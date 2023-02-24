Путаное дело: почему в азиатских странах так много проводов на столбах

А что там в Японии? А в Японии – бюрократия! Да-да, эта история, как ни парадоксально, коснулась и электрических проводов. Как и в предыдущих примерах, в крупных мегаполисах связки кабелей надежно скрыты под землей и не портят внешний вид города. А вот населенные пункты поменьше страдают все той же болезнью, устранить которую сложно во многом именно из-за бюрократических соображений.