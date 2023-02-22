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20 страшно интересных фото с просторов сети

20 страшно интересных фото с просторов сети

Автор:
22 февраля 2023 17:00
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Фотоподборка   интересно   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   фотофакты   хочу все знать   
1268
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Задумывались когда-нибудь, как выглядит самая знаменитая в мире картина… сзади? Вряд ли, но, к счастью, кто-то другой озадачился этим вопросом, и нам теперь есть на что позалипать в интернете в свободную минутку. Эта и прочие интересности — в сегодняшней подборке.

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Этот аппарат „Вояджер“ создан в США, стране с населением 240 млн человек среди 4-миллиардного населения Земли. Человечество всё ещё разделено на отдельные нации и государства, но страны быстро идут к единой земной цивилизации.

Мы направляем в космос это послание. Оно, вероятно, выживет в течение миллиарда лет нашего будущего, когда наша цивилизация изменится и полностью изменит лик Земли… Если какая-либо цивилизация перехватит „Вояджер“ и сможет понять смысл этого диска — вот наше послание:

Это — подарок от маленького далёкого мира: наши звуки, наша наука, наши изображения, наша музыка, наши мысли и чувства. Мы пытаемся выжить в наше время, чтобы жить и в вашем. Мы надеемся, настанет день, когда будут решены проблемы, перед которыми мы стоим сегодня, и мы присоединимся к галактической цивилизации. Эта пластинка представляет наши надежды, нашу решимость и нашу добрую волю в этой Вселенной, огромной и внушающей благоговение.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   интересно   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   фотофакты   хочу все знать   
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7  комментариев
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17k
тов.Suhov 20 минут назад
Вот дорогая и дешёвая паста.
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39k
Example 6.2.6 Полминуты назад
Система зеркал не для повышения витамина D у жителей, а для повышения уровня освещённости. Витамин D куда дешевле и практичней просто выдавать населению, чтоб оно его употребляло дозированными порциями через равные промежутки времени. Что собственно и делается в развитых странах, где не так уж много солнечных дней в году и климат не способствует ношению открытой одежды.. людям просто бесплатно выдают баночки с витаминками.
А система зеркал - это для того чтоб сэкономить на искусственном освещении.
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73k
Максим 5 минут назад
Комментарий к фото
А потом пришельцы нашли зонд, увидали золотой диск и выслали флот вторжения - читали.. да
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4k
Старичок 10 минут назад
безумно страшно, как я раньше жил без этого не представляю))) .
фото современных телевизора и холодильника сзади
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10k
Ф Ив 19 минут назад
По моему бруски не только разного года производства, но и вырезаны из деревьев совсем разных пород.
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17k
тов.Suhov 19 минут назад
Вот дорогая и дешёвая паста.
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