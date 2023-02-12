"Курорт может умереть". Карловы Вары в Чехии оказались на грани закрытия из-за оттока россиян

На протяжении нескольких десятилетий русские составляли большую часть клиентов местных курортных объектов, им принадлежала значительная часть исторического центра. После их отъезда в Карловы Вары удалось привлечь туристов из Чешской Республики и западных стран, но дела на курорте идут плохо. Общие потери города оцениваются в миллионы евро, ему грозит гибель, считает мэр.

"Спад начался уже после присоединения Крыма в 2014 году. Эпидемия коронавируса и последующий вооруженный конфликт на Украине довершили процесс", — говорит мэр.

«Если в 2019 году россияне провели в отелях Карловых Вар в общей сложности 300 000 ночей за первые три квартала, то в 2022 году всего 10 000 ночей, за тот же период. Если мы не найдем новую клиентуру, SPA-индустрия в Карловых Варах полностью умрет».