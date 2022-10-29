15 людей, которые когда-то сказали: «Никаких животных в доме»

Взял беременную бездомную в конце прошлого года. Когда котята подросли, я нашёл для них хороших хозяев среди своих друзей. Отец одного друга сказал категорически: «Нет, даже не думай об этом». Котёнка привезли на Рождество, и теперь они неразлучны.