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Смешные фото собак, которые пытались быть хорошими

Смешные фото собак, которые пытались быть хорошими

Автор:
22 октября 2022 09:29
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   животные   забавно   милота   собака   фото   хороший мальчик   
476
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Если у вас есть собака, вы точно знаете, что даже самые дружелюбные и милые из них — мастера попадать в ситуации, вызывающие у хозяев смех сквозь слезы.

Герои нашей подборки не исключение. Они изо всех сил пытались быть хорошими мальчиками и девочками, но что-то пошло не так. То грязь на них напала, то вещи внезапно сами разорвались в клочья прямо рядом с ними. Жуткая невезуха.

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Источник:

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Метки: Юмор   животные   забавно   милота   собака   фото   хороший мальчик   
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1  комментарий
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kca-opa 2 часа назад
Спаниели вообще сказочные порося, у меня метис карелки с западносибирской, 17 лет, возможно, в январе будет, лужи обходил всегда, в грязи, бывало, изгваздается, когда по берегу уток поднимал, но всегда получалось так, что к лодке плыл по чистой воде, и в лодку я его красавчиком затаскивал, а этакое чмо я просто пинком послал-бы где помыться, и уж точно в лодку не тащил, пущай сам плывёт
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