Ничего серьёзного, просто попки шмелей

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Как вы знаете, шмели и пчёлы — чуть ли не самые важные насекомые сред всех. Именно благодаря им на нашем столе есть многие овощи и фрукты. Трудяги-шмели иногда так устают, что засыпают прямо в цветах попками вверх. Зрелище уморительное!
Предлагаем посмотреть на эти милые фотографии и узнать несколько интересных фактов!
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У шмелей есть жёсткие волоски и карманы на ногах, что позволяет им собирать больше пыльцы между растениями
Опыление — одна из главных задач шмелей. Они переносят на себе пыльцу с цветка на цветок, там самым помогая им цвести
Если бы не существовало пчёл и шмелей, у нас не было бы таких продуктов, как брокколи, мускусная дыня, огурцы, спаржа, тыква, черника, арбузы, клюква и яблоки
По данным Института Earthwatch, пчёлы и шмели фактически объявлены самыми важными живыми существами на планете
К сожалению, пчёлы также были объявлены вымирающим видом: за последние несколько лет исчезло 90% пчелиной популяции.
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