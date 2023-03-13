До и после: 30 трогательных фото спасённых собак

Фотографии "до и после" с трансформациями и преображениями всегда вдохновляют. А когда это снимки животных до и после спасения - это особенно трогательно. Сообщество Before N After Adoption на форуме Reddit собирает такие кадры до и после того, как бездомных животных подобрали. Благодаря таким примерам понимаешь, что в мире всё ещё есть место добру и любви!