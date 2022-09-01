Лорд Карнарвон вернулся в Египет

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100 лет назад британский аристократ и богач, Герберт джордж 5-й лорд Карнарвон совместно с археологом Говардом Картером открыл гробницу Тутанхамона. Его правнук, нынешний лоррд Карнирвон, решил отметить эту дату, отправившись в круиз по Нилу и посетив гробницу, открытую дедом - и описав свое путешествие.
"Египет был важной частью жизни моего прадеда, - рассказывает нынешний лорд Карнарвон. - Пятый граф Карнарвон приезжал сюда с конца декабря по начало апреля с 1906 по 1922 год. А теперь я в очередной раз посещаю Египет, правда, в разгар лета. Спасибо за превосходный кондиционер нашему судну Viking Osiris!"
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"Мы с моей женой Фионой отправились в круиз по Нилу, который включает в себя как пирамиды Гизы, так и гробницу Тутанхамона в Долине царей".
"Пандемия привела к тому, что никто из нас не мог путешествовать, поэтому плыть по Нилу через сердце страны — огромная радость. Возвращение в Долину царей особенно трогательно, потому что именно там мой прадед сделал находку, которая вызвала массовый интерес к Древнему Египту.
Побывав там, я увидел, что внесены улучшения в доступ к гробнице Тутанхамона. Посетителям больше не нужно спускаться по каменной лестнице, чтобы попасть в погребальную камеру. Это имеет большое значение, и я очень впечатлен работой египетских властей".
Побывав там, я увидел, что внесены улучшения в доступ к гробнице Тутанхамона. Посетителям больше не нужно спускаться по каменной лестнице, чтобы попасть в погребальную камеру. Это имеет большое значение, и я очень впечатлен работой египетских властей".
"Новый Большой Египетский музей, из которого открывается вид на пирамиды, является продолжением работы по празднованию 100-летия открытия, которое состоится в ноябре 1922 года.
Музей также должен открыться в ноябре этого года, до тех пор золотая маска Тутанхамона, украшения и саркофаги остаются в Египетском музее в Каире. Я никогда не устаю смотреть на пирамиды, последнее чудо древнего мира, сделанные из 55 миллионов тонн известняка".
Музей также должен открыться в ноябре этого года, до тех пор золотая маска Тутанхамона, украшения и саркофаги остаются в Египетском музее в Каире. Я никогда не устаю смотреть на пирамиды, последнее чудо древнего мира, сделанные из 55 миллионов тонн известняка".
"Луксор — наша следующая остановка. Здесь река как на съемочной площадке — тихая, чистая и широкая, окаймленная зелеными островками и пальмами, а водные такси — единственные суда на реке. У нас с Фионой также был специальный ужин в отеле Winter Palace в Луксоре, где мой прадед обычно развлекал гостей и устраивал вечеринки. Он не потерял своего очарования".
"Мы поехали на водном такси с Востока на Западный берег, чтобы посетить Долину Царей. Я бывал здесь много раз, и, когда мы едем в автобусе с кондиционером шесть километров в долину, я не могу представить, каково было моему прадедушке ехать на осле к месту раскопок. Неудивительно, что в 1922 году он наконец купил автомобиль Ford".
"Прошло не менее десяти лет с тех пор, как я в последний раз летал на воздушном шаре над Долиной Царей — в первый раз посадка была неудачной, и мы оказались на поле какого-то несчастного фермера".
"На этот раз полет прекрасно организован. Мой будильник срабатывает в 3 часа ночи, когда встает солнце. Вскоре после этого я оказываюсь пассажиром одного из более чем дюжины разноцветных воздушных шаров, парящих над золотыми песчаными скалами и зелеными возделываемыми полями, с высоты птичьего полета наблюдая за прошлыми и текущими археологическими раскопками".
"Я возвращаюсь на прохладный корабль, где свет льется через трехпалубный атриум со стеклянной крышей и огромные окна на всех палубах. Я восхищаюсь лаконичным скандинавским дизайном и стенами, увешанными фотографиями из нашего архива. Фиона нашла 160 черно-белых фотографий, сделанных прадедом, на них запечатлена повседневная жизнь Египта в начале ХХ века: восход солнца над Нилом, традиционные фелуки с гигантскими парусами, уличные сцены и семейные группы у гробниц.
"Какая это необыкновенная страна! Я также пересматривал фото свохи любимых мест: это Карнакский храм площадью 62 акра со 134 колоннами, бросающими вызов гравитации, и гигантский Луксорский храм с 2,7-километровой аллеей сфинксов".
"Однако больше всего мне нравится небольшой храм Дендера в Кене. Посвященный Хатхор, богине радости и музыки, Дендерский храм является одним из наиболее хорошо сохранившихся храмов в Египте. Он двухуровневый; кроме того, это единственный храм с фигурой царицы Клеопатры, вырезанной на стенах".
"На протяжении веков интерьер храма был покрыт черной сажей от пожаров, но за последние пять лет его реставрировали, и теперь можно во всех деталях увидеть богато украшенные колонны с нанесенными на них стервятниками, крылатыми дисками, астрологическими знаками и союзом между Хатхор и Гором. Оригинальные цвета и тщательность проработки дителей завораживают. Я был в восторге, увидев место, где статуи раз в год выносились из темноты на солнечный свет для омоложения. Древние египтяне верили, что солнечные лучи живительны. Реставраторы оставили несколько пятен черной сажи, чтобы показать, как выглядел храм до начала их работы".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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