9 отличных биографических фильмов про известных музыкантов

25 февраля 2023 года исполнилось 80 лет со дня рождения легендарного соло-гитариста и вокалиста группы The Beatles Джорджа Харрисона. Далеко не все знают, что «тихий битл» был не только выдающимся музыкантом, но и кинопродюсером.

В 1978 году Джордж основал кинокомпанию HandMade Films, которая выпустила такие фильмы как «Карты, деньги, два ствола» и «Житие Брайана по Монти Пайтону». А ещё у Харрисона, как у всех битлов, есть «Оскар» за лучшую звуковую дорожку (так это называлось в 1971 году) к фильму «Пусть будет так» (Let It Be).

Связь Харрисона с киноиндустрией и столь памятная дата подтолкнули нас к созданию подборки биографических фильмов, посвящённых известным музыкантам.

The Doors (1991)