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Ничего серьёзного, просто попки шмелей

Ничего серьёзного, просто попки шмелей

Автор:
19 января 2023 10:58
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   Юмор   животные   милота   насекомые   попки шмелей   фото   шмели   
1386
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Как вы знаете, шмели и пчёлы — чуть ли не самые важные насекомые сред всех. Именно благодаря им на нашем столе есть многие овощи и фрукты. Трудяги-шмели иногда так устают, что засыпают прямо в цветах попками вверх. Зрелище уморительное!

Предлагаем посмотреть на эти милые фотографии и узнать несколько интересных фактов!

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Метки: Питомцы   Юмор   животные   милота   насекомые   попки шмелей   фото   шмели   
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6  комментариев
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1k
Росомаха Час назад
Жаль голодных весенних шмелей , медленно умирающих в заморозки...
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5k
5 копеек 11 минут назад
Попки? Вот подкрадёмся ночью и как ужалим! ...В попку, бл.!
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5k
5 копеек 17 минут назад
Голые шмелюхи? Эротика? Где разрешение на съемку?
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45
Всё пучком Полчаса назад
Вчера нашла замёрзшую пчелу. Принесла её домой, дала мёда. Наелась, отогрелась и улетела. Надеюсь долетит до улья
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27k
Ваня Час назад
это ж-ж-ж-ж, с непроста... (с) винни-пух...
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59k
pynh Час назад
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
322841



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