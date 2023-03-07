Мартин Скорсезе составил список фильмов, которые он считает лучшими в истории

Один из главных режиссёров современности Мартин Скорсезе рассказал журналу Sight And Sound о фильмах, которые он считает лучшими в истории. Как и многие его коллеги, 80-летний режиссёр выделил угадайте какой фильм Стэнли Кубрика, один из главных шедевров Альфреда Хичкока, лучший в истории вестерн и тот самый фильм, который критики постоянно ставят на первое в списках лучших.

Помимо них Скорсезе выделил множество неанглоязычных картин, среди которых больше всего итальянских. Вообще, в списке нет фильмов моложе 1968 года, так что перед вами как следует проверенная временем классика.

15 место: Головокружение (1958)