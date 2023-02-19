Как в Марфинской шарашке разработали секретный телефон

Было решено сузить круг возможных абонентов и добиться максимальной разборчивости их речи. Поскольку основными пользователями линий правительственной связи были мужчины, то именно мужские голоса были выбраны для работы. В результате, финальный вариант аппаратуры под кодовым названием М-803-5 позволял разобрать 80% слов, произнесенных мужчинами, и только 20%, сказанных женщинами.

Еще одним критерием для оценки структуры речи были интонации, с которыми абоненты произносили отдельные слова. Московский «акающий» диалект был выбран в качестве основного.

Диски или лента

Другой проблемой стал поиск устройства шифрования для секретного телефона. В конце 1940-х существовало две принципиальные конструкции шифровальных машин — ленточная и дисковая, и обе они работали только с текстом. В ленточных машинах использовались одноразовые случайные ключи, записанные на перфоленту — такой шифр невозможно взломать до сих пор. В дисковых — ключ генерировался «на ходу» с помощью вращения шифровальных дисков. Этот ключ можно было подобрать, зная правильные настройки машины: именно такой способ позволял читать сообщения, зашифрованные «Энигмой» — знаменитой шифровальной машиной германской армии времен Второй мировой войны.

Для секретного телефона не подходил ни один из этих вариантов. Перфолента просто рвалась на необходимой для шифрования звука скорости. А диски не давали должной стойкости шифрования. Поэтому инженеры лаборатории № 8 предложили комбинированную конструкцию. Ключ записывался на более прочную кинопленку 35 мм. А затем в дисковой машине дополнительно увеличивался объем ключа, который в режиме реального времени позволял гарантированно зашифровать разговор.

