Они заменяли японцам карманы

Традиционный японский костюм не предполагал карманов, поэтому японцы для ношения мелких предметов (монет, личных печатей и т. д.) использовали инро – небольшие коробочки, состоящие из секций, стянутых друг с другом шнурком.
Инрó носили на поясе, в качестве противовеса к шнурку привязывали нэцкэ (миниатюрные фигурки или дерева или кости).
Инро изготавливались из дерева, бамбука, кости, слоновой кости и часто покрывались росписью, гравировкой и лаком.
Со временем эти изделия превратились в настоящие произведения искусства.
В подборке представлены инро классической формы из коллекции музея Метрополитен (Нью-Йорк).
Источник:
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