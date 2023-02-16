25 жизненных цитат из знаменитых фильмов Дэвида Финчера

Его фильмы не нуждаются в аннотациях. Как и сам Дэвид Финчер в особом представлении. Все, кто мало-мальски знаком с мировым кинематографом, давно включил в свой плейлист минимум одну его картину. Хотя бы потому, что творчество режиссера охватывает очень разные темы, жанры и форматы.
А еще потому, что рассказывая даже умопомрачительные истории, Финчер всегда говорит о жизни. О нас. Вот несколько жизненных цитат из знаменитых кинолент мастера.
Семь (1995)
Сейчас женщин учат кричать при опасности "пожар", а не "помогите". Будет кричать "помогите", никто не выйдет, а при крике "пожар" бегут все.
...Я уверен, что принял верное решение. Однако, не проходит и дня, чтобы я не пожалел, что не поступил иначе.
Любовь стоит дорого, она требует сил, труда.
Игра (1997)
И не спрашивай, в чем цель игры. Выяснить это и есть твоя цель.
Срочно приходите, если удобно. Если неудобно – все равно приходите.
Лишь вхожим в высшее общество доступно удовольствие им пренебрегать.
Бойцовский клуб (1999)
Мы из поколения мужчин, выращенных женщинами. Поможет ли другая женщина в решении наших проблем?
Это твоя жизнь, и она становится короче каждую минуту.
Вещи, которыми ты владеешь, в конце концов овладевают тобой.
Первое правило Бойцовского клуба: никому не рассказывать о Бойцовском клубе.
Загадочная история Бенджамина Баттона (2008)
Ничто не вечно, и это безумно обидно.
Наши жизни определяются возможностями. Даже теми, которые мы упускаем...
Возвращение домой – забавная штука: знакомые картины, звуки, запахи... Единственное, что изменилось – ты сам.
Никто не может быть идеальным вечно.
Некоторые люди родились, чтобы сидеть у реки, некоторых бьет молния, некоторые живут музыкой, некоторые просто странные, некоторые плавают, некоторые знают пуговицы, некоторые знают Шекспира, некоторые становятся матерями, а некоторые танцуют.
Социальная сеть (2010)
Нельзя завести пятьсот миллионов друзей, не нажив ни одного врага.
В интернете пишут не карандашом, Марк, а чернилами!
Мы жили в деревнях. А потом в городах. Теперь будем жить в интернете.
Девушка с татуировкой дракона (2011)
Я не затворник. Я ни перед кем не закрываю двери. Просто ко мне никто не приходит.
Если не хочешь, давай скажем "нет". И вместо 50-ти процентов чего-то получим 100 процентов ничего.
Человек, который нанимает детектива, всегда должен быть в списке подозреваемых.
Скоро вы поближе нас всех узнаете. Заранее простите.
Исчезнувшая (2014)
Вчера я дошла до ручки. Я стала женщиной, которая даже мне не нравится. Раньше я смеялась над такими.
Мы были счастливы притворяться другими людьми. Мы были самой счастливой парой, какую мы знали.
Хотите найти слабые места в своем браке? Добавьте один кризис, отнимите две работы – способ поразительно эффективный.
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