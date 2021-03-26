Ученые смогли воссоздать лицо фараона Эхнатона, отца Тутанхамона

Чтобы воссоздать облик фараона Эхнатона, правившего в период с 1353 до 1335 года до нашей эры, ученые использовали череп, обнаруженный в Долине Царей почти 100 лет назад.
Цифровой портрет Эхнатона создали в Исследовательском центре судебной антропологии, палеопатологии и биоархеологии (FAPAB) на Сицилии. Для этого ученые использовали череп мумии, обнаруженной в 1907 году. На получившемся изображении ниже (справа) запечатлен мужчина лет 20 с вытянутым лицом и пронзительным взглядом. Форма черепа и длинный острый нос при этом напоминают черты его сына, фараона Тутанхамона (слева).
Останки, известные под именем KV55, обнаружили в гробнице всего в нескольких метрах от места захоронения Тутанхамона, из-за чего исследователи тогда предположили, что они принадлежат отцу знаменитого фараона. Эту гипотезу подтвердили примерно сто лет спустя, когда появилась технология ДНК-анализа, хотя в 2010 году некоторые палеомолекулярные эксперты подвергли результаты критике.
На реконструкцию лица ушли месяцы, но в отличие от предыдущих портретов KV55, ученые не стали включать волосы, украшения или другие аксессуары, чтобы, как они выразились в сообщении в Facebook, «сосредоточиться исключительно на чертах лица этого человека».
Для этого проекта ученые использовали метод Манчестера, который учитывает при реконструкции лица как толщину мягких тканей, так и лицевые мышцы. Форма и размер различных мышц определяются на основе подлежащих твердых тканей. Франческо Галасси, директор и соучредитель исследовательского центра FAPAB, сказал в интервью Live Science: «Лицевые мышцы и связки моделируются поверх модели черепа в соответствии с правилами анатомии. Поверх этого помещается кожа, а толщина ткани — это средние значения, которые определили научными методами». По словам Галасси, команда также собрала «огромное количество данных» о таинственной мумии, включая данные после первичного физического осмотра черепа, измерения и рентгеновские снимки.
«Эта реконструкция лица в метафорическом смысле возвращает к жизни одну из самых спорных и важных мумий в мировой истории, потенциально принадлежащую самому Эхнатону, хотя в дальнейшем, возможно, придется еще подтвердить эту идентификацию», — поделились авторы исследования, опубликованного на Academia.
Споры вызывает не только мумия — спорной фигурой был сам Эхнатон во времена своего правления в Египте. Когда Эхнатон пришел к власти, он отказался от египетской традиции поклонения нескольким божествам в пользу монотеизма и стал почитать только Атона, солнечный диск. Эта перемену не приняли в Египте, поскольку вся культура древних египтян была построена вокруг множества божеств. Когда Энатон умер, его подданные разобрали и спрятали памятники покойному фараону и вычеркнули его имя из списка правителей. Когда на трон взошел сын Эхнатона, Тутанхамон, прежняя политеистическая религия была восстановлена.
Тутанхамон начал свое правление в возрасте восьми или девяти лет и правил около девяти лет. Однако юный фараон был слаб здоровьем: вероятнее всего потому, что его родители были братом и сестрой. Реконструкция его лица и тела показала миру, от каких недугов он, судя по всему, страдал: у фараона была «волчья пасть», косолапость и «женские» бедра. Исследователи также говорят, что Тутанхамон сильно хромал и ходил с тростью, что подтверждают 130 использованных тростей, найденных в его гробнице.
«Виртуальное вскрытие», состоящее из более чем 2000 компьютерных сканирований, проводили параллельно с генетическим анализом семьи Тутанхамона, который подтвердил, что его родители были братом и сестрой. Ученые считают, что именно это привело к физическим нарушениям, вызванных гормональным дисбалансом. И его наследственность также могла стать причиной его преждевременной смерти в подростковом возрасте. Существовали версии, что Тутанхамон был убит или умер в результате аварии во время гонки на колесницах, поскольку в его черепе и других частях скелета были обнаружены переломы. Теперь же ученые полагают, что фараон умер от болезни, потому только один перелом произошел до его смерти — перелом колена — и Тутанхамон не мог участвовать в гонках на колесницах из-за своей косолапости. Исследователи предполагают, что Тутанхамон сломал ногу и умер от инфекции, которая распространилась вскоре после этого.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Начесы, бандиты, бикини: доисламский Иран на киноафишах
- Аты-баты, шли солдаты: 20 увлекательных и познавательных инфографик из армейской жизни
- 20+ любопытных фактов из истории, которые покажут мир с другой стороны
- Киты произошли от зверьков размером с лисицу
- 7 занятных фактов о Древнем Египте, которые вы могли не знать
Понравилось21
==============
Пронзительность взгляда тоже по костям черепа восстановили?
... Но если Эхнатон хотел, чтобы его изображали "как есть", то либо древнеегипетские скульпторы сильно промахнулись, либо современные реконструкторы... либо череп вовсе не его, а какого-то родственника.
Грабить-то древние могилы любили уже в Древнем Египте, фараонов бывало и по пять раз "перепрятывали". (тут впрочем, династия закончилась на Тутанхамоне, некому было перепрятывать)