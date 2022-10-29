15 людей, которые когда-то сказали: «Никаких животных в доме»

Завести домашнее животное — серьёзное решение и большая ответственность. Не каждый готов на это согласиться.
Очень часто папы, мужья и парни всеми руками и ногами бывают против появления в доме нового жильца. Но самое забавное происходит, если удастся их уговорить. Ведь именно они станут с питомцами лучшими друзьями. Проверено неоднократно!
С неохотой согласился завести собаку после многолетнего давления со стороны жены и детей… Теперь это моя жизнь
«Не приноси эту птицу в дом. Тут ей будут не рады»
Мой парень не хотел оставлять этого котёнка, но сегодня я нашла у него в телефоне с десяток вот таких селфи
Моя мама принесла домой Гаса после того, как недавно скончался их старый кот (которого мой отец тоже не хотел)
Мой отец закатил истерику при встрече с Гасом. Он безостановочно жаловался на Гаса всем, кто готов был его слушать. Он даже неделями отказывался называть Гаса правильным именем. Теперь он сердито его обнимает.
Мой парень: «Хорошо, ты можешь завести собаку, но мне она не нужна, и я не собираюсь о ней заботиться»
Также мой парень:
Отчим не хотел иметь с кошками ничего общего, а теперь вот
«Мы не будем брать кролика»
Мой папа и моя собака
Папа и кошка, которую он не хотел брать домой
Ещё одна добрая история
Взял беременную бездомную в конце прошлого года. Когда котята подросли, я нашёл для них хороших хозяев среди своих друзей. Отец одного друга сказал категорически: «Нет, даже не думай об этом». Котёнка привезли на Рождество, и теперь они неразлучны.
Мой парень с кошкой, которая «доставит только неудобства»
Папа и собака, которую он не хотел
«Никаких домашних животных! И уж точно никаких кошек!»
Пока один из котов не посмотрел на него в приюте.
По этой улыбке всё понятно
Когда-то он не хотел собаку
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АНТИФИШКИ
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