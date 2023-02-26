Печатная машинка, которая выдавливает буквы на металлических пластинах

Работа на графотайпе не особенно сложна. Оператор — это была, в основном, женская профессия — помещал пустую металлическую пластинку между матричным и пуансонным кругами. Пуансон — деталь с выпуклым символом, а матрица — с углублением для символа. Каждый символ нужно было выбрать по порядку, вращая колесо. Затем оператор нажимала ручку и впечатывала пуансон в металл. Машина имела электропривод, помогавший экономить силы оператора. Рекламный слоган гласил: «Any boy or girl can operate it» — «Любой мальчик или девочка сможет им управлять». На графотайпе печатали 500–600 форм в день.