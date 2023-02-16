16 февраля 1923 года, сто лет назад, экспедиция Говарда Картера нашла каменный саркофаг фараона Тутанхамона

Её поиски велись долго. В Долине Царей давно уже работали археологические экспедиции, которые как будто бы раскопали всё, что возможно, и новых находок не ожидалось. Однако Картер был уверен, что усыпальница Тутанхамона должна быть где-то здесь. Учёные не расставались с надеждой, что, быть может, удастся найти всё погребение целиком.