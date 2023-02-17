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Польско-британская пара произвела на свет пятерню

Польско-британская пара произвела на свет пятерню

Автор:
17 февраля 2023 13:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Польша   дети   новости   пятерняшки   семья   удивительное рядом   
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Доминика Кларк, жена гражданина Великобритании и мать семерых детей, произвела на свет пятерняшек в одном из госпиталей Польши. Теперь у супругов 12 детей. Пока пятеро близнецов остаются в госпитале: они появились на свет раньше срока, и им требуется наблюдение врачей.

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Польско-британская пополнила свою и без того большую семью еще пятью младенцами. Доминика Кларк, уже воспитывающая семерых детей в возрасте от 10 месяцев до 12 лет, родила пятерню в одном из госпиталей Польши. Мать назвала свою беременность чудом, поскольку, как ей сообщили врачи, шансы на зачатие пятерняшек составляют один к 52 миллионам.


«Мы планировали родить восьмого ребенка, но оказалось, что их больше, — сказала Доминика журналистам, которых встретила прямо в госпиталее вместе со своим британским мужем Винсом. -

У нас было больше шансов выиграть главный приз в лотерею, чем родить такую толпу. Как математик, я люблю подобную статистику».


По сообщениям польских СМИ, Доминика до родов провела в больнице 10 недель: по словам персонала, беременность проходила тяжело, с осложнениями. Все это время Винс присматривал за их семью старшими детьми дома в Пукачаке, недалеко от Любина. Пятерняшки были рождены путем кесарева сечения в 29 недель и все еще нуждаются в респираторной поддержке.


Детей — трех девочек и двух мальчиков — назвали Арианна Дейзи, Чарльз Патрик, Элизабет Мэй, Эванджелин Роуз и Генри Джеймс. Доминика сказала, что чувствует себя лучше, чем ожидала, после того, как произвела на свет пятерых новых членов своей семьи. Рышард Лаутербах, заведующий отделением неонатологии, заявил журналистам: «Мы надеемся, что сможем прийти к радостному моменту выписки всех их из больницы».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Польша   дети   новости   пятерняшки   семья   удивительное рядом   
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5  комментариев
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65k
Татьяна Юсова 48 минут назад
Не понимаю! Младшему 10 месяцев, но мы так хотели восьмого ребёнка, что сразу после роддома стали воплощать эту хотелку в жизнь.
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6k
klop Полчаса назад
Новые польские сантехники в Великобритании.
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5k
Котэ Час назад
Прикольная банда вырастет
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10
Anandia 2 часа назад
Дай Бог малышам и матери здоровья!
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