Кошачья засада на трассе

Как только он взял котенка на руки, из травы на него выскочила целая толпа громко мяукающих пушистых хитрецов. Казалось, будто с помощью своего самого грустного брата они приманили человека, чтобы поехать с ним домой или хотя бы выпросить у него побольше еды.

«О, боже мой! Я не могу взять с собой вас всех. О, боже мой»,