Ничего серьёзного, просто попки шмелей

Как вы знаете, шмели и пчёлы — чуть ли не самые важные насекомые сред всех. Именно благодаря им на нашем столе есть многие овощи и фрукты. Трудяги-шмели иногда так устают, что засыпают прямо в цветах попками вверх. Зрелище уморительное!