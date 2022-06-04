FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12294 поста • 1320 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
15 животных, у которых есть крутая работа

15 животных, у которых есть крутая работа

Автор:
04 июня 2022 08:47
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   животные   милота   подборка   прикол   работа   фото   
367
16

Наверняка эти собаки и кошки прошли собеседование успешно, и не сомневайтесь, что они любят свою работу.

Конечно, есть действительно очень ответственные четвероногие сотрудники: речь о служебных собаках, которые стоят на страже порядка бок о бок с человеком. Но давайте взглянем на ситуацию более широко, ведь все в офисе должны иметь четвероногого сотрудника, этакого офицера морали, который будет эмоционально поддерживать всех работников. У наших героев есть подобная работа, да и мы сами не отказались бы от таких чудесных коллег.


Четвероногий помощник в автосервисе, который точно знает, где ключ

×
×

Надпись гласит, что собакам в магазин нельзя: наверняка это идея кота

Маленький строитель, у которого даже есть своя каска

Кажется, кто-то соврал в своем резюме

Спасатели на пляже в Хорватии просто чудесны

К охране помещения необходимо подходить со всей серьезностью

А вот и офицер морали, который нужен всем нам

Когда у тебя самый верный и преданный напарник

Добро пожаловать

Весьма оригинальное приглашение на гаражную распродажу

Охрана по-турецки

А этот кот работает в Эрмитаже, и у него десятки таких же милых коллег

Готов бороться с преступностью и растапливать сердца

Кажется, этот охранник подозревает вас в краже

Четвероногие волонтеры в больнице


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Юмор   животные   милота   подборка   прикол   работа   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
klklkl 12 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: флуд
−39
6k
Mowgley Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Николаевич 2 часа назад
Надо бы показать пост моим хвостатым проглотам!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
VikaR 2 часа назад
Милота. Особенно кот, зазывающий посмотреть гараж
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

470934



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Им следует вернуться к реальности»: в Болгарии украинцев выселяют из дорогих отелей в буферные центры
«Им следует вернуться к реальности»: в Болгарии украинцев выселяют из дорогих отелей в...
40 удивительных, а местами и жутковатых чудес из мира природы
40 удивительных, а местами и жутковатых чудес из мира природы
События на Украине 3- 4 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 3- 4 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Выстрел догнал свою жертву через два десятка лет
Выстрел догнал свою жертву через два десятка лет
Как японский городовой чуть не зарубил Николая II
Как японский городовой чуть не зарубил Николая II
Пост для тех, кто каждый раз с сожалением смотрит на утекающие с карты деньги
Пост для тех, кто каждый раз с сожалением смотрит на утекающие с карты деньги
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Главное, чтобы красивый грузовик

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#животные#история#Разное#аварии#автомобили#СССР#девушки#Россия
#Юмор#интересно#интересное#картинки#дтп#забавно#новости#авто аварии#шоу бизнес#gif
#прикол#факты#подборка#в мире#фотографии#Жизнь#Приколы#Ynews#автомир#авария дня
Как женщина учила мужиков в футбол играть Как женщина учила мужиков в футбол играть Наглость – второе счастье. Версия от братьев наших меньших Наглость – второе счастье. Версия от братьев наших меньших Как кошки помогают людям собирать пазлы Как кошки помогают людям собирать пазлы Забавные фотографии, которые показывают, что дети бывают теми ещё глупышами Забавные фотографии, которые показывают, что дети бывают теми ещё глупышами Примеры рекламы и маркетинга, которые можно назвать не иначе как «божественными» Примеры рекламы и маркетинга, которые можно назвать не иначе как «божественными» 19 питомцев, которые принесли что-то крайне неожиданное 19 питомцев, которые принесли что-то крайне неожиданное

На что жалуетесь?

Вернуться