Актеры, которые мастерски перевоплотились в исторические фигуры

Когда снимают фильм о реальных людях, очень важен кастинг, ведь у людей слишком много ожиданий от актеров, которые играют роли реальных личностей. К счастью, кинорежиссёры, сценаристы и съёмочные группы проделывают достойную работу по подбору актеров для изображения тех или иных известных личностей. Посмотрите на фотографии актеров и реальных людей, и вы сами убедитесь в их сходстве.

Остин Батлер в роли Элвиса в фильме «Элвис» (2022)