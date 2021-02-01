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7 занятных фактов о Древнем Египте, которые вы могли не знать

7 занятных фактов о Древнем Египте, которые вы могли не знать (8 фото)

Автор:
01 февраля 2021 17:16
Сообщество : Исторические факты
Метки: Тутанхамон   древний египет   история   клеопатра   пирамиды   факты   
1770
8

Кто на самом деле строил пирамиды, почему фараоны женились на братьях и сестрах и как же все-таки умер Тутанхамон — об этом и других интересных моментах в истории Древнего Египта читаем дальше.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Тутанхамон   древний египет   история   клеопатра   пирамиды   факты   
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Kariya 51 минуту назад
1. Можно поспорить, можно ли считать Египет Египтом в его додинастическую эпоху, разница все-таки довольно немаленькая. Ну, поэтому она отдельно и считается.
2. Несмотря на то, что пирамиды строили не рабы, а "свои же", часто практиковалось торжественное умерщвление строителей, чтоб поменьше болтали как там что и где. Ну и техника безопасности желала лучшего.
3. Пирамида есть везде. И было вероятно еще больше где, только успели разрушить и застроить. Индейские как пример разрекламированы уж точно не хуже.
4. И?
5. А это вообще частая практика среди королей всех мастей, стран и времен, это что-то вроде когда в анклаве друг с другом перемешиваются до посинения. А в Древнем Египте выбора было еще меньше, Шумер вроде уже разрушился, Рима в помине не было, до Китая было далековато топать.. оставались лишь свои.
6. Не то что неизвестно, просто до сих пор крутят разные версии, хотя вроде бы давно уже разобрали его мумию досконально и определили наиболее вероятную, на сколько это вообще было возможно. Если не ошибаюсь, это травма с осложнениями на фоне слабого здоровья.
7. И сами египтяне не могли запомнить, сколько у них богов и кто там кем приходится. Эхнатон боролся с охреневшими жрецами всех имеющихся богов, но не преуспел, грохнули. Читал такую версию)
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Vlad Полчаса назад
если так разобраться, то как может проживающий на земле бог жениться на ком то, ниже себя по званию. Вот сестра и подходит для такого дела.
Ну или другие близкие родственники. Однако, патологии всякие случались. Но на это никто не обращал внимание - так получилось.
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