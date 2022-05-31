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Сообщество Без кота и жизнь не та 1314 постов • 436 подписчиков подписаться
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Как кошки помогают людям собирать пазлы

Как кошки помогают людям собирать пазлы

Автор:
31 мая 2022 09:45
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   животные   забавно   кот   кошки   милота   пазлы   фото   
588
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Кошки — ласковые и любвеобильные существа, они даже с удовольствием помогают своим людям собирать сложные пазлы!
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Источник:

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Метки: Юмор   животные   забавно   кот   кошки   милота   пазлы   фото   
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5  комментариев
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10k
Касьян Пуздой 5 часов назад
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9k
Павел 2 часа назад
И у всех выражение на морде-лица, что ты сделаешь мне двуногий??
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29k
Slonyash 2 часа назад
Помогают усатые морды!
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27k
Vazari 5 часов назад
В данном случае, кошаки поступают совершенно разумно и здраво, ибо как можно тратить свое время, на такое бессмысленное занятие.
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6k
Григорий Бабкин 5 часов назад
Ибо нефиг! Васенька некормленый, неглаженый, а она тут дурью мается.
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