У Тутанхамона был кинжал из метериотного железа

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В 1925 году, через три года после обнаружения в египетской Долине царей нетронутой гробницы Тутанхамона, было сделано еще одно замечательное открытие. Британский археолог Говард Картер нашел в складках ткани, в которую была завернута мумия, два кинжала. И один из них, как выяснилось столетие спустя, был сделан из материала внеземного происхождения.
Железный кинжал с золотой рукояткой был найден у правого бедра Тутанхамона. Лезвие кинжала было заключено в золотые ножны, украшенные узором из перьев, лилий и головы шакала. Второй клинок находился в районе живота и был полностью сделан из золота.
Во время смерти Тутанхамона и последующей мумификации - а это около 1323 г. до н.э. (бронзовый век) - выплавка железа была чрезвычайно редким явлением. Древний Египет был богат на медь, бронзу и золото, и все они использовались с четвертого тысячелетия до нашей эры. А практическое использование железа в Египет пришло гораздо позже; самые ранние упоминания о выплавке железа относятся к первому тысячелетию до нашей эры.
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Говард Картер осматривает золотой саркофаг Тутанхамона в Египте, 1922 год
Следовательно, в момент смерти Тутанхамона кинжал из железа, спрятанный на его теле, был гораздо более ценным, чем кинжал из золота.
"Внеземной" кинжал Тутанхамона. Железо, используемое в клинке, было выковано из метеорита
King Tut’s extraterrestrial dagger. The iron used in the blade was forged from a meteorite. pic.twitter.com/H33VeoBDca— Museum Archive (@ArtifactsHub) June 8, 2021
В Египте найдено крайне мало железных предметов, относящихся к третьему тысячелетию до нашей эры (время смерти Тутанхамона). Большинство археологов согласны с тем, что эти предметы, вероятно, были произведены из метеоритного металла. На самом деле железо было так ценилось в ту эпоху, что древние египтяне называли этот металл "железом с неба".
Исследования, проведенные в 1970-х и 1990-х годах, определили, что лезвие кинжала Тутанхамона, скорее всего, выковано из метеоритного железа, но эти результаты были неубедительными и легко оспаривались.
Исследования, проведенные в 1970-х и 1990-х годах, определили, что лезвие кинжала Тутанхамона, скорее всего, выковано из метеоритного железа, но эти результаты были неубедительными и легко оспаривались.
Погребальная маска Тутанхамона
В 2016 году передовые технологии позволили специалистам повторно изучить состав лезвия и провести новые исследования, чтобы раз и навсегда выяснить, было ли это железо получено из метеорита.
Ученые сравнили состав кинжала с метеоритами, упавшими в радиусе 2000 км, и обнаружили, что состав железа почти идентичен составу метеорита, обнаруженного в портовом городе Марса-Матрух в 240 км от Александрии. Результаты исследования были убедительными и подтвердили метеоритное происхождение материала, использованного для изготовления этого клинка.
Исследователи считают, что кинжал был подарком фараону. В дипломатических документах из египетских архивов XIV века до нашей эры (известных как "Буквы Амарны") упоминаются королевские дары из железа, сделанные в период непосредственно перед правлением Тутанхамона. В частности, сообщается, что Тушратта, правитель государства Митанни, отправил железные предметы Аменхотепу III, который, как считается, является дедушкой Тутанхамона. В этом списке также упоминаются кинжалы с железными лезвиями и браслет на руку, также сделанный из железа.
Ученые сравнили состав кинжала с метеоритами, упавшими в радиусе 2000 км, и обнаружили, что состав железа почти идентичен составу метеорита, обнаруженного в портовом городе Марса-Матрух в 240 км от Александрии. Результаты исследования были убедительными и подтвердили метеоритное происхождение материала, использованного для изготовления этого клинка.
Исследователи считают, что кинжал был подарком фараону. В дипломатических документах из египетских архивов XIV века до нашей эры (известных как "Буквы Амарны") упоминаются королевские дары из железа, сделанные в период непосредственно перед правлением Тутанхамона. В частности, сообщается, что Тушратта, правитель государства Митанни, отправил железные предметы Аменхотепу III, который, как считается, является дедушкой Тутанхамона. В этом списке также упоминаются кинжалы с железными лезвиями и браслет на руку, также сделанный из железа.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Исторические факты Тутанхамон археология гробница Тутанхамона исследование кинжал метеориты факты
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В Коране даже есть такой примерно текст: "Я (Аллах) посылаю вам железо, а вы в меня не хотите верить?"