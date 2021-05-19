Как выглядели представители разных профессий около 100 лет назад

Давайте посмотрим на представителей нескольких совершенно разных профессий в их теперешнем виде и сравним с их коллегами на ретрофографиях, которым около 100 лет. Разница видна сразу.
Облик людей самых разных профессий меняется прямо пропорционально тому, так меняется сам мир. И в целом по униформе, амуниции и другим деталям внешнего вида этих людей можно составлять картину того, как прогрессирует человечество.
Пилот
Пилоты из 1920-х годов и 2021 года.
Пожарный
Пожарный начала 20 века в костюме, который позволял близко подходить к огню, и современный пожарный.
Барбер
Работники парикмахерской конца 19 века и современный барбер.
Медсестра
Знаменитая американская медсестра Джейн Делано, одна из основательниц профессии, и современная медсестра.
Полицейский
Чикагский полицейский конца 19 века и нынешние офицеры чикагского полицейского департамента.
Таксист
Извозчик в Нью-Йорке конца 19 века (раскрашенное фото) и фото водителя из ежегодного календаря нью-йоркских таксистов.
Татуировщик
Знаменитый британский татуировщик Джордж Барчетт в 1930-х годах (раскрашенное фото) и современная татуировщица Кэт фон Ди.
Железнодорожный стрелочник
Стрелочники из Алабамы в 1920-х и их современный коллега.
Оператор
Кинооператор 1930-х годов и современный голливудский кинооператор Уолли Пфистер.
Рабочий на заводе
Завод Harley Davidson: 1930-е годы и настоящее время.
Репортёр
Журналист из 1920-х годов и современный французский журналист Дидье Алюш.
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