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Актеры, которые мастерски перевоплотились в исторические фигуры

Актеры, которые мастерски перевоплотились в исторические фигуры

Автор:
04 февраля 2023 10:07
Сообщество : Кино
Метки: актеры   историческая лисность   кино   роль   съемка   фильм   фото   
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Вы любите смотреть биографические фильмы или исторические драмы? Вы когда-нибудь пытались выяснить сходство между актером на экране и реальным персонажем сразу после просмотра кино? Разве не очевидно их сравнение?

Когда снимают фильм о реальных людях, очень важен кастинг, ведь у людей слишком много ожиданий от актеров, которые играют роли реальных личностей. К счастью, кинорежиссёры, сценаристы и съёмочные группы проделывают достойную работу по подбору актеров для изображения тех или иных известных личностей. Посмотрите на фотографии актеров и реальных людей, и вы сами убедитесь в их сходстве.

 

Остин Батлер в роли Элвиса в фильме «Элвис» (2022)

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Морган Фримен в роли Нельсона Манделы в «Непокоренном» (2009)

 

Стивен Фрай в роли Оскара Уайльда в фильме «Уайльд» (1997)

 

Хейли Стейнфельд в роли поэтессы Эмили Дикинсон в сериале «Дикинсон» (2019 – 2021)

 


 

Вэл Килмер в роли Джима Моррисона в фильме «The Doors» (1991)

 

Эван Питерс в роли Джеффри Дамера в сериале «Монстр: История Джеффри Дамера» (2022)

 

Хилари Суэнк в роли Амелии Эрхарт в «Амелии» (2009)

 

Том Хэнкс в роли капитана Чесли Салленбергера в фильме «Чудо на Гудзоне» (2016)

 


 

Одри Тоту в роли Коко Шанель в «Коко до Шанель» (2009)

 

Ана Де Армас в роли Мэрилин Монро в фильме «Блондинка» (2022)

 

Мишель Уильямс в роли Мэрилин Монро в «7 дней и ночей с Мэрилин» (2011)

 

Джаред Лето в роли Марка Дэвида Чепмена в фильме «Глава 27» (2006)

 


 И несколько наших актёров и актрис, которые отлично вжились в роль, чтобы сыграть известных исторических личностей.


В их числе Юлия Пересильд в роли Людмилы Гурченко в сериале «Людмила Гурченко» (2015)

 

Михаил Пореченков в роли борца Ивана Поддубного в фильме «Поддубный» (2012)

 

Владимир Машков в роли Николая II в фильме «Распутин» (2013)

 

И Иван Охлобыстин в роли Распутина в фильме «Заговор» (2007)

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Метки: актеры   историческая лисность   кино   роль   съемка   фильм   фото   
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7  комментариев
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Сергей Семенов 2 часа назад
Алексей Петренко в роли Распутина - "Агония" (1981)
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1k
Просто прохожий 12 минут назад
А причем тут актеры? Гримеры в этом главные.
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Sapsan 39 минут назад
Такое чувство что Николай Второй играет Машкова )
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9k
Garpia121 Час назад
Ну далеко не все похожи.
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18k
Алексей Теуш 2 часа назад
Берём "Освобождение" и переписываем всех актёров, игравших исторических персонажей...
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5k
sedoisever 2 часа назад
У нас было ещё много актёров с разным успехом игравших полководцев и политических деятелей.
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