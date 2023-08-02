Мужчины услышали отчаянный лай, проплывая на каноэ мимо берега

Митч развернул каноэ и решил посмотреть, откуда доносится лай. И правильно сделал – на берегу он увидел пса, который застрял в вязкой грязи и глине, и из последних сил пытался выбраться и звал на помощь. Парни приблизились и поняли, что это пожилой сенбернар – бедняга так сильно увяз в глине, что не мог пошевелиться. Они тут же попытались вытащить его, используя вёсла как лопаты. Грязь была такой глубокой и густой, что все погружались по колени, но спасти собаку было важнее.