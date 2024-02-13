Полиция спасла 150 собак из рук жестоких заводчиков

В США полиция обнаружила в жилом доме клетки с 150 собаками, которые жили в ужасных условиях. Заводчики разводили собачек, ни капли не заботясь об их здоровье и благополучии. Этот случай назвали "вопиющим".
Недавно полиция в Северной Каролине, США, обратилась со срочной просьбой в местную организацию по защите животных. Они приехали в дом, где обнаружили более 150 собак, живущих в ужасных условиях. Все собачки были породы шнауцер или цвергшнауцер, и жили в маленьких грязных клетках среди мочи и фекалий. По сообщениям полиции, владельцы дома занимались разведением собак этих пород, но к сожалению, не заботились об условиях жизни животных.
В клетках даже обнаружили несколько мёртвых собак. Среди спасённых были новорожденные щенки, собаки, страдающие от обезвоживания, недоедания, паразитов, кожных заболеваний, травм. На просьбу о помощи откликнулись сразу две местные организации спасения животных, которые выехали в дом и забрали всех собачек. Они помогли приютить их, а также оказали помощь в лечении, транспортировке и оформлении юридических документов.
Большинство собак сейчас находятся на лечении и в приютах. Полиция также арестовала и обвинила владельца дома в жестоком обращении с животными.
"Это вопиющий случай пренебрежения и жестокости в обращении с животными. Этих собак разводили ради денег, не заботясь об их здоровье и благополучии," - сказали сотрудники приюта BISSELL Pet Foundation.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ради денег? Какой идиот купит больную неухоженную собаку???