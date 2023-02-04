13 пар актёров, которые спустя несколько лет вновь встретились в одном фильме

Вот так встреча! Давно не виделись. Номинированный на 9 «Оскаров» фильм «Банши Инишерина» и воссоединение там наших давних знакомых Брендана Глисона и Колина Фарелла вдохновили нас на составление подборки с другими подобными пересечениями в кино спустя многие годы.

Перед вами 13 пар актёров и актрис, которые вновь встретились в одном фильме спустя более 10 лет после предыдущего сотрудничества.





Анджелина Джоли и Брэд Питт