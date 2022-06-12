Кошачья засада на трассе

37-летний житель Луизианы (США) по имени Роберт Брантли ехал по своим делам, когда заметил на обочине крохотного одинокого котенка. Мужчина остановился, чтобы помочь малышу, и вдруг понял, что попал в настоящую засаду.
Как только он взял котенка на руки, из травы на него выскочила целая толпа громко мяукающих пушистых хитрецов. Казалось, будто с помощью своего самого грустного брата они приманили человека, чтобы поехать с ним домой или хотя бы выпросить у него побольше еды.
«О, боже мой! Я не могу взять с собой вас всех. О, боже мой»,
Увидев кошачью банду, мужчина растерялся, но в конце концов забрал домой всех обнаруженных на дороге хвостатых детей, которых было аж 13 штук.
«Пока они все живут у меня в доме, у них все хорошо. Но когда я впервые их накормил, они так дрались, будто никогда раньше не ели ни кусочка»,
Роберт предположил, что эти котята были домашними, но хозяева по какой-то причине выбросили их. Американец планирует оставить у себя двух или трех котят, а для остальных он будет искать новый дом. Некоторых пушистиков собираются забрать его соседи.
Источник:
АНТИФИШКИ
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