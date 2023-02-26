FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7922 поста • 826 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Зачем в древнерусском писали "Ъ" в конце слов и почему перестали

Зачем в древнерусском писали "Ъ" в конце слов и почему перестали

Автор:
26 февраля 2023 10:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: грамота   интересно   познавательно   твердый знак   факты   фото   
633
10

Буква, которая нам всем хорошо известна, как «твердый знак», появилась еще в алфавите за авторством Кирилла и Мефодия. В те далёкие времена, конечно же, никаких компьютеров или даже печатных машинок и в помине не было, поэтому все тексты писались и переписывались от руки.

С этим были связаны некоторые проблемы, поскольку слова нередко сливались в единое целое, и понять, что написано порой не представлялось возможным. Согласно одной из версий, буква "Ъ" была придумана именно для того, чтобы разделять слова между собой.

×
×

По другой же версии «Ъ» появилась из-за особенностей старославянского языка. Дело в том, что раньше написание слов полностью соответствовало их произношению. К примеру, все мы знаем, что слова «гриб» и «грипп» произносятся одинаково, хотя пишутся совершенно по-разному. В старину же подобных несоответствий не существовало.

Также по сложившимся на тот момент правилам, слова просто не могли заканчиваться на согласный. Это была аксиома, которая не требовала никаких доказательств. К тому же, изначально «Ъ» обозначал принадлежность того или иного слова к мужскому роду. Причем, это могло быть как существительное, так и глагол: например, лобъ.

Несмотря на очевидную пользу буквы «Ъ», уже с середины 18 века появились мнения о том, что не очень-то она и нужна и что язык вполне можно обойтись без данной буквы. А одним из сторонников упразднения «Ъ» стал знаменитый русский поэт Василий Тредиаковский.

Существует даже легенда, согласно которой Николай I также хотел упразднить букву «Ъ». Однако остановил императора филолог Николай Греч, который заявил,что сия буква является «знаком отличия грамотных от неграмотных». Правдива эта история или нет неизвестно, но зато она очень красноречиво демонстрирует утрату «Ъ» своего подлинного значения . Ну а русский язык впоследствии научился обходиться без этой когда-то очень нужной буквы.

Однако это произошло несколько позже - после орфографической реформы 1917-18 годов, когда к власти пришли большевики. До этого же момента буква «Ъ» продолжала существовать, практически не утратив своих функций. В 1918 году «Ъ» была заменена (не только в конце слова, но и в других его частях) на апостроф – запятая: например, с’езд. Однако вскоре отказались и от него.

Основной же причиной столь скорой и кардинальной орфографической реформы являлось желание большевиков как можно скорее устранить тотальную безграмотность. Причём это касалось не только рядовых работяг и крестьян. Многие руководители в то время тоже не могли похвастаться достойным уровнем грамотности, и этот пробел нужно было устранять и как можно скорее. Обучение народа правильному письму окончательно поставило крест на букве «Ъ» - она больше была не нужна.

К тому же, написание буквы «Ъ» вообще никак не способствовало экономии бумаги и чернил. По подсчётам лингвистов текст без «Ъ» становился на 1/30 короче прежнего. Таким образом, отменив сию букву, большевики решили сразу несколько актуальных на тот момент проблем.

Сегодня букву «Ъ» можно встретить лишь в церковнославянском языке и, конечно, в личных записях людей, которые любят вспоминать о царской России.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: грамота   интересно   познавательно   твердый знак   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Corvus Corax Час назад
Аффтар еще и путает буквы Ер и Ять...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
88
Паша Андрианов Полчаса назад
автор идиот гриб и грипп произносятся по разному, если у тебя не дефективная речь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Артур 43 минуты назад
Ер в остался в болгарском языке и произносится как среднее между Ы и А. Тогда верна версия о том, что в старославянском слова с согласной на конце произносились (да и сейчас мы при произношении) после согласной сразу размыкаем губы и слышен звук болгарский Ъ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Miralanim

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

897964



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Полностью согласен, отличное выступление»: в Самаре решат, как наказать депутата, слушавшего речь президента РФ с лапшой на ушах
«Полностью согласен, отличное выступление»: в Самаре решат, как наказать депутата,...
Русские хакеры взломали украинское ТВ и включили гимн СССР
Русские хакеры взломали украинское ТВ и включили гимн СССР
Набирающие популярность в сообществах
Что тяжелее – миллион рублей или миллион долларов?
Что тяжелее – миллион рублей или миллион долларов?
С&nbsp;добрым утром
С добрым утром
К 23 февраля свой новый альбом представил певец Андрей Кудин
К 23 февраля свой новый альбом представил певец Андрей Кудин
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!

Лучшие демотиваторы
Людк, а Людк! Глянь, чё делается!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#люди#СССР#новости#Россия#Еда#Приколы#интересное#Животное
#интересно#история#США#подборка#Фотографии#фильм#картинки#Разное#актеры#съемка
#факты#кино#в мире#дети#Прикол#роль#космос#фотограф#красота
10 подарков для мужчин с технической составляющей 10 подарков для мужчин с технической составляющей Советские игрушки из лечебно-трудового профилактория Советские игрушки из лечебно-трудового профилактория Интересные и необычные профессии, которые потеряли всякий смысл и исчезли с приходом современных технологий Интересные и необычные профессии, которые потеряли всякий смысл и исчезли с приходом современных... 14 фото забытых Нубийских пирамид, о которых не рассказывают в учебниках истории 14 фото забытых Нубийских пирамид, о которых не рассказывают в учебниках истории Откуда пошло выражение "замерз как цуцик" Откуда пошло выражение "замерз как цуцик" Корабль 17 века, который сохранился практически в первозданном виде Корабль 17 века, который сохранился практически в первозданном виде

На что жалуетесь?

Вернуться