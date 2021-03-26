Ученые смогли воссоздать лицо фараона Эхнатона, отца Тутанхамона

«Эта реконструкция лица в метафорическом смысле возвращает к жизни одну из самых спорных и важных мумий в мировой истории, потенциально принадлежащую самому Эхнатону, хотя в дальнейшем, возможно, придется еще подтвердить эту идентификацию», — поделились авторы исследования, опубликованного на Academia.

Споры вызывает не только мумия — спорной фигурой был сам Эхнатон во времена своего правления в Египте. Когда Эхнатон пришел к власти, он отказался от египетской традиции поклонения нескольким божествам в пользу монотеизма и стал почитать только Атона, солнечный диск. Эта перемену не приняли в Египте, поскольку вся культура древних египтян была построена вокруг множества божеств. Когда Энатон умер, его подданные разобрали и спрятали памятники покойному фараону и вычеркнули его имя из списка правителей. Когда на трон взошел сын Эхнатона, Тутанхамон, прежняя политеистическая религия была восстановлена.