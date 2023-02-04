13 пар актёров, которые спустя несколько лет вновь встретились в одном фильме

Это будут необязательно самые первые или самые последние их пересечения в фильмах — мы взяли самые длинные промежутки между проектами, где они снимались вместе.
Вот так встреча! Давно не виделись. Номинированный на 9 «Оскаров» фильм «Банши Инишерина» и воссоединение там наших давних знакомых Брендана Глисона и Колина Фарелла вдохновили нас на составление подборки с другими подобными пересечениями в кино спустя многие годы.
Перед вами 13 пар актёров и актрис, которые вновь встретились в одном фильме спустя более 10 лет после предыдущего сотрудничества.
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Играли в фильмах «Мистер и миссис Смит» (2005) и «Лазурный берег» (2015), между которыми прошло 10 лет.
Адам Сэндлер и Дрю Бэрримор
Играли в фильмах «50 первых поцелуев» (2004) и «Смешанные» (2014), между которыми прошло 10 лет.
Уилл Феррелл и Джон Си Райли
Играли в фильмах «Сводные братья» (2008) и «Холмс и Ватсон» (2018), между которыми прошло 10 лет.
Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет
Играли в фильмах «Титаник» (1997) и «Дорога перемен» (2008), между которыми прошло 11 лет.
Тоби Магуайр и Леонардо ДиКаприо
Играли в фильмах «Кафе «Донс Плам»» (2001) и «Великий Гэтсби» (2013), между которыми прошло 12 лет.
Джордж Клуни и Джулия Робертс
Играли в фильмах «Двенадцать друзей Оушена» (2004) и «Финансовый монстр» (2016), между которыми прошло 12 лет.
Киану Ривз и Сандра Буллок
Играли в фильмах «Скорость» (1994) и «Дом у озера» (2006), между которыми прошло 12 лет.
Пол Радд И Риз Уизерспун
W Играли в фильмах «Ночная посылка» (1998) и «Как знать…» (2010), между которыми прошло 12 лет.
Рассел Кроу и Дженнифер Коннели
Играли в фильмах «Игры разума» (2001) и «Ной» (2014), между которыми прошло 13 лет.
Аль Пачино и Роберт Де Ниро
Играли в фильмах «Схватка» (1995), «Право на убийство» (2008) и «Ирландец» (2019). Между первым и вторым прошло 13 лет, между вторым и третьим — 11 лет.
До этого Пачино и Де Ниро снимались в фильме «Крёстный отец 2» в 1974 году, но там они вовсе не пересекаются в кадре.
Брендан Глисон и Колин Фарелл
Играли в фильмах «Залечь на дно в Брюгге» (2007) и «Банши Инишерина» (2022), между которыми прошло 15 лет.
Киану Ривз и Лоуренс Фишбёрн
Снимались в трилогии «Матрица» (последние два фильма вышли в 2003 году) и фильме «Джон Уик 2» (2017). Между их общими появлениями в кадре прошло 15 лет.
Том Хэнкс и Мег Райан
Играли в фильмах «Вам письмо» (1998) и «Итака» (2015), между которыми прошло 17 лет.
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