FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 2151 пост • 389 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
Как выглядели спортсмены 100 лет назад

Как выглядели спортсмены 100 лет назад (13 фото)

Автор:
12 мая 2021 09:07
Сообщество : Спорт
Метки: 100 лет назад   интересно   подборка   спорт   тогда и сейчас   фото   
1644
13

Давайте сравним внешний вид и атрибутику профессиональных спортсменов в первых десятилетиях прошлого века и сейчас.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: 100 лет назад   интересно   подборка   спорт   тогда и сейчас   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
37k
dima423 Час назад
и че?) может тайный смысл есть какой то у поста, или просто так?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
14
tutu doker Час назад
они все на хлопковых плантациях
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
SpeedyGonzales 11 минут назад
Баскетболисты почернели
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Иван Акимов 16 минут назад
А вот кепка вратарям была очень нужна! Могло и солнышко в глаз засветить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
beo 17 минут назад
"Раньше было лучше!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Nigilist Полчаса назад
Шахматисты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
iovan2011 Час назад
Две ноги, две руки и голова, меняется только экипировка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бюджетная Tesla станет существенно доступной благодаря технологии, купленной Маском за 3 доллара (2 фото) Бюджетная Tesla станет существенно доступной благодаря технологии, купленной Маском за 3 доллара... Как менялись заставки знаменитых кинокомпаний Как менялись заставки знаменитых кинокомпаний 12 фотографий знаменитых сооружений в процессе строительства 12 фотографий знаменитых сооружений в процессе строительства 10 главных городов Якутии 10 главных городов Якутии 36 любопытных фото, которые доказывают, как интересен наш мир 36 любопытных фото, которые доказывают, как интересен наш мир 15 интересных фотографий из серии "Что будет, если..." 15 интересных фотографий из серии "Что будет, если..."
BuzzSumo

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1065130



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Одна простая вещь и миллионы ее братьев: удивительные коллекции
0
21
Одна простая вещь и миллионы ее братьев: удивительные коллекции
Глупость хуже эпидемии: вирусное сообщение из мессенджеров
2
125
Глупость хуже эпидемии: вирусное сообщение из мессенджеров
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Из-за врожденной болезни у бразильянки вырос нос, и ее дразнят Пиноккио
0
40
Из-за врожденной болезни у бразильянки вырос нос, и ее дразнят Пиноккио
На рыбалке форель выдергивает удочки / Клюет почти на всё
0
9
На рыбалке форель выдергивает удочки / Клюет почти на всё
Бюджетная Tesla станет существенно доступной благодаря технологии, купленной Маском за 3 доллара (2 фото)
Бюджетная Tesla станет существенно доступной благодаря технологии, купленной Маском за...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Что случится если экономить на резине
1
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#история#СССР#сша#казань#в мире#приколы#звезды#кино
#Юмор#животные#Россия#прикол#факты#природа#красота#фотографии#школа#новости
#интересно#люди#картинки#подборка#шоу бизнес#знаменитости#дети#прикольные#дтп#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться