Абсолютно все привычные вещи имеют свою удивительную историю. Иногда история изобретения может быть довольно необычной, а предметы, которые сегодня используются с радостью и добровольно, раньше могли вызывать лишь отрицательные эмоции.
Например, таким предметом в 19 веке была беговая дорожка. Не такая, конечно, которая есть сегодня в тренажёрных залах и у некоторых даже дома, а её первоначальный прототип. Но обо всём по порядку. История изобретения начинается в 1818 году, когда по неизвестной причине, в тюрьму города Бери-Сенд-Эндмундс, забрёл ещё не очень известный, но довольно талантливый английский изобретатель Уильям Кьюбитт.
Молодого человека очень поразило то, что вместо того чтобы страдать и раскаиваться в своих проступках, заключённые чувствовали себя очень даже не плохо. Они целый день только и занимались тем, что отдыхали, обделывали свои делишки и проедали деньги законопослушных налогоплательщиков. Возмущению Кьюбитта не было предела, и он решил, что так совсем не годиться. Немного поразмыслив, он придумал изобретение, которое должно было служить и наказанием, и в то же время приносить пользу. Изобретение представляло собой двухметровое колесо, на котором были расположены 24 ступени-лопасти. Заключённые, шагая синхронно, должны были приводить его в движение. Получалось, что люди, как бы поднимались по лестнице, шагая по ступенькам-лопастям и этот барабан крутился.
На первый взгляд может показаться, что трудного в этом особо ничего и нет, но это только на первый взгляд. Ведь по сути, человек будто поднимается по ступеням лестницы вверх бесконечно долго, ну или на крутой склон. Тем более, что были и определённые нормы, так по некоторым данным они составляли от 2 до 5 километров в день и это без перерыва на отдых. Согласитесь, подняться, например, пешком на 10 этаж то ещё испытание, а если этих этажей 100 или 150? Наказывали таким образом поначалу особо провинившихся заключённых, но со временем поняв выгоду подобного изобретения, "беговую дорожку" стали применять повсеместно. За счёт этого механизма выполняли целую уйму полезной работы, начиная от перемалывания зерна и заканчивая вентилированием шахт.
Изобретение принесло немалую известность и богатство Кьюбитту и конечно же обогатили тюремное начальство. Нерадостно было только заключённым, которые так выматывались на этом аттракционе, что мыслей о каких-либо правонарушениях, и тем более побегах, в головах не зарождалось от слова совсем. Полезное изобретение начали внедрять повсеместно. Ну а Уильям Кьюбитт, как толковый инженер и изобретатель стал работать на правительство. В частности он теперь занимался курированием строительства каналов и доков. Что интересно, тюремная "беговая дорожка" в 1902 году была отменена, как антигуманное изобретение. Вернее отменили её использование в тюрьмах. Но в 1913 году, немного изменённое изобретение снова увидело свет. Человек по имени С.Л. Хаген запатентовал так называемую "тренировочную машину", она продавалась уже обеспеченным гражданам, для оздоровления и полезных физических нагрузок.
А современный вид беговая дорожка приобрела благодаря американскому кардиологу Роберту Брюсу и изобретателю медицинских устройств Уэйну Куинтону. Всё-таки удивительно, как изобретение для экзекуций постепенно мимикрировало, в дарящий здоровье тренажёр. И сегодня, его весьма охотно используют, причём исключительно добровольно.
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В 80-х в ЮТ была идея вдоль тротуаров разместить катушки электромагнитные, а в обувь вмонтировать постоянные магниты. Бесплатный электроток.
Ненавидеть беговые дорожки, какими бы ни были их плюсы, — это исторически справедливо. Изначально это устройство было придумано в целях, которые имеют мало отношения к спорту, здоровью и радостям...