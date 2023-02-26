Зачем в древнерусском писали "Ъ" в конце слов и почему перестали

Однако это произошло несколько позже - после орфографической реформы 1917-18 годов, когда к власти пришли большевики. До этого же момента буква «Ъ» продолжала существовать, практически не утратив своих функций. В 1918 году «Ъ» была заменена (не только в конце слова, но и в других его частях) на апостроф – запятая: например, с’езд. Однако вскоре отказались и от него.