Пса привязали к столбу и бросили на улице

Оказалось, Бакли долгое время жил с бездомными людьми. Они перемещались по городу, и всегда где-то его привязывали. Всю свою жизнь он провёл на улицах, и у него не всегда был доступ к воде и нормальному питанию. Несмотря на все трудности, Бакли оказался крайне милым и нежным созданием.

"Несмотря на всё, что ему пришлось пережить, Бакли остался удивительно ласковым. Когда мы впервые подошли к нему, он робко вилял хвостом. Он словно испытал облегчение, увидев нас," – рассказали сотрудники спасательной организации.