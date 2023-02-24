Путаное дело: почему в азиатских странах так много проводов на столбах

Я думаю, многие путешественники, приезжая в Таиланд, Камбоджу, Вьетнам, Китай или Японию, обращали внимание не только местные достопримечательности, выдающуюся архитектуру и великолепную природу, но и на такую отличительную особенность, как обилие проводов.
Не заметить это явление попросту невозможно, так как провода в буквальном смысле опутывают придорожные столбы, пересекают улицы вдоль и поперек, нависают над головой прохожих и, что самое ужасное для путешественника, постоянно лезут в кадр и портят даже самые живописные снимки! И с этим обстоятельством ничего не поделаешь...
Возьмем, к примеру, Китай. В его защиту скажу, что в крупных мегаполисах ситуация с проводами все же решена по максимуму – они гармонично скрыты под землей, поэтому даже осветительные столбы выглядят изящно. Но лишь стоит отойти чуть подальше, так сказать, за черту большого города, ситуация в корне меняется.
Особенно поражает система навески – такого в России не встретишь, и трансформаторных будок, привычных российскому гражданину, там нет. Вместо них в небольших китайских городах установлены специальные открытые трансформаторные конструкции, расположенные на столбах. Принцип работы у них тоже несколько иной.
В России, например, от трансформаторной будки к дому тянется один толстый провод, от которого более мелкие провода расползаются по квартирам. В Китае же каждый отдельный мелкий провод от трансформатора тянется сразу в конкретную квартиру.
Причем «тянется» - это, конечно, громко сказано. Все провода перепутаны, перекручены. Они далеко не всегда проложены по столбам, и могут тянуться по крыше или даже через подъезд. В общем, как жители вообще узнают, где чей провод - загадка. И, кстати, самих китайцев такое положение вещей вполне устраивает.
В сущности, они не только привыкли жить с нависающим над головой обилием всевозможных проводов, но и развернули ситуацию в свою сторону. Вы не поверите, но китайские женщины приноровились использовать электрические провода в качестве бельевых веревок. Вот она, прогрессивная китайская мысль в действии!
Еще один пример - Таиланд. Там ситуация с проводами не менее запутанная – их также много, и их расположение не менее беспорядочное, нежели в Китае. Но на это есть веские причины.
Во-первых, большинство электрических проводов в Таиланде просто физически невозможно скрыть под землей, и причина тому - грунтовые воды. Дело в том, что уровень грунтовых вод расположен в метре от канализации, где, собственно, по логике вещей и должны быть протянуты провода. В сезон тропических дождей уровень воды поднимается выше, что создает непосредственную угрозу для линии электрокабеля.
Во-вторых, стоимость прокладки проводов. Наружное проведение кабеля обходится городу в среднем 20 долларов, когда как подземное – в 10 раз дороже!
В-третьих, отсутствие метрополитена, через тоннели которого в большинство городов, собственно, и протягивается электрический кабель. «Подземка» есть только в столице, поэтому там с проводами ситуация там обстоит несколько лучше, а вот в других городах – только наземный транспорт.
И вот еще такой нюанс: часть проводов, которыми завешаны улицы большинства населенных пунктов Таиланда, не действующие, и ток по ним не передается. Просто однажды эти провода забыли снять...
А что там в Японии? А в Японии – бюрократия! Да-да, эта история, как ни парадоксально, коснулась и электрических проводов. Как и в предыдущих примерах, в крупных мегаполисах связки кабелей надежно скрыты под землей и не портят внешний вид города. А вот населенные пункты поменьше страдают все той же болезнью, устранить которую сложно во многом именно из-за бюрократических соображений.
Сейчас объясню. Скрыть обилие уродских линий электропередач и придать городу мало-мальски приличный вид не позволяет правило, которое гласит, что, если улица решает закопать свои линии под землю, собственники утрачивают право на несколько квадратных футов пространства на мостовой за счет электрических коробок.
А так стоимость земли Японии, мягко говоря, не маленькая, очень немногие могут позволить себе просто так отдать драгоценные квадратные футы.
Но и это еще не все. Несмотря на всю прогрессивность и новаторское мышление, Япония по сей день остается страной консервативной, которая чтит традиции и остается верной устоявшимся привычкам. В 1990-х годах прошлого столетия Япония начала продвигать сотовую компанию PHS в качестве самого крупного кандидата в бизнесе мобильной связи.
В отличие от других современных систем, которые являлись (и являются) действительно мобильными и спутниковыми радиосистемами, PHS посылала сигналы в маленькие коробки реле, которые настраивались на несколько дюжин метров каждая, и были установлены на светофорах или телефонных столбах.
Собственно, прошли годы, а Япония так и не отказалась от стандарта PHS, закапывать свои линии электропередач и телефонные провода под землю пока не планирует.
Источник:
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