На первый взгляд может показаться, что трудного в этом особо ничего и нет, но это только на первый взгляд. Ведь по сути, человек будто поднимается по ступеням лестницы вверх бесконечно долго, ну или на крутой склон. Тем более, что были и определённые нормы, так по некоторым данным они составляли от 2 до 5 километров в день и это без перерыва на отдых. Согласитесь, подняться, например, пешком на 10 этаж то ещё испытание, а если этих этажей 100 или 150? Наказывали таким образом поначалу особо провинившихся заключённых, но со временем поняв выгоду подобного изобретения, "беговую дорожку" стали применять повсеместно. За счёт этого механизма выполняли целую уйму полезной работы, начиная от перемалывания зерна и заканчивая вентилированием шахт.