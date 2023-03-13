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До и после: 30 трогательных фото спасённых собак

До и после: 30 трогательных фото спасённых собак

Автор:
13 марта 2023 20:30
Сообщество : Животные
Метки: Фотографии   до и после   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   спасение животных   фото   
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Фотографии "до и после" с трансформациями и преображениями всегда вдохновляют. А когда это снимки животных до и после спасения - это особенно трогательно. Сообщество Before N After Adoption на форуме Reddit собирает такие кадры до и после того, как бездомных животных подобрали. Благодаря таким примерам понимаешь, что в мире всё ещё есть место добру и любви!

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Метки: Фотографии   до и после   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   спасение животных   фото   
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1  комментарий
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vasilykopkov Полчаса назад
Дай бог этим людям доброго здоровья...
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