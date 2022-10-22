Смешные фото собак, которые пытались быть хорошими

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Если у вас есть собака, вы точно знаете, что даже самые дружелюбные и милые из них — мастера попадать в ситуации, вызывающие у хозяев смех сквозь слезы.
Герои нашей подборки не исключение. Они изо всех сил пытались быть хорошими мальчиками и девочками, но что-то пошло не так. То грязь на них напала, то вещи внезапно сами разорвались в клочья прямо рядом с ними. Жуткая невезуха.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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