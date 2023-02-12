"Курорт может умереть". Карловы Вары в Чехии оказались на грани закрытия из-за оттока россиян

"Русских здесь не хватает, если честно. Здесь нас всех кормили. Здесь много туристов и много чешской клиентуры, но они не так много тратят. Они только покупают выпивку", – рассказал местный предприниматель.
Карловым Варам грозит гибель из-за отсутствия русских туристов.
Пожалуй, российская спецоперация на Украине не изменила ни один другой город Чешской Республики так, как Карловы Вары в Западной Чехии, - чешское издание Aktuálně опубликовало откровения мэра Карловых Вар Андреа Пфеффер-Ферклова.
На протяжении нескольких десятилетий русские составляли большую часть клиентов местных курортных объектов, им принадлежала значительная часть исторического центра. После их отъезда в Карловы Вары удалось привлечь туристов из Чешской Республики и западных стран, но дела на курорте идут плохо. Общие потери города оцениваются в миллионы евро, ему грозит гибель, считает мэр.
"Спад начался уже после присоединения Крыма в 2014 году. Эпидемия коронавируса и последующий вооруженный конфликт на Украине довершили процесс", — говорит мэр.
«Если в 2019 году россияне провели в отелях Карловых Вар в общей сложности 300 000 ночей за первые три квартала, то в 2022 году всего 10 000 ночей, за тот же период. Если мы не найдем новую клиентуру, SPA-индустрия в Карловых Варах полностью умрет».
По статистике, после оттока россиян в 2022 году в Карловы Вары приехало максимальное за всю историю число туристов. По городу бродят большие и маленькие туристические группы. Кто с гидом, а кто и без.
Но мало кто прогуливается тут в типичном для курорта темпе. Именно русские традиционно ездили в Карловы Вары, чтобы в течение нескольких дней на курорте поправить здоровье. "Чехи, немцы, итальянцы, испанцы и французы приезжают сюда чаще, чем раньше, но в основном они остаются максимум на "велнес-уикенд", — рассказывает гид Йозеф Длогош.
Перемены в Карловых Варах видны на каждом шагу. По некоторым оценкам, русским до спецоперации на Украине принадлежало более половины исторического центра. Теперь почти на каждой улице можно натолкнуться на объявления "Продается".
Продаются отели, апартаменты, магазинчики.
Закрылся роскошный отель "Квисисана Палац", который через чешскую компания "Эксклюзив-апартментс" купила самая богатая россиянка и супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина.
Закрылся дом "Феликс Завойский", исторический памятник и одно из красивейших зданий Карловых Вар в стиле модерн. В прошлом там размещался банк, а также магазин известной стекольной фирмы "Мозер". Последние более чем десять лет этот дом служил летней резиденцией для богатой русской семьи и ее друзей. После начала конфликта "Феликс Завойский" остался необитаем.
Пусто в местных магазинах, торгующих предметами роскоши. До прошлого года они жили за счет состоятельных российских клиентов, а в некоторых даже объявления писались на русском языке. Теперь там висят объявления на латинице о продаже, а скидки достигают более 50%.
Руководство города, старается не падать духом: "Мы ведь можем показать западным туристам, чем тут занимаемся, и постепенно заменим недостающих клиентов ими", — планирует глава информационного центра Йозеф Драгош. Желающих пролечиться в Карловых Варах власти города будут также искать в Соединенных Штатах Америки, Израиле и арабском мире. "Все это люди, которые привыкли тратить деньги на свое здоровье", — разъясняет мэр Карловых Вар.
"Мы должны подумать о том, как сделать курорт более привлекательным в XXI веке. Нам придется изменить поход и несколько отойти от традиций. Людям уже не нравится просто сидеть в ванне. Придется придумать какие-то более активные занятия", — предполагает Андреа Пфеффер-Ферклова. "Ренессанс Карловых Вар наступит. Просто быстро это сделать не получится", — добавляет Йозеф Драгош.
Источник:
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Прям несрост за несростом.
и я как то спросил одного курда - владелец магазина
что будете делать если русские перестанут приезжать?
на что он ответил - да и хер с ними, есть румыны, поляки, венгры и так далее
а в 1997 году цены на таможне в России поднялись и русским стало не выгодно приезжать
вот тогда этот курд на меня стал смотреть как на врага