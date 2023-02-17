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Стажёр-машинист увидел на рельсах чёрный комочек

Стажёр-машинист увидел на рельсах чёрный комочек

Автор:
17 февраля 2023 21:38
Сообщество : Животные
Метки: Великобритания   домашние животные   животные   истории   истории спасения   история спасения   собака   собаки   спасение животных   фото   
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Стажёр-машинист поезда из Лондона недавно облетел заголовки. Во время практики управления поездом парень заметил на рельсах чёрный комочек. Это оказался маленький щенок - но стажёр не растерялся.

Стажёр-машинист поезда из Лондона недавно стал всеобщим героем. Парень по имени Стефан Хаг проходил практику на поезде, и внезапно увидел на рельсах чёрный комочек. Оказалось, это маленький щенок. Хотя стажёр начал управлять поездом совсем недавно, он успел вовремя заметить и предотвратить инцидент.

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"При возникновении такой ситуации лучше сделать глубокий вдох и логически обдумать, что делать дальше," - говорит Стефан. В этой ситуации он поступил как необходимо - запросил разрешение у связиста, остановил поезд, и убрал щенка с рельсов. Затем малыша накормили ветчиной, и связались с местными приютами, чтобы найти его хозяев.

Машинист и его коллеги надеются, что эта ситуация станет уроком для хозяев - больше беречь своих питомцев и следить за ними, особенно рядом с такими опасными местами, как рельсы. Они предупредили, что собак нужно обязательно держать на поводке в таких местах. Спасибо за спасение этой маленькой жизни!

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Метки: Великобритания   домашние животные   животные   истории   истории спасения   история спасения   собака   собаки   спасение животных   фото   
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