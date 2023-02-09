20 актёров, которые получали премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в 21 веке

Восстановим в памяти весь список и роли, за которые этим мужчинам присуждалась главная кинонаграда мира.
Мы часто вспоминаем тех актёров и актрис, которые почему-то всё ещё не получили свой «Оскар» или хотя бы номинацию, хотя давно уже этого заслужили. За ширмой этих популярных подборок легко можно забыть о тех, кто всё-таки его получил.
Перед вами 20 актёров, которые побеждали на «Оскаре» в категории Лучшая мужская роль в 21 веке — то есть, за последние 22 года.
22 года, но всего 20 актёров, так как два актёра смогли аж дважды за этот период взять награду. Сможете назвать их имена, не подглядывая?
2001 год — Рассел Кроу
За роль в фильме «Гладиатор».
Всего актёр номинировался на «Оскар» трижды, причём три раза подряд — в 2000, 2001 и 2002 годах.
2002 год — Дензел Вашингтон
За роль в фильме «Тренировочный день».
Всего у актёра было 9 актёрских номинаций, и это вторая победа. В 1990 году Вашингтон брал статуэтку за роль второго плана в фильме «Слава».
2003 год — Эдриен Броуди
За роль в фильме «Пианист».
Удивительно, но это единственная номинация в карьере актёра.
2004 год — Шон Пенн
За роль в фильме «Таинственная река».
С этим актёром мы здесь ещё встретимся 😉
2005 год — Джейми Фокс
За роль в фильме «Рэй».
В этом же году, на той же церемонии актёр был номинирован и за роль второго плана в фильме «Соучастник», но не получил награду.
Интересно и то, что это пока две единственных номинации в карьере актёра.
2006 год — Филип Сеймур Хоффман
За роль в фильме «Капоте».
После этого актёр ещё трижды номинировался за роли второго плана.
2007 год — Форест Уитакер
За роль в фильме «Последний король Шотландии».
Это пока единственная номинация на «Оскар» в карьере актёра.
2008 год — Дэниел Дэй-Льюис
За роль в фильме «Нефть».
Это была вторая победа актёра на «Оскаре». Но будет ещё и третья 😉
2009 год — Шон Пенн
За роль в фильме «Харви Милк».
А вот и второй «Оскар» Шона Пенна за пять лет! До этих двух побед актёр ещё трижды номинировался. Кстати, все пять номинаций актёра — за роли первого плана. Вторые его явно не интересуют.
2010 год — Джефф Бриджес
За роль в фильме «Сумасшедшее сердце».
Это единственная победа актёра при семи номинациях. Первую он получил ещё в 1972 году.
2011 год — Колин Фёрт
За роль в фильме «Король говорит!».
Годом ранее актёр номинировался на «Оскар» за роль в фильме «Одинокий мужчина». Пока это две единственные номинации в карьере актёра.
2012 год — Жан Дюжарден
За роль в фильме «Артист».
Этот фильм стал прорывным в карьере французского актёра, но пока единственным, за который он получил номинацию Академии.
2013 год — Дэниел Дэй-Льюис
За роль в фильме «Линкольн».
А вот и третья победа Дэй-Льюиса на «Оскаре»! Помимо них у него есть ещё три номинации. И всё за роли первого плана.
2014 год — Мэттью Макконахи
За роль в фильме «Далласский клуб покупателей».
Вы вновь удивитесь, но это пока единственная номинация Макконахи на «Оскар».
2015 год — Эдди Редмэйн
За роль в фильме «Вселенная Стивена Хокинга».
Также номинировался в следующем году за фильм «Девушка из Дании», но уже без победы, так как…
2016 год — Леонардо Ди Каприо
За роль в фильме «Выживший».
Несколько фактов о Леонардо Ди Каприо и «Оскаре»: у Лео лишь одна победа, шесть номинаций, из которых лишь одна за роль второго плана («Что гложет Гилберта Грейпа»), а ещё Ди Каприо не был номинирован за роль в «Титанике». С момента первой номинации до первой победы Ди Каприо пришлось ждать 22 года!
2017 год — Кейси Аффлек
За роль в фильме «Манчестер у моря«.
До этого уже номинировался за роль второго плана в фильме «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» (2007).
2018 год — Гэри Олдмен
За роль в фильме «Тёмные времена«.
Первый «Оскар» Олдмана, и получил он его в 59 лет. Ещё у актёра есть две номинации — одна до и одна после «Тёмных времён».
2019 год — Рами Малек
За роль в фильме «Богемская рапсодия«.
Пока это единственная номинация в карьере актёра.
2020 год — Хоакин Феникс
За роль в фильме «Джокер».
До этого у актёра было еще 3 номинации, в том числе, естественно, за роль в «Гладиаторе».
2021 год — Энтони Хопкинс
За роль в фильме «Отец».
Это второй «Оскар» актёра после награды за «Молчание ягнят». Между этими победами Хопкинс ещё четырежды номинировался.
2022 год — Уилл Смит
За роль в фильме «Король Ричард».
До этого актёр дважды был номинирован. Появится ли Смит ещё когда-нибудь на «Оскаре» после прошлогоднего скандала, неизвестно.
2023 год — кто победит?
Номинанты:
- Колин Фаррелл за фильм «Банши Инишерина»
- Брендан Фрейзер за фильм «Кит»
- Остин Батлер за фильм «Элвис»
- Пол Мескал за фильм «Солнце моё»
- Билл Найи за фильм «Жить»
Фавориты здесь Фрейзер и Фарелл, для которых это первые в карьере номинации на «Оскар».
А теперь скажите, за кого будете болеть и какая из этих оскароносных ролей запомнилась вам больше всего?
Источник:
- 15 случаев, когда известные актёры на минутку заглядывали в фильмы, где их мало кто ожидал увидеть
- 10 интересных фактов о сериале «Вавилон 5»
- Занятные факты про фильм "Коммандо"
- 13 пар актёров, которые спустя несколько лет вновь встретились в одном фильме
- 15 доказательств того, что голливудские фильмы постоянно водят нас за нос
2019 год Рами Малек
Тема ориентации Фредди шла красной нитью через весь фильм.
Еслиб не это, хрен бы он чего получил.
Жаль.