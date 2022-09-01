Лорд Карнарвон вернулся в Египет

"На протяжении веков интерьер храма был покрыт черной сажей от пожаров, но за последние пять лет его реставрировали, и теперь можно во всех деталях увидеть богато украшенные колонны с нанесенными на них стервятниками, крылатыми дисками, астрологическими знаками и союзом между Хатхор и Гором. Оригинальные цвета и тщательность проработки дителей завораживают. Я был в восторге, увидев место, где статуи раз в год выносились из темноты на солнечный свет для омоложения. Древние египтяне верили, что солнечные лучи живительны. Реставраторы оставили несколько пятен черной сажи, чтобы показать, как выглядел храм до начала их работы".