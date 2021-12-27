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У Тутанхамона был кинжал из метериотного железа

У Тутанхамона был кинжал из метериотного железа (5 фото)

Автор:
27 декабря 2021 15:28
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   Тутанхамон   археология   гробница Тутанхамона   исследование   кинжал   метеориты   факты   
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В 1925 году, через три года после обнаружения в египетской Долине царей нетронутой гробницы Тутанхамона, было сделано еще одно замечательное открытие. Британский археолог Говард Картер нашел в складках ткани, в которую была завернута мумия, два кинжала. И один из них, как выяснилось столетие спустя, был сделан из материала внеземного происхождения.
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В Египте найдено крайне мало железных предметов, относящихся к третьему тысячелетию до нашей эры (время смерти Тутанхамона). Большинство археологов согласны с тем, что эти предметы, вероятно, были произведены из метеоритного металла. На самом деле железо было так ценилось в ту эпоху, что древние египтяне называли этот металл "железом с неба".

Исследования, проведенные в 1970-х и 1990-х годах, определили, что лезвие кинжала Тутанхамона, скорее всего, выковано из метеоритного железа, но эти результаты были неубедительными и легко оспаривались.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   Тутанхамон   археология   гробница Тутанхамона   исследование   кинжал   метеориты   факты   
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2  комментария
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Bill Полчаса назад
Ну и чё? У арабов почти все мечи были сделаны из метеоритного железа. Откуда там другому взяться?
В Коране даже есть такой примерно текст: "Я (Аллах) посылаю вам железо, а вы в меня не хотите верить?"
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