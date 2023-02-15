18 фотографий кошек, которые не дают своим хозяевам заниматься самым мирным хобби

Не так-то просто собрать пазл или поиграть с друзьями в настольную игру, когда в этом помещении находится кот. Или это всё-таки возможно?
Кошки не только создают уют, но и воплощают собой понятие «хаос». Если вы кот, вы просто обязаны носиться по дому по ночам и сбивать все предметы со всех поверхностей. Кошки требуют внимания к себе не только, когда хозяин занят работой, но и когда человек пытается отдохнуть.
«Удели мне внимание!»
Какая милая сердитая мордочка!
«Эй, а на меня раздали?»
«Я и сам как сова!»
«Я просто хочу помочь»
Это дружелюбный соседский кот. Обычно он приходит просто проведать меня, перекусить, почесать подбородок, а потом снова в путь. Иногда он остаётся на некоторое время, и сегодня был один из таких дней.
«Что? Я люблю монополию»
«Без меня они не справятся»
В декабре 2022 года к нашей семье присоединилась Снежка. Она решила помочь нам собирать пазл. Она первая из наших питомцев, кто пытается есть кусочки!
Лучшая фигурка на столе
«Хочешь, чтобы я ушёл со стола? Ахахахахаха!»
Нашёл своё место
«Я просто смотрю, честно»
— Ждёт, когда ты повернёшься спиной.
— Так много деталей… Так много возможностей…
Лучшая лежанка
«Человек, ты опять занял весь стол своим пазлом!»
Такой маленький, а уже помощник
«Человек, ты опять занимаешься не тем!»
— А пазл тоже с кошками.
— Почему ты смотришь на фотографии других кошек? Они красивее меня?
Деталь, которую ты ищешь, всегда находится под котом
Кот — это тоже игрок
Мне кажется, это пёс снимает.
Единственное решение проблемы
Бонус! Коты не всегда мешают
Его зовут Банджо. Он любит сидеть в ящике и вежливо смотреть, как я собираю пазлы. Настоящий джентльмен.
Источник:
- 15 животных, у которых есть крутая работа
- Кошачья засада на трассе
- Кошки охотятся на птиц в телевизоре
- 15 смешных снимков о том, почему не стоит надолго оставлять детей с питомцами наедине
- Как кошки помогают людям собирать пазлы