требуется наблюдение врачей.
Польско-британская пополнила свою и без того большую семью еще пятью младенцами. Доминика Кларк, уже воспитывающая семерых детей в возрасте от 10 месяцев до 12 лет, родила пятерню в одном из госпиталей Польши. Мать назвала свою беременность чудом, поскольку, как ей сообщили врачи, шансы на зачатие пятерняшек составляют один к 52 миллионам.
«Мы планировали родить восьмого ребенка, но оказалось, что их больше, — сказала Доминика журналистам, которых встретила прямо в госпиталее вместе со своим британским мужем Винсом. -
У нас было больше шансов выиграть главный приз в лотерею, чем родить такую толпу. Как математик, я люблю подобную статистику».
По сообщениям польских СМИ, Доминика до родов провела в больнице 10 недель: по словам персонала, беременность проходила тяжело, с осложнениями. Все это время Винс присматривал за их семью старшими детьми дома в Пукачаке, недалеко от Любина. Пятерняшки были рождены путем кесарева сечения в 29 недель и все еще нуждаются в респираторной поддержке.
Детей — трех девочек и двух мальчиков — назвали Арианна Дейзи, Чарльз Патрик, Элизабет Мэй, Эванджелин Роуз и Генри Джеймс. Доминика сказала, что чувствует себя лучше, чем ожидала, после того, как произвела на свет пятерых новых членов своей семьи. Рышард Лаутербах, заведующий отделением неонатологии, заявил журналистам: «Мы надеемся, что сможем прийти к радостному моменту выписки всех их из больницы».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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