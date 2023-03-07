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Мартин Скорсезе составил список фильмов, которые он считает лучшими в истории

Мартин Скорсезе составил список фильмов, которые он считает лучшими в истории

Автор:
07 марта 2023 08:40
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   мартин скорсезе   роль   съемка   фильм   что посмотреть   
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Итак, вот что нужно посмотреть, чтобы стать такими же крутыми, как Мартин Скорсезе.

Один из главных режиссёров современности Мартин Скорсезе рассказал журналу Sight And Sound о фильмах, которые он считает лучшими в истории. Как и многие его коллеги, 80-летний режиссёр выделил угадайте какой фильм Стэнли Кубрика, один из главных шедевров Альфреда Хичкока, лучший в истории вестерн и тот самый фильм, который критики постоянно ставят на первое в списках лучших.

Помимо них Скорсезе выделил множество неанглоязычных картин, среди которых больше всего итальянских. Вообще, в списке нет фильмов моложе 1968 года, так что перед вами как следует проверенная временем классика.


15 место: Головокружение (1958)

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Режиссёр: Альфред Хичкок.

Кинопоиск: 7.9
IMDb: 8.3


14 место: Сказки туманной луны после дождя (Япония, 1953)

Режиссёр: Кэндзи Мидзогути.

Кинопоиск: 7.9
IMDb: 8.2


13 место: Искатели (1956)

Режиссёр: Джон Форд.

Кинопоиск: 7.2
IMDb: 7.9

Фильм считается вершиной жанра «вестерн».


12 место: Сальваторе Джулиано (Италия, 1961)

Режиссёр: Франческо Рози.

Кинопоиск: 7.1
IMDb: 7.3


11 место: Река (1951)

Режиссёр: Жан Ренуар.

Кинопоиск: 7.2
IMDb: 7.4


10 место: Красные башмачки (1948)

Режиссёры: Майкл Пауэлл, Эмерик Прессбургер.

Кинопоиск: 7.4
IMDb: 8.1


9 место: Земляк (Италия, 1946)

Режиссёр: Роберто Росселлини.

Кинопоиск: 7.3
IMDb: 7.6


8 место: Слово (Дания, 1955)

Режиссёр: Карл Теодор Дрейер.

Кинопоиск: 8.1
IMDb: 8.3


7 место: Леопард (Италия, Франция, 1963)

Режиссёр: Лукино Висконти.

Кинопоиск: 7.7
IMDb: 8.0

Как дополнительная мотивация для просмотра: тут в кадре молодой Ален Делон.


6 место: Жить (Япония, 1952)

Режиссёр: Акира Куросава.

Кинопоиск: 8.1
IMDb: 8.3

Кстати, в 2022 году вышел британский фильм «Жить», чей сюжет основан на картине Куросавы (а тот в свою очередь вдохновлялся повестью Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича»). Новая версия «Жить» даже получила две номинации на «Оскар» — за адаптированный сценарий и лучшую мужскую роль.


5 место: Дневник сельского священника (Франция, 1951)

Режиссёр: Робер Брессон.

Кинопоиск: 7.9
IMDb: 7.8


4 место: Гражданин Кейн (1941)

Режиссёр: Орсон Уэллс.

Кинопоиск: 7.8
IMDb: 8.3

Тот самый фильм, который стоит на первом месте в большинстве авторитетных списков лучших фильмов в истории. Напомним, что его снял 25-летний молодой человек.


3 место: Пепел и алмаз (Польша, 1958)

Режиссёр: Анджей Вайда.

Кинопоиск: 7.8
IMDb: 7.8


2 место: 8 с половиной (Италия, 1963)

Режиссёр: Федерико Феллини.

Кинопоиск: 8.0
IMDb: 8.0


1 место: 2001 год: Космическая одиссея (1968)

Режиссёр: Стэнли Кубрик.

Кинопоиск: 7.9
IMDb: 8.3

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Метки: актеры   кино   мартин скорсезе   роль   съемка   фильм   что посмотреть   
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5  комментариев
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3k
MPEG-8 Час назад
У творцов специфическое мнение по этому поводу, вон взят к слову топ от Тарантино, дак там половину смотреть невозможно, потому что такой шлак, что глаза режет.
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12k
Ivan 4 минуты назад
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2k
bosayk Час назад
взяли по 1 фильму с культовыми режиссерами его молодости и миксанули)
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9k
krivsan Час назад
Волк с Уолл-стрит, Отступники,хвала мэтру
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