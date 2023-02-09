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20 актёров, которые получали премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в 21 веке

20 актёров, которые получали премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в 21 веке

Автор:
09 февраля 2023 09:28
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   оскар   роль   съемка   фильм   фото   
1356
25

Восстановим в памяти весь список и роли, за которые этим мужчинам присуждалась главная кинонаграда мира.

Мы часто вспоминаем тех актёров и актрис, которые почему-то всё ещё не получили свой «Оскар» или хотя бы номинацию, хотя давно уже этого заслужили. За ширмой этих популярных подборок легко можно забыть о тех, кто всё-таки его получил.

Перед вами 20 актёров, которые побеждали на «Оскаре» в категории Лучшая мужская роль в 21 веке — то есть, за последние 22 года.

22 года, но всего 20 актёров, так как два актёра смогли аж дважды за этот период взять награду. Сможете назвать их имена, не подглядывая?

2001 год — Рассел Кроу

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За роль в фильме «Гладиатор».

Всего актёр номинировался на «Оскар» трижды, причём три раза подряд — в 2000, 2001 и 2002 годах.


2002 год — Дензел Вашингтон

За роль в фильме «Тренировочный день».

Всего у актёра было 9 актёрских номинаций, и это вторая победа. В 1990 году Вашингтон брал статуэтку за роль второго плана в фильме «Слава».


2003 год — Эдриен Броуди

За роль в фильме «Пианист».

Удивительно, но это единственная номинация в карьере актёра.


2004 год — Шон Пенн

За роль в фильме «Таинственная река».

С этим актёром мы здесь ещё встретимся 😉


2005 год — Джейми Фокс

За роль в фильме «Рэй».

В этом же году, на той же церемонии актёр был номинирован и за роль второго плана в фильме «Соучастник», но не получил награду.

Интересно и то, что это пока две единственных номинации в карьере актёра.


2006 год — Филип Сеймур Хоффман

За роль в фильме «Капоте».

После этого актёр ещё трижды номинировался за роли второго плана.


2007 год — Форест Уитакер

За роль в фильме «Последний король Шотландии».

Это пока единственная номинация на «Оскар» в карьере актёра.


2008 год — Дэниел Дэй-Льюис

За роль в фильме «Нефть».

Это была вторая победа актёра на «Оскаре». Но будет ещё и третья 😉


2009 год — Шон Пенн

За роль в фильме «Харви Милк».

А вот и второй «Оскар» Шона Пенна за пять лет! До этих двух побед актёр ещё трижды номинировался. Кстати, все пять номинаций актёра — за роли первого плана. Вторые его явно не интересуют.


2010 год — Джефф Бриджес

За роль в фильме «Сумасшедшее сердце».

Это единственная победа актёра при семи номинациях. Первую он получил ещё в 1972 году.


2011 год — Колин Фёрт

За роль в фильме «Король говорит!».

Годом ранее актёр номинировался на «Оскар» за роль в фильме «Одинокий мужчина». Пока это две единственные номинации в карьере актёра.


2012 год — Жан Дюжарден

За роль в фильме «Артист».

Этот фильм стал прорывным в карьере французского актёра, но пока единственным, за который он получил номинацию Академии.


2013 год — Дэниел Дэй-Льюис

За роль в фильме «Линкольн».

А вот и третья победа Дэй-Льюиса на «Оскаре»! Помимо них у него есть ещё три номинации. И всё за роли первого плана.


2014 год — Мэттью Макконахи

За роль в фильме «Далласский клуб покупателей».

Вы вновь удивитесь, но это пока единственная номинация Макконахи на «Оскар».


2015 год — Эдди Редмэйн

За роль в фильме «Вселенная Стивена Хокинга».

Также номинировался в следующем году за фильм «Девушка из Дании», но уже без победы, так как…


2016 год — Леонардо Ди Каприо

За роль в фильме «Выживший».

Несколько фактов о Леонардо Ди Каприо и «Оскаре»: у Лео лишь одна победа, шесть номинаций, из которых лишь одна за роль второго плана («Что гложет Гилберта Грейпа»), а ещё Ди Каприо не был номинирован за роль в «Титанике». С момента первой номинации до первой победы Ди Каприо пришлось ждать 22 года!


2017 год — Кейси Аффлек

За роль в фильме «Манчестер у моря«.

До этого уже номинировался за роль второго плана в фильме «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» (2007).


2018 год — Гэри Олдмен

За роль в фильме «Тёмные времена«.

Первый «Оскар» Олдмана, и получил он его в 59 лет. Ещё у актёра есть две номинации — одна до и одна после «Тёмных времён».


2019 год — Рами Малек

За роль в фильме «Богемская рапсодия«.

Пока это единственная номинация в карьере актёра.


2020 год — Хоакин Феникс

За роль в фильме «Джокер».

До этого у актёра было еще 3 номинации, в том числе, естественно, за роль в «Гладиаторе».


2021 год — Энтони Хопкинс

За роль в фильме «Отец».

Это второй «Оскар» актёра после награды за «Молчание ягнят». Между этими победами Хопкинс ещё четырежды номинировался.


2022 год — Уилл Смит

За роль в фильме «Король Ричард».

До этого актёр дважды был номинирован. Появится ли Смит ещё когда-нибудь на «Оскаре» после прошлогоднего скандала, неизвестно.


2023 год — кто победит?

Номинанты:

  • Колин Фаррелл за фильм «Банши Инишерина»
  • Брендан Фрейзер за фильм «Кит»
  • Остин Батлер за фильм «Элвис»
  • Пол Мескал за фильм «Солнце моё»
  • Билл Найи за фильм «Жить»

Фавориты здесь Фрейзер и Фарелл, для которых это первые в карьере номинации на «Оскар».


А теперь скажите, за кого будете болеть и какая из этих оскароносных ролей запомнилась вам больше всего?

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Метки: актеры   кино   оскар   роль   съемка   фильм   фото   
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11  комментариев
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298
al-lav Час назад
Оскар скурвился давно.

2019 год Рами Малек
Тема ориентации Фредди шла красной нитью через весь фильм.
Еслиб не это, хрен бы он чего получил.
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2k
fkamash Полчаса назад
Да ж...па блин... Когда то впитывали любое что шло по ТВ (два - три канала). Потом кассеты. Менялись. Искали на базарах. Семьями друг к другу ходили смотреть. Иногда некоторых было хрен выгнать))) Злоупотребляли. Потом прокат. Абонемент. Все это часто было в задрипаном качестве.....с таким же переводом. ... Сегодня есть не поднимаясь с дивана выбрать абсолютно любое кино мира в вариантах качества и перевода....но....смотреть НЕЧЕГО..
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5k
perekrestok 36 минут назад
Оскар надо дать Байдену! Два года играет роль президента США, при чем все время не приходя в сознание!Даже Брежнева переплюнул потому что ЛИ не говорил так много!
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22k
Mike Miller Час назад
Оппа. Я прохлопал фильм "Жить". Надо будет глянуть
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312
Сергей Час назад
Стоп! А почему среди пяти номинантов нет ни одного негра?
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2k
веселый просто Час назад
Буду болеть (без фанатизма) за свою футбольную команду
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14k
Кот Скрипалей Час назад
Я думаю, что сначала нужно кино посмотреть, а потом уже выбирать лицедея, который в своих прыжках и ужимках, хоть чем-то отличился от коллег по цеху.
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