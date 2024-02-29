Пса привязали к столбу и бросили на улице

Люди увидели посреди города пса, привязанного к столбу. Бедняга смотрел по сторонам и будто ждал, когда за ним вернутся хозяева или к нему подойдут. Но увы, никто не возвращался..
В самом центре города Санта-Моника в США люди заметили пса, привязанного к столбу. Бедняга растерянно глядел по сторонам и ждал, когда его кто-нибудь спасёт или за ним вернутся хозяева. Но они не возвращались. Обеспокоенные его судьбой жители обратились в местную организацию Love Leo Rescue, и те вызвались помочь пёсику.
Оказалось, Бакли долгое время жил с бездомными людьми. Они перемещались по городу, и всегда где-то его привязывали. Всю свою жизнь он провёл на улицах, и у него не всегда был доступ к воде и нормальному питанию. Несмотря на все трудности, Бакли оказался крайне милым и нежным созданием.
"Несмотря на всё, что ему пришлось пережить, Бакли остался удивительно ласковым. Когда мы впервые подошли к нему, он робко вилял хвостом. Он словно испытал облегчение, увидев нас," – рассказали сотрудники спасательной организации.
Пёсик был очень грязным и потрёпанным, когда его впервые привезли в приют. Понадобилось два купания, чтобы полностью помыть его – но после этого Бакли по-настоящему расцвёл! Для него сразу начали искать хозяев: сотрудники тщательно выбирали семью, которая смогла бы нести за пёсика ответственность и понимать его потребности и поведение. К счастью, идеальная семья быстро нашлась.
Теперь у Бакли есть дом, где он – любимый член семьи. Этот мальчик наслаждается жизнью и учится тому, как быть домашним любимцем. Спасибо добрым людям за спасение этого пёсика!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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