7 занятных фактов о Древнем Египте, которые вы могли не знать

Раз уж мы заговорили о юном фараоне: точно неизвестно, как он умер, но споры ведутся до сих пор. Кто-то предполагает, что Тутанхамон мог умереть в результате аварии. Рисунки в гробнице показывают, что Тутанхамон был заядлым гонщиком на колесницах, и считается, что он сломал тазовую кость и ногу во время аварии, после чего умер от заражения крови. Однако некоторые историки оспаривают эту версию и утверждают, что никаких доказательств этого несчастного случая нет, а скелет Тутанхамона могли повредить во время вскрытия его гробницы в 1922 году. Некоторые историки полагают, что фараона убил бегемот — эту теорию подкрепляет любовь Тутанхамона к охоте на это животное, сломанные ребра и отсутствие в его теле сердца, хотя в тот период этот орган всегда оставляли во время бальзамирования.