Как кошки помогают людям собирать пазлы

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Кошки — ласковые и любвеобильные существа, они даже с удовольствием помогают своим людям собирать сложные пазлы!
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Эти фото прекрасно иллюстрируют, почему владельцы кошек должны отказаться от удовольствия собирать пазлы, кроме как за закрытыми дверями.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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