Мартин Скорсезе составил список фильмов, которые он считает лучшими в истории

Итак, вот что нужно посмотреть, чтобы стать такими же крутыми, как Мартин Скорсезе.
Один из главных режиссёров современности Мартин Скорсезе рассказал журналу Sight And Sound о фильмах, которые он считает лучшими в истории. Как и многие его коллеги, 80-летний режиссёр выделил угадайте какой фильм Стэнли Кубрика, один из главных шедевров Альфреда Хичкока, лучший в истории вестерн и тот самый фильм, который критики постоянно ставят на первое в списках лучших.
Помимо них Скорсезе выделил множество неанглоязычных картин, среди которых больше всего итальянских. Вообще, в списке нет фильмов моложе 1968 года, так что перед вами как следует проверенная временем классика.
15 место: Головокружение (1958)
Режиссёр: Альфред Хичкок.
Кинопоиск: 7.9
IMDb: 8.3
14 место: Сказки туманной луны после дождя (Япония, 1953)
Режиссёр: Кэндзи Мидзогути.
Кинопоиск: 7.9
IMDb: 8.2
13 место: Искатели (1956)
Режиссёр: Джон Форд.
Кинопоиск: 7.2
IMDb: 7.9
Фильм считается вершиной жанра «вестерн».
12 место: Сальваторе Джулиано (Италия, 1961)
Режиссёр: Франческо Рози.
Кинопоиск: 7.1
IMDb: 7.3
11 место: Река (1951)
Режиссёр: Жан Ренуар.
Кинопоиск: 7.2
IMDb: 7.4
10 место: Красные башмачки (1948)
Режиссёры: Майкл Пауэлл, Эмерик Прессбургер.
Кинопоиск: 7.4
IMDb: 8.1
9 место: Земляк (Италия, 1946)
Режиссёр: Роберто Росселлини.
Кинопоиск: 7.3
IMDb: 7.6
8 место: Слово (Дания, 1955)
Режиссёр: Карл Теодор Дрейер.
Кинопоиск: 8.1
IMDb: 8.3
7 место: Леопард (Италия, Франция, 1963)
Режиссёр: Лукино Висконти.
Кинопоиск: 7.7
IMDb: 8.0
Как дополнительная мотивация для просмотра: тут в кадре молодой Ален Делон.
6 место: Жить (Япония, 1952)
Режиссёр: Акира Куросава.
Кинопоиск: 8.1
IMDb: 8.3
Кстати, в 2022 году вышел британский фильм «Жить», чей сюжет основан на картине Куросавы (а тот в свою очередь вдохновлялся повестью Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича»). Новая версия «Жить» даже получила две номинации на «Оскар» — за адаптированный сценарий и лучшую мужскую роль.
5 место: Дневник сельского священника (Франция, 1951)
Режиссёр: Робер Брессон.
Кинопоиск: 7.9
IMDb: 7.8
4 место: Гражданин Кейн (1941)
Режиссёр: Орсон Уэллс.
Кинопоиск: 7.8
IMDb: 8.3
Тот самый фильм, который стоит на первом месте в большинстве авторитетных списков лучших фильмов в истории. Напомним, что его снял 25-летний молодой человек.
3 место: Пепел и алмаз (Польша, 1958)
Режиссёр: Анджей Вайда.
Кинопоиск: 7.8
IMDb: 7.8
2 место: 8 с половиной (Италия, 1963)
Режиссёр: Федерико Феллини.
Кинопоиск: 8.0
IMDb: 8.0
1 место: 2001 год: Космическая одиссея (1968)
Режиссёр: Стэнли Кубрик.
Кинопоиск: 7.9
IMDb: 8.3
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