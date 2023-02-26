Печатная машинка, которая выдавливает буквы на металлических пластинах

Как и зачем её придумали?
Когда одному американскому бухгалтеру надоело писать от руки адреса на конвертах, он придумал специальную печатную машинку для быстрого изготовления металлических печатных форм. А во время Второй мировой войны такие аппараты использовались для другой работы — они печатали солдатские жетоны.
Графотайп — это печатная машинка. Только печатает она не на бумаге, а выдавливает буквы на металлических пластинах. Затем эти пластины используются как формы для специального печатного станка, переносящего на бумагу имена, адреса, типовые метки и ярлыки для корреспонденции и документов.
Эту машину изобрёл в 1890-х годах американский бухгалтер Джозеф Дункан, вынужденный писать адрес на всей корреспонденции компании. После удачного изобретения Дункан уволился и в 1893 году основал собственную фирму — Addressograph Company. Она обеспечивала конторы и отделения почты новыми устройствами для изготовления штампов.
Работа на графотайпе не особенно сложна. Оператор — это была, в основном, женская профессия — помещал пустую металлическую пластинку между матричным и пуансонным кругами. Пуансон — деталь с выпуклым символом, а матрица — с углублением для символа. Каждый символ нужно было выбрать по порядку, вращая колесо. Затем оператор нажимала ручку и впечатывала пуансон в металл. Машина имела электропривод, помогавший экономить силы оператора. Рекламный слоган гласил: «Any boy or girl can operate it» — «Любой мальчик или девочка сможет им управлять». На графотайпе печатали 500–600 форм в день.
Один из таких аппаратов хранится сейчас в Политехническом музее. Этот экземпляр с 1925 по 2005 год прослужил в типографии «Молодая гвардия». Любой, кто в это время выписывал издания «Молодой гвардии» или вёл переписку с редакцией, получал конверты с обратным адресом, который был напечатан с помощью отштампованной этим графотайпом формы.
В США с помощью этой машины штамповались не только формы для адресов. После начала Второй мировой графотайпы отпечатали 19 миллионов солдатских жетонов, получивших жаргонное название dog tags — «собачьи медальоны». У каждого военнослужащего было два таких жетона. В случае гибели один из них хоронили вместе с телом, а второй отправляли в центр для извещения родственников и учёта погибших.
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