FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1739 постов • 319 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты
Они заменяли японцам карманы

Они заменяли японцам карманы

Автор:
23 февраля 2023 09:59
Сообщество : Исторические факты
Метки: Япония   инро   интересно   коробочки   познавательно   факты   фото   
419
7

Традиционный японский костюм не предполагал карманов, поэтому японцы для ношения мелких предметов (монет, личных печатей и т. д.) использовали инро – небольшие коробочки, состоящие из секций, стянутых друг с другом шнурком.

×
×

Инрó носили на поясе, в качестве противовеса к шнурку привязывали нэцкэ (миниатюрные фигурки или дерева или кости).

Инро изготавливались из дерева, бамбука, кости, слоновой кости и часто покрывались росписью, гравировкой и лаком.

Со временем эти изделия превратились в настоящие произведения искусства.

В подборке представлены инро классической формы из коллекции музея Метрополитен (Нью-Йорк).

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Япония   инро   интересно   коробочки   познавательно   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Александр Полчаса назад
В раскрытом виде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
60k
Дворняга 3 секунды назад
Интересно, как выглядел тамошний Вассерман?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
5 копеек 23 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
GROMOZEKA 37 минут назад
Вспомнилось про Приключения Кроша.
Там голос Гердта чудесно рассказывал о нэцкэ
Советую посмотреть


Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1149450



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 февраля
30 примеров простого и гениального дизайна
30 примеров простого и гениального дизайна
Набирающие популярность в сообществах
Россияне используют легальный способ обхода санкций. Можно иметь Netflix и другие антироссийские сервисы
Россияне используют легальный способ обхода санкций. Можно иметь Netflix и другие...
Есть и хорошие новости
Есть и хорошие новости
К 23 февраля свой новый альбом представил певец Андрей Кудин
К 23 февраля свой новый альбом представил певец Андрей Кудин
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Долго не курил

Лучшие демотиваторы
Людк, а Людк! Глянь, чё делается!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#животные#природа#Москва#кино#отношения#подборка#автомобили#Приколы
#интересно#история#Прикол#Ynews#дтп#люди#позитив#полиция#дизайн#СССР
#факты#интересное#в мире#познавательно#забавно#США#Прошлое#аварии#картинки#авто аварии
10 подарков для мужчин с технической составляющей 10 подарков для мужчин с технической составляющей Как американцы скрывали завод Боинг от японцев Как американцы скрывали завод Боинг от японцев «Гейшам не разрешали спать с клиентами»: развеиваем мифы о японских гейшах «Гейшам не разрешали спать с клиентами»: развеиваем мифы о японских гейшах Торговые автоматы в СССР. Похоже, некоторые идеи японцы взяли у нас Торговые автоматы в СССР. Похоже, некоторые идеи японцы взяли у нас Дайкон - почему его так любят японцы и едят почти каждый день Дайкон - почему его так любят японцы и едят почти каждый день Кимоно - чем меньше выпуклостей на фигуре, тем красивее Кимоно - чем меньше выпуклостей на фигуре, тем красивее

На что жалуетесь?

Вернуться