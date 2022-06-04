15 животных, у которых есть крутая работа

Конечно, есть действительно очень ответственные четвероногие сотрудники: речь о служебных собаках, которые стоят на страже порядка бок о бок с человеком. Но давайте взглянем на ситуацию более широко, ведь все в офисе должны иметь четвероногого сотрудника, этакого офицера морали, который будет эмоционально поддерживать всех работников. У наших героев есть подобная работа, да и мы сами не отказались бы от таких чудесных коллег.

Четвероногий помощник в автосервисе, который точно знает, где ключ