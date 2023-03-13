До и после: 30 трогательных фото спасённых собак

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Фотографии "до и после" с трансформациями и преображениями всегда вдохновляют. А когда это снимки животных до и после спасения - это особенно трогательно. Сообщество Before N After Adoption на форуме Reddit собирает такие кадры до и после того, как бездомных животных подобрали. Благодаря таким примерам понимаешь, что в мире всё ещё есть место добру и любви!
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"Мы подобрали её на улице, и ветеринары сказали, что ей осталось жить неделю.. Но вот её фото в мае 2021 и августе 2022-го"
"Это - преображение нашей красавицы через несколько недель после спасения. Любовь, забота и тёплый дом сделали своё дело"
"Мы подарили нашей девочке лучшую жизнь. Хотя до сих пор лечим некоторые её недуги, она - настоящий боец!"
"Предыдущие хозяева выкинули её из окна дома, покрытую блохами и перепуганную. Мы взяли эту прелесть себе, потому что хотели, чтобы она жила в любви"
"Мы взяли нашего любимца из приюта, когда ему было пару месяцев. Недавно он улетел на радугу. Ему было 14"
Живя на улице, собачка голодала и даже пыталась есть камни. Вот что сделали забота и любовь!
"Кафка провела в польском приюте 6 лет. Полгода назад я взял её себе. Лучшее решение в моей жизни"
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