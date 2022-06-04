15 животных, у которых есть крутая работа

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Наверняка эти собаки и кошки прошли собеседование успешно, и не сомневайтесь, что они любят свою работу.
Конечно, есть действительно очень ответственные четвероногие сотрудники: речь о служебных собаках, которые стоят на страже порядка бок о бок с человеком. Но давайте взглянем на ситуацию более широко, ведь все в офисе должны иметь четвероногого сотрудника, этакого офицера морали, который будет эмоционально поддерживать всех работников. У наших героев есть подобная работа, да и мы сами не отказались бы от таких чудесных коллег.
Четвероногий помощник в автосервисе, который точно знает, где ключ
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Надпись гласит, что собакам в магазин нельзя: наверняка это идея кота
Маленький строитель, у которого даже есть своя каска
Кажется, кто-то соврал в своем резюме
Спасатели на пляже в Хорватии просто чудесны
К охране помещения необходимо подходить со всей серьезностью
А вот и офицер морали, который нужен всем нам
Когда у тебя самый верный и преданный напарник
Добро пожаловать
Весьма оригинальное приглашение на гаражную распродажу
Охрана по-турецки
А этот кот работает в Эрмитаже, и у него десятки таких же милых коллег
Готов бороться с преступностью и растапливать сердца
Кажется, этот охранник подозревает вас в краже
Четвероногие волонтеры в больнице
Источник:
АНТИФИШКИ
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