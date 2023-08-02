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Мужчины услышали отчаянный лай, проплывая на каноэ мимо берега

Мужчины услышали отчаянный лай, проплывая на каноэ мимо берега

Автор:
02 августа 2023 15:25
Сообщество : Животные
Метки: до и после   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   спасение животных   фото   
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Парень решил устроить мальчишник на реке, и собрал своих друзей, чтобы провести день на каноэ в дружной мужской компании. Кто знал, что этот мальчишник закончится чудесным спасением.

Американец Митч Уайт не так давно решил организовать мальчишник перед свадьбой. Он собрал своих друзей, и парни отправились в сплав на каноэ. Всё проходило отлично, и после небольшого обеда на берегу, они поплыли дальше – но вдруг один из мужчин услышал отчаянный лай. Рядом не было походников или кого-то ещё, поэтому они не понимали, чья собака может лаять..

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Митч развернул каноэ и решил посмотреть, откуда доносится лай. И правильно сделал – на берегу он увидел пса, который застрял в вязкой грязи и глине, и из последних сил пытался выбраться и звал на помощь. Парни приблизились и поняли, что это пожилой сенбернар – бедняга так сильно увяз в глине, что не мог пошевелиться. Они тут же попытались вытащить его, используя вёсла как лопаты. Грязь была такой глубокой и густой, что все погружались по колени, но спасти собаку было важнее.

Пока пса спасали, ему дали воды (он выпил целый литр!) и накормили сосисками, которыми он полакомился с удовольствием. Но несмотря на то, что пёс подкрепился, когда грязь под ним расчистили, он всё ещё не мог нормально шевелиться и был очень слаб. Тогда парни решили позвонить в службу спасения. Доставать пса приехала пожарная бригада, и с помощью специальной петли им удалось освободить пёсика из вязкого плена.

К тому моменту случилось то, чего никто не ожидал. К берегу подошёл мужчина, который оказался хозяином пса. Оказывается, сенбернара зовут Эд, он действительно пожилой, и внезапно убежал во время прогулки – а хозяин никак не мог его найти. Вот так парни помогли хозяину воссоединиться с любимым питомцем. Они очень вовремя его заметили – ведь неизвестно, сколько ещё Эд бы там пролежал.

Затем Эд с хозяином отправились домой. Через несколько дней хозяин сообщил Митчу, что с псом всё в порядке, он чувствует себя гораздо лучше и может спокойно передвигаться самостоятельно. Теперь хозяева наверняка будут ещё внимательнее следить за своим питомцем!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: до и после   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   спасение животных   фото   
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4  комментария
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Пёсель:
- Всё! Больше так жить нельзя. С завтрашнего дня сажусь на строгую диету. Ну... с понедельника - железно!
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Alex_Ato Час назад
а могли бы стриптизерш "тискать"
"плюсик в карму"
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