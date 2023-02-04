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13 пар актёров, которые спустя несколько лет вновь встретились в одном фильме

13 пар актёров, которые спустя несколько лет вновь встретились в одном фильме

Автор:
04 февраля 2023 09:30
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   роль   съемка   фильм   фото   
611
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Это будут необязательно самые первые или самые последние их пересечения в фильмах — мы взяли самые длинные промежутки между проектами, где они снимались вместе.

Вот так встреча! Давно не виделись. Номинированный на 9 «Оскаров» фильм «Банши Инишерина» и воссоединение там наших давних знакомых Брендана Глисона и Колина Фарелла вдохновили нас на составление подборки с другими подобными пересечениями в кино спустя многие годы.

Перед вами 13 пар актёров и актрис, которые вновь встретились в одном фильме спустя более 10 лет после предыдущего сотрудничества.


Анджелина Джоли и Брэд Питт

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Играли в фильмах «Мистер и миссис Смит» (2005) и «Лазурный берег» (2015), между которыми прошло 10 лет.


Адам Сэндлер и Дрю Бэрримор

Играли в фильмах «50 первых поцелуев» (2004) и «Смешанные» (2014), между которыми прошло 10 лет.


Уилл Феррелл и Джон Си Райли

Играли в фильмах «Сводные братья» (2008) и «Холмс и Ватсон» (2018), между которыми прошло 10 лет.


Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет

Играли в фильмах «Титаник» (1997) и «Дорога перемен» (2008), между которыми прошло 11 лет.


Тоби Магуайр и Леонардо ДиКаприо

Играли в фильмах «Кафе «Донс Плам»» (2001) и «Великий Гэтсби» (2013), между которыми прошло 12 лет.


Джордж Клуни и Джулия Робертс

Играли в фильмах «Двенадцать друзей Оушена» (2004) и «Финансовый монстр» (2016), между которыми прошло 12 лет.


Киану Ривз и Сандра Буллок

Играли в фильмах «Скорость» (1994) и «Дом у озера» (2006), между которыми прошло 12 лет.


Пол Радд И Риз Уизерспун

W Играли в фильмах «Ночная посылка» (1998) и «Как знать…» (2010), между которыми прошло 12 лет.


Рассел Кроу и Дженнифер Коннели

Играли в фильмах «Игры разума» (2001) и «Ной» (2014), между которыми прошло 13 лет.


Аль Пачино и Роберт Де Ниро

Играли в фильмах «Схватка» (1995), «Право на убийство» (2008) и «Ирландец» (2019). Между первым и вторым прошло 13 лет, между вторым и третьим — 11 лет.

До этого Пачино и Де Ниро снимались в фильме «Крёстный отец 2» в 1974 году, но там они вовсе не пересекаются в кадре.


Брендан Глисон и Колин Фарелл

Играли в фильмах «Залечь на дно в Брюгге» (2007) и «Банши Инишерина» (2022), между которыми прошло 15 лет.


Киану Ривз и Лоуренс Фишбёрн

Снимались в трилогии «Матрица» (последние два фильма вышли в 2003 году) и фильме «Джон Уик 2» (2017). Между их общими появлениями в кадре прошло 15 лет.


Том Хэнкс и Мег Райан

Играли в фильмах «Вам письмо» (1998) и «Итака» (2015), между которыми прошло 17 лет.

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Метки: актеры   кино   роль   съемка   фильм   фото   
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1  комментарий
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17k
seller-k 6 минут назад
1993г. Значит в этом списке эта пара рекордсмены - 22г.
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