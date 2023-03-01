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9 отличных биографических фильмов про известных музыкантов

9 отличных биографических фильмов про известных музыкантов

Автор:
01 марта 2023 08:52
Сообщество : Кино
Метки: актеры   биографический фильм   кино   музыканты   роль   съемка   фильм   
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Здесь мы рассмотрим десятку тех, у кого самые высокие зрительские баллы на Кинопоиске и IMDb, а поэтому не удивляйтесь, что здесь не будет свежего «Элвиса» или недавнего «Рокетмена» — их зрители оценили не слишком высоко.

25 февраля 2023 года исполнилось 80 лет со дня рождения легендарного соло-гитариста и вокалиста группы The Beatles Джорджа Харрисона. Далеко не все знают, что «тихий битл» был не только выдающимся музыкантом, но и кинопродюсером.

В 1978 году Джордж основал кинокомпанию HandMade Films, которая выпустила такие фильмы как «Карты, деньги, два ствола» и «Житие Брайана по Монти Пайтону». А ещё у Харрисона, как у всех битлов, есть «Оскар» за лучшую звуковую дорожку (так это называлось в 1971 году) к фильму «Пусть будет так» (Let It Be).

Связь Харрисона с киноиндустрией и столь памятная дата подтолкнули нас к созданию подборки биографических фильмов, посвящённых известным музыкантам.


The Doors (1991)

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О ком: о Джиме Моррисоне и группе The Doors.

А ещё тут появляется Энди Уорхол. В роли Моррисона Вэл Килмер. 

Кинопоиск: 7,7
IMDb: 7,2


Контроль (2007)

О ком: о Иэне Кертисе и группе Joy Division. 

Роль Кертиса исполнил Сэм Райли.

Кинопоиск: 7,8
IMDb: 7,6


Блеск (1996)

О ком: о пианисте Дэвиде Хэлфготте. 

Кинопоиск: 7,8
IMDb: 7,6


Переступить черту (2005)

О ком: о Джонни Кэше и Джун Картер. 

А ещё тут появляются Элвис Пресли, Джерри Ли Льюис. В главных ролях Хоакин Феникс и Риз Уизерспун, которая получила за эту роль «Оскар».

Кинопоиск: 7,7
IMDb: 7,8


Жизнь в розовом цвете (2007)

О ком: об Эдит Пиаф. 

В главной роли Марион Котийяр, которая получила за неё «Оскар».

Кинопоиск: 7,9
IMDb: 7,6


Голос улиц (2015)

О ком: о хип-хоп группе N.W.A.

В группу входили рэперы Ice Cube, Dr. Dre, Easy-E, MC Ren и DJ Yella. А ещё тут есть Snoop Dogg и 2Pac.

Кинопоиск: 7,9
IMDb: 7,8


Богемская рапсодия (2018)

О ком: о Фредди Меркьюри и группе Queen. 

В роли Фредди Рами Малек, который получил за эту роль «Оскар».

Кинопоиск: 8,0
IMDb: 7,9


Рэй (2004)

О ком: о Рэе Чарльзе. 

В главной роли Джейми Фокс.

Кинопоиск: 8,1
IMDb: 7,7


Амадей (1984)

О ком: об Антонио Сальери и Вольфганге Амадее Моцарте.

Кинопоиск: 8,2
IMDb: 8,4

А теперь самое главное — существует ли удачный художественный фильм про The Beatles? Как оказалось, нет. Но есть неплохой фильм про молодость одного из битлов.


Бонус: Стать Джоном Ленноном (2009)

О ком: о Джоне Ленноне.

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Метки: актеры   биографический фильм   кино   музыканты   роль   съемка   фильм   
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2  комментария
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8k
Billi_Bons Час назад
А где фильм про Джерри Ли Льюиса?
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10k
Мафусаил 21 минуту назад
Амадей - шикарен! Богемская Рапсодия тоже зашёл и как снято и многое узнал о Qween.
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