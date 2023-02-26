Зачем в древнерусском писали "Ъ" в конце слов и почему перестали

Буква, которая нам всем хорошо известна, как «твердый знак», появилась еще в алфавите за авторством Кирилла и Мефодия. В те далёкие времена, конечно же, никаких компьютеров или даже печатных машинок и в помине не было, поэтому все тексты писались и переписывались от руки.
С этим были связаны некоторые проблемы, поскольку слова нередко сливались в единое целое, и понять, что написано порой не представлялось возможным. Согласно одной из версий, буква "Ъ" была придумана именно для того, чтобы разделять слова между собой.
По другой же версии «Ъ» появилась из-за особенностей старославянского языка. Дело в том, что раньше написание слов полностью соответствовало их произношению. К примеру, все мы знаем, что слова «гриб» и «грипп» произносятся одинаково, хотя пишутся совершенно по-разному. В старину же подобных несоответствий не существовало.
Также по сложившимся на тот момент правилам, слова просто не могли заканчиваться на согласный. Это была аксиома, которая не требовала никаких доказательств. К тому же, изначально «Ъ» обозначал принадлежность того или иного слова к мужскому роду. Причем, это могло быть как существительное, так и глагол: например, лобъ.
Несмотря на очевидную пользу буквы «Ъ», уже с середины 18 века появились мнения о том, что не очень-то она и нужна и что язык вполне можно обойтись без данной буквы. А одним из сторонников упразднения «Ъ» стал знаменитый русский поэт Василий Тредиаковский.
Существует даже легенда, согласно которой Николай I также хотел упразднить букву «Ъ». Однако остановил императора филолог Николай Греч, который заявил,что сия буква является «знаком отличия грамотных от неграмотных». Правдива эта история или нет неизвестно, но зато она очень красноречиво демонстрирует утрату «Ъ» своего подлинного значения . Ну а русский язык впоследствии научился обходиться без этой когда-то очень нужной буквы.
Однако это произошло несколько позже - после орфографической реформы 1917-18 годов, когда к власти пришли большевики. До этого же момента буква «Ъ» продолжала существовать, практически не утратив своих функций. В 1918 году «Ъ» была заменена (не только в конце слова, но и в других его частях) на апостроф – запятая: например, с’езд. Однако вскоре отказались и от него.
Основной же причиной столь скорой и кардинальной орфографической реформы являлось желание большевиков как можно скорее устранить тотальную безграмотность. Причём это касалось не только рядовых работяг и крестьян. Многие руководители в то время тоже не могли похвастаться достойным уровнем грамотности, и этот пробел нужно было устранять и как можно скорее. Обучение народа правильному письму окончательно поставило крест на букве «Ъ» - она больше была не нужна.
К тому же, написание буквы «Ъ» вообще никак не способствовало экономии бумаги и чернил. По подсчётам лингвистов текст без «Ъ» становился на 1/30 короче прежнего. Таким образом, отменив сию букву, большевики решили сразу несколько актуальных на тот момент проблем.
Сегодня букву «Ъ» можно встретить лишь в церковнославянском языке и, конечно, в личных записях людей, которые любят вспоминать о царской России.
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