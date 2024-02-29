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Пса привязали к столбу и бросили на улице

Пса привязали к столбу и бросили на улице

Автор:
29 февраля 2024 14:56
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   до и после   животные   истории   истории спасения   история спасения   собака   собаки   спасение животных   фото   
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Люди увидели посреди города пса, привязанного к столбу. Бедняга смотрел по сторонам и будто ждал, когда за ним вернутся хозяева или к нему подойдут. Но увы, никто не возвращался..

В самом центре города Санта-Моника в США люди заметили пса, привязанного к столбу. Бедняга растерянно глядел по сторонам и ждал, когда его кто-нибудь спасёт или за ним вернутся хозяева. Но они не возвращались. Обеспокоенные его судьбой жители обратились в местную организацию Love Leo Rescue, и те вызвались помочь пёсику.

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Оказалось, Бакли долгое время жил с бездомными людьми. Они перемещались по городу, и всегда где-то его привязывали. Всю свою жизнь он провёл на улицах, и у него не всегда был доступ к воде и нормальному питанию. Несмотря на все трудности, Бакли оказался крайне милым и нежным созданием.


"Несмотря на всё, что ему пришлось пережить, Бакли остался удивительно ласковым. Когда мы впервые подошли к нему, он робко вилял хвостом. Он словно испытал облегчение, увидев нас," – рассказали сотрудники спасательной организации.

Пёсик был очень грязным и потрёпанным, когда его впервые привезли в приют. Понадобилось два купания, чтобы полностью помыть его – но после этого Бакли по-настоящему расцвёл! Для него сразу начали искать хозяев: сотрудники тщательно выбирали семью, которая смогла бы нести за пёсика ответственность и понимать его потребности и поведение. К счастью, идеальная семья быстро нашлась.

Теперь у Бакли есть дом, где он – любимый член семьи. Этот мальчик наслаждается жизнью и учится тому, как быть домашним любимцем. Спасибо добрым людям за спасение этого пёсика!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питомцы   до и после   животные   истории   истории спасения   история спасения   собака   собаки   спасение животных   фото   
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11k
MPEG-8 Час назад
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36k
Fat Lynx 4 минуты назад
Стандартная история: ребенку купили хаски или маламута, потом не смерились / не ужились с экспрессивностью и энергичностью и выгнали пса... пес скитался... бродяжничал... и в итоге, нашел новый дом.
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47k
Соломей 12 минут назад
типичная свободолюбивая пиндосская история.похер на миллионы бомжей, а вот по пёселю-сопли.а, ну да , все бомжи же ,сами выбрали такую жизнь.
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5k
Йож 41 минуту назад
[мат]!!!! Прости господи. Девушке всего самого-самого!
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78k
Viktor Час назад
Долбанные бомжары, сами не живут как люди и ещё животных заводят и обрекают на страдания!
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