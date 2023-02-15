18 фотографий кошек, которые не дают своим хозяевам заниматься самым мирным хобби

Кошки не только создают уют, но и воплощают собой понятие «хаос». Если вы кот, вы просто обязаны носиться по дому по ночам и сбивать все предметы со всех поверхностей. Кошки требуют внимания к себе не только, когда хозяин занят работой, но и когда человек пытается отдохнуть.

«Удели мне внимание!»