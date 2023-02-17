Польско-британская пара произвела на свет пятерню

«Мы планировали родить восьмого ребенка, но оказалось, что их больше, — сказала Доминика журналистам, которых встретила прямо в госпиталее вместе со своим британским мужем Винсом. -

У нас было больше шансов выиграть главный приз в лотерею, чем родить такую толпу. Как математик, я люблю подобную статистику».



