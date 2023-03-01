9 отличных биографических фильмов про известных музыкантов

Здесь мы рассмотрим десятку тех, у кого самые высокие зрительские баллы на Кинопоиске и IMDb, а поэтому не удивляйтесь, что здесь не будет свежего «Элвиса» или недавнего «Рокетмена» — их зрители оценили не слишком высоко.
25 февраля 2023 года исполнилось 80 лет со дня рождения легендарного соло-гитариста и вокалиста группы The Beatles Джорджа Харрисона. Далеко не все знают, что «тихий битл» был не только выдающимся музыкантом, но и кинопродюсером.
В 1978 году Джордж основал кинокомпанию HandMade Films, которая выпустила такие фильмы как «Карты, деньги, два ствола» и «Житие Брайана по Монти Пайтону». А ещё у Харрисона, как у всех битлов, есть «Оскар» за лучшую звуковую дорожку (так это называлось в 1971 году) к фильму «Пусть будет так» (Let It Be).
Связь Харрисона с киноиндустрией и столь памятная дата подтолкнули нас к созданию подборки биографических фильмов, посвящённых известным музыкантам.
The Doors (1991)
О ком: о Джиме Моррисоне и группе The Doors.
А ещё тут появляется Энди Уорхол. В роли Моррисона Вэл Килмер.
Кинопоиск: 7,7
IMDb: 7,2
Контроль (2007)
О ком: о Иэне Кертисе и группе Joy Division.
Роль Кертиса исполнил Сэм Райли.
Кинопоиск: 7,8
IMDb: 7,6
Блеск (1996)
О ком: о пианисте Дэвиде Хэлфготте.
Кинопоиск: 7,8
IMDb: 7,6
Переступить черту (2005)
О ком: о Джонни Кэше и Джун Картер.
А ещё тут появляются Элвис Пресли, Джерри Ли Льюис. В главных ролях Хоакин Феникс и Риз Уизерспун, которая получила за эту роль «Оскар».
Кинопоиск: 7,7
IMDb: 7,8
Жизнь в розовом цвете (2007)
О ком: об Эдит Пиаф.
В главной роли Марион Котийяр, которая получила за неё «Оскар».
Кинопоиск: 7,9
IMDb: 7,6
Голос улиц (2015)
О ком: о хип-хоп группе N.W.A.
В группу входили рэперы Ice Cube, Dr. Dre, Easy-E, MC Ren и DJ Yella. А ещё тут есть Snoop Dogg и 2Pac.
Кинопоиск: 7,9
IMDb: 7,8
Богемская рапсодия (2018)
О ком: о Фредди Меркьюри и группе Queen.
В роли Фредди Рами Малек, который получил за эту роль «Оскар».
Кинопоиск: 8,0
IMDb: 7,9
Рэй (2004)
О ком: о Рэе Чарльзе.
В главной роли Джейми Фокс.
Кинопоиск: 8,1
IMDb: 7,7
Амадей (1984)
О ком: об Антонио Сальери и Вольфганге Амадее Моцарте.
Кинопоиск: 8,2
IMDb: 8,4
А теперь самое главное — существует ли удачный художественный фильм про The Beatles? Как оказалось, нет. Но есть неплохой фильм про молодость одного из битлов.
Бонус: Стать Джоном Ленноном (2009)
О ком: о Джоне Ленноне.
Источник:
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