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Полиция спасла 150 собак из рук жестоких заводчиков

Полиция спасла 150 собак из рук жестоких заводчиков

Автор:
13 февраля 2024 21:59
Сообщество : Животные
Метки: Разное   домашние животные   животные   истории   истории спасения   собака   собаки   спасение животных   фото   
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В США полиция обнаружила в жилом доме клетки с 150 собаками, которые жили в ужасных условиях. Заводчики разводили собачек, ни капли не заботясь об их здоровье и благополучии. Этот случай назвали "вопиющим".

Недавно полиция в Северной Каролине, США, обратилась со срочной просьбой в местную организацию по защите животных. Они приехали в дом, где обнаружили более 150 собак, живущих в ужасных условиях. Все собачки были породы шнауцер или цвергшнауцер, и жили в маленьких грязных клетках среди мочи и фекалий. По сообщениям полиции, владельцы дома занимались разведением собак этих пород, но к сожалению, не заботились об условиях жизни животных.

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В клетках даже обнаружили несколько мёртвых собак. Среди спасённых были новорожденные щенки, собаки, страдающие от обезвоживания, недоедания, паразитов, кожных заболеваний, травм. На просьбу о помощи откликнулись сразу две местные организации спасения животных, которые выехали в дом и забрали всех собачек. Они помогли приютить их, а также оказали помощь в лечении, транспортировке и оформлении юридических документов.

Большинство собак сейчас находятся на лечении и в приютах. Полиция также арестовала и обвинила владельца дома в жестоком обращении с животными.


"Это вопиющий случай пренебрежения и жестокости в обращении с животными. Этих собак разводили ради денег, не заботясь об их здоровье и благополучии," - сказали сотрудники приюта BISSELL Pet Foundation.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   домашние животные   животные   истории   истории спасения   собака   собаки   спасение животных   фото   
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1  комментарий
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22k
kσρβγς 50 минут назад
Не бывает гладкошерстных, черных с подпалом и коричневых цвергов и шнауцеров...
Ради денег? Какой идиот купит больную неухоженную собаку???
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