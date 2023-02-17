Стажёр-машинист увидел на рельсах чёрный комочек

Машинист и его коллеги надеются, что эта ситуация станет уроком для хозяев - больше беречь своих питомцев и следить за ними, особенно рядом с такими опасными местами, как рельсы. Они предупредили, что собак нужно обязательно держать на поводке в таких местах. Спасибо за спасение этой маленькой жизни!