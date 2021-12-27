У Тутанхамона был кинжал из метериотного железа

В 2016 году передовые технологии позволили специалистам повторно изучить состав лезвия и провести новые исследования, чтобы раз и навсегда выяснить, было ли это железо получено из метеорита.



Ученые сравнили состав кинжала с метеоритами, упавшими в радиусе 2000 км, и обнаружили, что состав железа почти идентичен составу метеорита, обнаруженного в портовом городе Марса-Матрух в 240 км от Александрии. Результаты исследования были убедительными и подтвердили метеоритное происхождение материала, использованного для изготовления этого клинка.



Исследователи считают, что кинжал был подарком фараону. В дипломатических документах из египетских архивов XIV века до нашей эры (известных как "Буквы Амарны") упоминаются королевские дары из железа, сделанные в период непосредственно перед правлением Тутанхамона. В частности, сообщается, что Тушратта, правитель государства Митанни, отправил железные предметы Аменхотепу III, который, как считается, является дедушкой Тутанхамона. В этом списке также упоминаются кинжалы с железными лезвиями и браслет на руку, также сделанный из железа.