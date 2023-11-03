Пожарные спасли собаку — и потребовали у хозяина почти миллион рублей

На спасение у команды из 12 пожарных ушло 9 часов. При этом они использовали строительную технику, и им даже помогали несколько прохожих. Когда беднягу вытащили, она была слаба и напугана - но хозяин достаточно быстро восстановил состояние любимицы. Через несколько недель Алиану пришёл счёт за услуги - 9 241 швейцарский франк (950 тысяч рублей), которые он должен выплатить в течение 30 дней. По словам хозяина, такой суммы он никак не ожидал - он назвал это "несоразмерным безумием".

"Сначала я думал, что пожарные помогают моей собаки из доброты и благих намерений. Но когда я получил счёт, у меня скорее сложилось впечатление, что мою беду просто использовали для пополнения их карманов," - говорит Алиан.