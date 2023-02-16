16 февраля 1923 года, сто лет назад, экспедиция Говарда Картера нашла каменный саркофаг фараона Тутанхамона

С древних времён высокая культура Египта вызывала восторженное удивление у народов мира. Учёные и философы Греции приезжали в Египет в поисках знаний. В долину Нила привозили больных так как египетские врачи считались лучшими целителями человеческих недугов. Но прежде Египет – страна каменных чудес – манил своими ни с чем не сравнимыми памятниками искусства.
Погребения, как запечатанные кладовые, сохранили сокровища древнего искусства. Гробница Тутанхамона – единственная неразграбленная гробница, дошедшая до учёных почти в первозданном виде, была обнаружена в 1922 году двумя англичанами, египтологом Говардом Картером и археологом-любителем лордом Карнарвоном.
Она расположена в Долине Царей, где в 16–11 веках до нашей эры были построены гробницы для захоронения фараонов – царей Древнего Египта. Долина находится на западном берегу Нила, напротив города Фивы (современный Луксор).
Её поиски велись долго. В Долине Царей давно уже работали археологические экспедиции, которые как будто бы раскопали всё, что возможно, и новых находок не ожидалось. Однако Картер был уверен, что усыпальница Тутанхамона должна быть где-то здесь. Учёные не расставались с надеждой, что, быть может, удастся найти всё погребение целиком.
16 февраля 1923 года британская экспедиция под руководством археолога Говарда Картера нашла главное сокровище пирамиды: каменный саркофаг фараона. Когда в феврале саркофаг вскрыли, внутри оказался золотой гроб с его мумией. Саркофаг был золотым и содержал более 100 кг чистого золота, а находящееся там тело фараона было мумифицировано.
Комната, где находился саркофаг, была наполнена таким множеством драгоценных предметов, что для их разборки понадобилось целых пять лет.
Саркофаг с мумией Тутанхамона оставлен в своей гробнице в долине царей. Все найденные там сокровища ныне хранятся в Каирском музее.
Источник:
- Как выглядели представители разных профессий около 100 лет назад
- Четырехчасовой рабочий день, телепатия и лысые женщины: каким представляли 2023 год 100 лет назад
- Как выглядели спортсмены 100 лет назад
- Лорд Карнарвон вернулся в Египет
- У Тутанхамона был кинжал из метеоритного железа