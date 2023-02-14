15 ярких закадровых снимков со съёмок знаменитых фильмов, которым в 2023 году исполняется 30 лет

В честь круглой даты всех этих картин давайте посмотрим на порцию закадровых фото, на которых с разных ракурсов показан съёмочный процесс этих хитов начала 90-х годов.

Возможно, вам стоит пересмотреть пару-тройку на досуге, вам так не кажется?