Полиция спасла 150 собак из рук жестоких заводчиков

Недавно полиция в Северной Каролине, США, обратилась со срочной просьбой в местную организацию по защите животных. Они приехали в дом, где обнаружили более 150 собак, живущих в ужасных условиях. Все собачки были породы шнауцер или цвергшнауцер, и жили в маленьких грязных клетках среди мочи и фекалий. По сообщениям полиции, владельцы дома занимались разведением собак этих пород, но к сожалению, не заботились об условиях жизни животных.