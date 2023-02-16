25 жизненных цитат из знаменитых фильмов Дэвида Финчера

Сейчас женщин учат кричать при опасности "пожар", а не "помогите". Будет кричать "помогите", никто не выйдет, а при крике "пожар" бегут все.

...Я уверен, что принял верное решение. Однако, не проходит и дня, чтобы я не пожалел, что не поступил иначе.

Любовь стоит дорого, она требует сил, труда.

Игра (1997)