20 актёров, которые получали премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в 21 веке

Мы часто вспоминаем тех актёров и актрис, которые почему-то всё ещё не получили свой «Оскар» или хотя бы номинацию, хотя давно уже этого заслужили. За ширмой этих популярных подборок легко можно забыть о тех, кто всё-таки его получил.

Перед вами 20 актёров, которые побеждали на «Оскаре» в категории Лучшая мужская роль в 21 веке — то есть, за последние 22 года.

22 года, но всего 20 актёров, так как два актёра смогли аж дважды за этот период взять награду. Сможете назвать их имена, не подглядывая?

2001 год — Рассел Кроу