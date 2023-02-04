Актеры, которые мастерски перевоплотились в исторические фигуры

Вы любите смотреть биографические фильмы или исторические драмы? Вы когда-нибудь пытались выяснить сходство между актером на экране и реальным персонажем сразу после просмотра кино? Разве не очевидно их сравнение?
Когда снимают фильм о реальных людях, очень важен кастинг, ведь у людей слишком много ожиданий от актеров, которые играют роли реальных личностей. К счастью, кинорежиссёры, сценаристы и съёмочные группы проделывают достойную работу по подбору актеров для изображения тех или иных известных личностей. Посмотрите на фотографии актеров и реальных людей, и вы сами убедитесь в их сходстве.
Остин Батлер в роли Элвиса в фильме «Элвис» (2022)
Морган Фримен в роли Нельсона Манделы в «Непокоренном» (2009)
Стивен Фрай в роли Оскара Уайльда в фильме «Уайльд» (1997)
Хейли Стейнфельд в роли поэтессы Эмили Дикинсон в сериале «Дикинсон» (2019 – 2021)
Вэл Килмер в роли Джима Моррисона в фильме «The Doors» (1991)
Эван Питерс в роли Джеффри Дамера в сериале «Монстр: История Джеффри Дамера» (2022)
Хилари Суэнк в роли Амелии Эрхарт в «Амелии» (2009)
Том Хэнкс в роли капитана Чесли Салленбергера в фильме «Чудо на Гудзоне» (2016)
Одри Тоту в роли Коко Шанель в «Коко до Шанель» (2009)
Ана Де Армас в роли Мэрилин Монро в фильме «Блондинка» (2022)
Мишель Уильямс в роли Мэрилин Монро в «7 дней и ночей с Мэрилин» (2011)
Джаред Лето в роли Марка Дэвида Чепмена в фильме «Глава 27» (2006)
И несколько наших актёров и актрис, которые отлично вжились в роль, чтобы сыграть известных исторических личностей.
В их числе Юлия Пересильд в роли Людмилы Гурченко в сериале «Людмила Гурченко» (2015)
Михаил Пореченков в роли борца Ивана Поддубного в фильме «Поддубный» (2012)
Владимир Машков в роли Николая II в фильме «Распутин» (2013)
И Иван Охлобыстин в роли Распутина в фильме «Заговор» (2007)
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