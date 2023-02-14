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15 ярких закадровых снимков со съёмок знаменитых фильмов, которым в 2023 году исполняется 30 лет

15 ярких закадровых снимков со съёмок знаменитых фильмов, которым в 2023 году исполняется 30 лет

Автор:
14 февраля 2023 09:28
Сообщество : Кино
Метки: 30 лет   актеры   кино   роль   съемка   фильм   фото   
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В честь круглой даты всех этих картин давайте посмотрим на порцию закадровых фото, на которых с разных ракурсов показан съёмочный процесс этих хитов начала 90-х годов.

Возможно, вам стоит пересмотреть пару-тройку на досуге, вам так не кажется?

Посмотрите на список этих известнейших фильмов и примите — им уже 30 лет! Все эти картины вышли в мировой прокат в разные месяцы 1993 года, то есть, например, тот самый День сурка случился три десятилетия назад (есть теории, что главный герой провёл в повторяемом дне как раз столько времени).


Режиссёр Крис Коламбус, Робин Уильямс и обезьянка на съёмках фильма «Миссис Даутфайр»

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Харрисон Форд и его бесподобная шляпа на съёмках фильма «Беглец»


Кевин Костнер и Клинт Иствуд рассуждают о несовершенстве мира на съёмках фильма «Совершенный мир»


Джим Керри и его не настолько мимически активный дублёр Том Дикман на съёмках фильма «Эйс Вентура: Розыск домашних животных»


На съёмках «Парка Юрского периода»

Команда ассистентов заботится об уставшем после очередного дубля Рексе. Кроме того, Джефф Голдблюм спорит Лорой Дерн, а Стивен Спилберг просто всегда круто получается в кадре.


Коллеги по «Охотникам за привидениями» режиссёр Гарольд Рамис и Билл Мюррей создают ещё одну комедийную классику

Речь, разумеется, о «Дне сурка».


Джеки Чан пришёл навестить своего друга Сильвестра Сталлоне на съёмках фильма «Разрушитель»


Стивен Спилберг (он два шедевра в один год выпустил!) и Лиам Ниссон на съёмках «Списка Шиндлера»


Режиссёр Джон Мактирнан говорит Арни, как должен вести себя его герой на съёмках фильма «Последний киногерой»


Кристина Ричи делает укладку сценаристу Полу Руднику на съёмочной площадке фильма «Ценности семейки Аддамс»

Ведь ему-то в кадре появляться не надо.


Режиссёр Джонатан Демми с улыбкой смотрит на довольного Тома Хэнкса за кадром съёмок фильма «Филадельфия»

Как будто они оба знают, что скоро Хэнкс получит два «Оскара» два года подряд. И первый как раз за «Филадельфию».


Роберт де Ниро и Чезз Палминтери (живой!) на съёмках фильма «Бронкская история»

Эти двое исполнили главные роли в фильме. Кроме того, для де Ниро этот фильм стал режиссёрским дебютом, а Палминтери написал к нему сценарий.


Режиссёр Ренни Харлин и актёры Сильвестр Сталлоне и Майкл Рукер на съёмках фильма «Скалолаз»


Режиссёр Джон Ву показывает то, куда невозможно попасть, на съёмках фильма «Трудная мишень»

А Жана-Клода ван Дамма легко узнать по его специфической манере езды на мотоцикле.


Тестирование костюма Гумбы из фильма «Супербратья Марио»

Кстати, в 2023 году выйдет полнометражный мультфильм «Супербратья Марио в кино». Премьера намечена на 23 марта. Советуем посмотреть!

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Метки: 30 лет   актеры   кино   роль   съемка   фильм   фото   
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