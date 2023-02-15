Как сейчас выглядят актёры и актрисы, снявшиеся в фильме «Убить Билла»

Четвёртый фильм Квентина Тарантино вышел ровно 20 лет назад, то есть в 2003 году. Им стал нетипичный для Тарантино криминальный боевик с красочным гротескным экшном и множеством боевых сцен.
Раз фильму стукнула круглая дата, давайте посмотрим, как со временем изменились исполнители главных или важных второстепенных ролей.
Ума Турман (52 года)
Исполнила роль Беатрикс Киддо или «Чёрной мамбы».
Люси Лью (54 года)
Исполнила роль О-Рен Ишии или «Водяного щитомордника».
Майкл Мэдсен (65 лет)
Исполнил роль Бадда или «Рогатого гремучника».
Вивика А. Фокс (58 лет)
Исполнила роль Верниты Грин или «Медноголовки».
Дэрил Ханна (62 года)
Исполнила роль Элли Драйвер или «Калифорнийской горной змеи».
Тиаки Курияма (38 лет)
Исполнила роль Гого Юбари.
Справа актриса в сериале «Кэй и Яку: Опасные напарники» (2022).
Майкл Боуэн (69 лет)
Исполнил роль медбрата Бака.
Справа актёр в сериале «Анатомия страсти» (2021).
Майкл Паркс (1940-2017)
Исполнил роль шерифа Эрла Макгроу.
Справа актёр в последнем своём фильме «Кровный отец» (2016).
Сонни Чиба (1939-2021)
Исполнил роль кузнеца Хаттори Ханзо.
Справа актёр в своём последнем фильме «Узы правосудия: Кидзуна» (2023).
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