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Лорд Карнарвон вернулся в Египет

Лорд Карнарвон вернулся в Египет

Автор:
01 сентября 2022 13:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Нил   Тутанхамон   египет   круиз   лорд Карнарвон   новости   путешествие   юбилей   
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100 лет назад британский аристократ и богач, Герберт джордж 5-й лорд Карнарвон совместно с археологом Говардом Картером открыл гробницу Тутанхамона. Его правнук, нынешний лоррд Карнирвон, решил отметить эту дату, отправившись в круиз по Нилу и посетив гробницу, открытую дедом - и описав свое путешествие.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Нил   Тутанхамон   египет   круиз   лорд Карнарвон   новости   путешествие   юбилей   
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2  комментария
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Александр 39 минут назад
Лорд Карнарвон стал первым в большом списке таинственных смертей, связанных с гробницей Тутанхамона.Он умер 5 апреля 1923 года спустя менее года после находки. Причиной смерти стала заражение ранки на левой щеке от укуса комара
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Sanar 15 минут назад
Не открывай там ничего, это на новый год
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