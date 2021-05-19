FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5734 поста • 690 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Как выглядели представители разных профессий около 100 лет назад

Как выглядели представители разных профессий около 100 лет назад (12 фото)

Автор:
19 мая 2021 09:12
Сообщество : ФотоМир
Метки: 100 лет назад   было стало   люди   профессия   работа   тогда и сейчас   
2432
12

Давайте посмотрим на представителей нескольких совершенно разных профессий в их теперешнем виде и сравним с их коллегами на ретрофографиях, которым около 100 лет. Разница видна сразу.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: 100 лет назад   было стало   люди   профессия   работа   тогда и сейчас   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Николай 2 часа назад
Американский президент

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
portroy 3 минуты назад
Подумал, как плохо мы знаем кинооператоров в отличие от режиссёров и актеров, а ведь фактически мы смотрим кино его глазами. Поправьте меня, кто в теме разбирается, но кажется от его работы зависит чуть ли не все в фильме...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
971
Алексей Полчаса назад
Да ладно! Вы так дойдёте и до Пушкина, у которого удобства были на улице и сегодня, удобства у любого писателя или человека.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Robin Hood 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Роберт Шекли 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
Nikoha Salym 2 часа назад
Где представители древнейшей профессии?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
154k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
А что, хорошая идея, только не в здании лазать, а фасад тушить, там тоже пекло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Был Игорь Андреевич – стал Галамарт»: почему люди решаются на смену имени «Был Игорь Андреевич – стал Галамарт»: почему люди решаются на смену имени Работник уволился и получил от начальника 230 кг грязных монет вместо зарплаты Работник уволился и получил от начальника 230 кг грязных монет вместо зарплаты Как изменились актёры и актрисы, снимающиеся со школьных лет Как изменились актёры и актрисы, снимающиеся со школьных лет Как выглядят актеры популярных сериалов 2000-х? Как выглядят актеры популярных сериалов 2000-х? Бросила работу и ушла в порно: судьбы девушек из клубнички Бросила работу и ушла в порно: судьбы девушек из клубнички Как выглядели спортсмены 100 лет назад Как выглядели спортсмены 100 лет назад
ZeroCharisma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

687463



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 иллюстраций, наглядно показывающих разницу между объектами
39
431
20 иллюстраций, наглядно показывающих разницу между объектами
25 редких моментов в истории
2
102
25 редких моментов в истории
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
45 главных достопримечательностей Владимира
1
1
45 главных достопримечательностей Владимира
«Был Игорь Андреевич – стал Галамарт»: почему люди решаются на смену имени
«Был Игорь Андреевич – стал Галамарт»: почему люди решаются на смену имени
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Супчик с буквами здорового человека и супчик участкового терапевта
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#дтп#картинки#подборка#Разное#новости#приколы#шоу бизнес#собака
#Юмор#история#животные#аварии#люди#Россия#автомир#сатира#прикольные#Исторические факты
#интересно#интересное#прикол#авто аварии#СССР#кино#автомобили#сша#познавательно#конфликт

На что жалуетесь?

Вернуться