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18 фотографий кошек, которые не дают своим хозяевам заниматься самым мирным хобби

18 фотографий кошек, которые не дают своим хозяевам заниматься самым мирным хобби

Автор:
15 февраля 2023 09:01
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   животные   кошки   милота   пазл   фото   хобби   
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Не так-то просто собрать пазл или поиграть с друзьями в настольную игру, когда в этом помещении находится кот. Или это всё-таки возможно?

Кошки не только создают уют, но и воплощают собой понятие «хаос». Если вы кот, вы просто обязаны носиться по дому по ночам и сбивать все предметы со всех поверхностей. Кошки требуют внимания к себе не только, когда хозяин занят работой, но и когда человек пытается отдохнуть.


«Удели мне внимание!»

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Какая милая сердитая мордочка!


«Эй, а на меня раздали?»


«Я и сам как сова!»


«Я просто хочу помочь»


Это дружелюбный соседский кот. Обычно он приходит просто проведать меня, перекусить, почесать подбородок, а потом снова в путь. Иногда он остаётся на некоторое время, и сегодня был один из таких дней.


«Что? Я люблю монополию»


«Без меня они не справятся»


В декабре 2022 года к нашей семье присоединилась Снежка. Она решила помочь нам собирать пазл. Она первая из наших питомцев, кто пытается есть кусочки!


Лучшая фигурка на столе


«Хочешь, чтобы я ушёл со стола? Ахахахахаха!»


Нашёл своё место


«Я просто смотрю, честно»


— Ждёт, когда ты повернёшься спиной.

— Так много деталей… Так много возможностей…


Лучшая лежанка


«Человек, ты опять занял весь стол своим пазлом!»

Такой маленький, а уже помощник

«Человек, ты опять занимаешься не тем!»

— А пазл тоже с кошками.

— Почему ты смотришь на фотографии других кошек? Они красивее меня?


Деталь, которую ты ищешь, всегда находится под котом

Кот — это тоже игрок

Мне кажется, это пёс снимает.


Единственное решение проблемы


Бонус! Коты не всегда мешают


Его зовут Банджо. Он любит сидеть в ящике и вежливо смотреть, как я собираю пазлы. Настоящий джентльмен.


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Метки: Юмор   животные   кошки   милота   пазл   фото   хобби   
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