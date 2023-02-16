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25 жизненных цитат из знаменитых фильмов Дэвида Финчера

25 жизненных цитат из знаменитых фильмов Дэвида Финчера

Автор:
16 февраля 2023 10:18
Сообщество : Кино
Метки: Дэвид Финчер   актеры   кино   роль   съемка   фильм   цитаты   
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Его фильмы не нуждаются в аннотациях. Как и сам Дэвид Финчер в особом представлении. Все, кто мало-мальски знаком с мировым кинематографом, давно включил в свой плейлист минимум одну его картину. Хотя бы потому, что творчество режиссера охватывает очень разные темы, жанры и форматы.

А еще потому, что рассказывая даже умопомрачительные истории, Финчер всегда говорит о жизни. О нас. Вот несколько жизненных цитат из знаменитых кинолент мастера.


Семь (1995)

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Сейчас женщин учат кричать при опасности "пожар", а не "помогите". Будет кричать "помогите", никто не выйдет, а при крике "пожар" бегут все.


...Я уверен, что принял верное решение. Однако, не проходит и дня, чтобы я не пожалел, что не поступил иначе.


Любовь стоит дорого, она требует сил, труда.


Игра (1997)

И не спрашивай, в чем цель игры. Выяснить это и есть твоя цель.


Срочно приходите, если удобно. Если неудобно – все равно приходите.


Лишь вхожим в высшее общество доступно удовольствие им пренебрегать.


Бойцовский клуб (1999)

Мы из поколения мужчин, выращенных женщинами. Поможет ли другая женщина в решении наших проблем?


Это твоя жизнь, и она становится короче каждую минуту.


Вещи, которыми ты владеешь, в конце концов овладевают тобой.


Первое правило Бойцовского клуба: никому не рассказывать о Бойцовском клубе.


Загадочная история Бенджамина Баттона (2008)

Ничто не вечно, и это безумно обидно.


Наши жизни определяются возможностями. Даже теми, которые мы упускаем...


Возвращение домой – забавная штука: знакомые картины, звуки, запахи... Единственное, что изменилось – ты сам.


Никто не может быть идеальным вечно.


Некоторые люди родились, чтобы сидеть у реки, некоторых бьет молния, некоторые живут музыкой, некоторые просто странные, некоторые плавают, некоторые знают пуговицы, некоторые знают Шекспира, некоторые становятся матерями, а некоторые танцуют.


Социальная сеть (2010)

Нельзя завести пятьсот миллионов друзей, не нажив ни одного врага.


В интернете пишут не карандашом, Марк, а чернилами!


Мы жили в деревнях. А потом в городах. Теперь будем жить в интернете.


Девушка с татуировкой дракона (2011)

Я не затворник. Я ни перед кем не закрываю двери. Просто ко мне никто не приходит.


Если не хочешь, давай скажем "нет". И вместо 50-ти процентов чего-то получим 100 процентов ничего.


Человек, который нанимает детектива, всегда должен быть в списке подозреваемых.


Скоро вы поближе нас всех узнаете. Заранее простите.


Исчезнувшая (2014)

Вчера я дошла до ручки. Я стала женщиной, которая даже мне не нравится. Раньше я смеялась над такими.


Мы были счастливы притворяться другими людьми. Мы были самой счастливой парой, какую мы знали.


Хотите найти слабые места в своем браке? Добавьте один кризис, отнимите две работы – способ поразительно эффективный.

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Метки: Дэвид Финчер   актеры   кино   роль   съемка   фильм   цитаты   
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