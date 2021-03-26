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Ученые смогли воссоздать лицо фараона Эхнатона, отца Тутанхамона

Ученые смогли воссоздать лицо фараона Эхнатона, отца Тутанхамона (9 фото)

Автор:
26 марта 2021 16:50
Сообщество : Наука
Метки: Тутанхамон   древний египет   история   реконструкция лица   фараоны   эхнатон   
825
9

Чтобы воссоздать облик фараона Эхнатона, правившего в период с 1353 до 1335 года до нашей эры, ученые использовали череп, обнаруженный в Долине Царей почти 100 лет назад.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Тутанхамон   древний египет   история   реконструкция лица   фараоны   эхнатон   
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11  комментариев
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10k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"...и пронзительным взглядом"
==============
Пронзительность взгляда тоже по костям черепа восстановили?
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32k
Nefrion 39 секунд назад
Интересен также факт, что Эхнатон отказался от канонического изображения себя любимого, поэтому сохранившиеся скульптуры Эхнатона резко отличаются от таковых остальных фараонов.
... Но если Эхнатон хотел, чтобы его изображали "как есть", то либо древнеегипетские скульпторы сильно промахнулись, либо современные реконструкторы... либо череп вовсе не его, а какого-то родственника.
Грабить-то древние могилы любили уже в Древнем Египте, фараонов бывало и по пять раз "перепрятывали". (тут впрочем, династия закончилась на Тутанхамоне, некому было перепрятывать)
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636
Andrew Belaks 2 минуты назад
Такое ощущение что они его в ''Симсах'' восстанавливают
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78
vtoroyshans Полчаса назад
да это ж витёк с 55 квартиры
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10k
Денис Трубочкин Полчаса назад
гопари какие-то...
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4k
TirAn Час назад
позновательно
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
А вдруг он был с кучерявой рыжей шевелюрой и голубыми глазами? )))
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701
Вован 2 часа назад
Лицо как у персонажа RUST
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53k
pynh 2 часа назад
а я думал что трость должна быть со стороны больной ноги...
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3k
Свирепый Бамбр pynh 2 часа назад
учОные британские, че ты от них хочешь..
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503
KevinSmith pynh 17 минут назад
Это заблуждение. Трость держат рукой со стороны здоровой ноги
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