Пожарные спасли собаку — и потребовали у хозяина почти миллион рублей

Во время путешествия по Швейцарии хозяин потерял свою собаку — та застряла в трубе, пока гналась за лисой. Он никак не мог помочь бедняге самостоятельно, и вызвал спасателей. Но оказалось, что в Швейцарии собак лучше не терять...
Пару месяцев назад 25-летний француз Алиан Шишину путешествовал по Европе со своими тремя собаками. Во время поездки по Швейцарии пропала одна из его любимиц - Гайя, 12-летний джек-рассел-терьер. Собака побежала за лисой в окрестностях города Вольруз, и не вернулась. Хозяин искал её два дня вместе с двумя другими собаками. Лишь на второй день один из псов услышал приглушённый лай Гайи - он доносился из решётки на обочине дороги.
Оказалось, собака застряла в узкой трубе (диаметром около 20 см) вместе с лисой, которую она преследовала. Хозяин не мог самостоятельно добраться до подземной трубы, и позвонил в службу спасения. На помощь собаке направили целую пожарную бригаду. Команда сообщила хозяину, что из-за сложности спасения ему придётся всё оплатить. Отчаявшись вернуть любимую собаку, Алиан без раздумий согласился, но он и не подозревал, насколько дорого обойдется спасение Гайи.
На спасение у команды из 12 пожарных ушло 9 часов. При этом они использовали строительную технику, и им даже помогали несколько прохожих. Когда беднягу вытащили, она была слаба и напугана - но хозяин достаточно быстро восстановил состояние любимицы. Через несколько недель Алиану пришёл счёт за услуги - 9 241 швейцарский франк (950 тысяч рублей), которые он должен выплатить в течение 30 дней. По словам хозяина, такой суммы он никак не ожидал - он назвал это "несоразмерным безумием".
"Сначала я думал, что пожарные помогают моей собаки из доброты и благих намерений. Но когда я получил счёт, у меня скорее сложилось впечатление, что мою беду просто использовали для пополнения их карманов," - говорит Алиан.
К счастью для Алиана, ему помогли добрые люди со всего мира. Он опубликовал свою историю в соцсетях, и организовал сбор средств на оплату чека. Ему удалось собрать больше, чем требовалось для покрытия всего счёта. Лучше не теряйте собак в Швейцарии!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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каждый год - одно и то же
ПУСТЬ ХОТЬ РАЗ ОПЛАТЯТ ВЕРТОЛЕТ
будут думать, когда на трескающийся лед выходить.....
это вам не собака, в пылу охотничьего азарта
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кстати, что с лисой ????????????
Спасатели её нашли и помогли спасти, но выставили огромный счёт за услуги по спасению.
Сам всю сумму я оплатить не смогу. Всех, кто любит собак, прошу помочь насобирать недостающую сумму.
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В том и разница "продвинутой Европы" и "Американской мечты" от Российских реалий там даже дворники получают по 3000 долларов. Звучит заманчиво, но если ты хочешь бесплатное образование, скорую помощь, пожарных, итд, плати страховку за каждый пункт, и внезапно после всех поборов ты будешь те самые копейки иметь и искать протухшую колбасу по скидкам чтоб не сдохнуть с голоду...
и борзеть бы не пришлось