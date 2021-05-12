Как выглядели спортсмены 100 лет назад

Давайте сравним внешний вид и атрибутику профессиональных спортсменов в первых десятилетиях прошлого века и сейчас.
Время идёт вперёд, человеческие технологии тоже отнюдь не стоят на месте, поэтому сегодняшние представители самых разных профессий выглядят совсем не так, как 100 лет назад. Мы решили сравнить внешний вид и атрибутику профессиональных спортсменов в первых десятилетиях прошлого века и сейчас.
За сотню лет форма и снаряды заметно изменились: всё стало гораздо удобнее для спортсменов и симпатичнее для зрителей, а также повсюду появилась реклама в виде логотипов спонсоров — чуть ли не на каждом участке амуниции. Да и физические показатели самих атлетов претерпели некоторые изменения. Спортивная медицина и аналитика вычислили точные параметры спортсменов, которым стоит придерживаться для достижения наилучших результатов.
К тому же взглянуть на ретрофотографии всегда крайне любопытно!
Велосипедисты
Победитель Тур де Франс 2020 года Тадей Погачар (Словения) и победитель Тур де Франс 1921 года Леон Сьер (Бельгия).
Тяжёлоатлеты
Олимпийский чемпион 2016 года в тяжёлом весе Руслан Нурудинов (Узбекистан) и олимпийский чемпион 1920 года в тяжёлом весе Филиппо Боттино (Италия).
Автогонщики
Действующий чемпион гонок Формулы-1 Льюис Хэмилтон (Великобритания) и итальянские автогонщики 1920-х годов Антонио Аскари и Уго Сивоччи.
Футболисты
Сборная Франции по футболу образца конца 2020 года (действующие чемпионы мира) и сборная Бельгии 1920 года (олимпийские чемпионы того года).
Футбольные вратари
Действующий основной вратарь сборной Германии Мануэль Нойер и вратарь сборной Испании 1920-1930-х годов Рикардо Самора.
Баскетболисты
Действующий баскетболист сборной США Леброн Джеймс (рост 206 см) и профессиональный американский баскетболист 1920-1930-х годов Нэт Холман (рост 180 см).
Кёрлингисты
Женская сборная США по кёрлингу на чемпионате мира 2021 года и мужская сборная Великобритании по кёрлингу на Олимпийских играх 1924 года.
Хоккеисты
Действующий хоккеист сборной России Александр Овечкин и профессиональный канадский хоккеист 1920-1930-х годов Хоуи Моренц.
Хоккейные вратари
Действующий хоккейный вратарь сборной России Андрей Василевский и профессиональный канадский вратарь 1920-1930-х годов Джордж Хэйнсуорт.
Бобслеисты
Пара немецких бобслеистов на чемпионате мира 2021 года и швейцарская четвёрка бобслеистов 1910-х годов.
Теннисисты
Черногорская теннисистка Данка Ковинич на соревнованиях в 2021 году и французская теннисистка Сюзанн Ленглен, олимпийская чемпионка 1920 года.
Борцы
Участники олимпийского квалификационного турнира по борьбе 2021 года и борцы Мартин Клейн и Альфред Асикайнен на Олимпийских играх 1912 года.
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